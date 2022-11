Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente – im Dschungel aus essenziellen und weniger essenziellen Nährstoffen kann man sich schon mal verirren. Einer sollte aber ganz oben auf Ihrer Liste stehen: der Organ-Alleskönner Jod! Mit seinen vielfältigen Aufgaben zählt Jod zu den essenziellen Spurenelementen und managt neben der Schilddrüse auch Körpertemperatur und das Wachstum der Zellen.

Was ist Jod?

Jod zählt zur Gruppe der Spurenelemente und ist für den menschlichen Körper lebensnotwendig. Es muss über die Nahrung zugeführt werden, da der Körper den essenziellen Stoff nicht selbst herstellen kann. Jod ist unter Raumtemperatur fest und daher nur schwach wasserlöslich. In der Natur kommt es meistens als chemische Verbindung mit anderen Stoffen, wie zum Beispiel Natrium vor.

Wo kommt das Spurenelement Jod vor?

Ursprünglich findet sich Jod im Wasser, in der Luft und im Boden. Pflanzen, aber auch Meeresbewohner, wie Fische und Algen nehmen das wichtige Spurenelement in sich auf. Da der Jodgehalt in unseren Böden jedoch gering ausfällt, sind wir auf Alternativen angewiesen. Aus diesem Grund gilt hierzulande als wichtigste und gängigste Jodquelle das jodierte Speisesalz. Mit einem Jodgehalt von 2.000 Mikrogramm pro 100 g führt es auch die Liste der jodhaltigen Lebensmittel mit weitem Vorsprung an.

Welche Lebensmittel enthalten Jod? [Tabelle]

Welche pflanzlichen Lebensmittel enthalten Jod?

Als besonders jodhaltig gelten Meeresalgen und Seetang. Es gestaltet sich jedoch sehr schwierig, die tatsächliche Jodmenge einer Alge zu beziffern, da dieser je nach Sonneneinstrahlung, Wuchstiefe, Gewässer und Erntezeit von fünf bis 11.000 Mikrogramm pro Gramm Trockengewicht liegen und somit stark variieren kann.