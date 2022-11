Vitamin B12 gehört mit zu den wichtigsten Vitaminen für den menschlichen Körper. Ohne ausreichende Versorgung kann es zu Störungen der Blut- und Erbgutbildung sowie des Nervensystems und des Stoffwechsels kommen. Da das Vitamin fast ausschließlich in tierischen Lebensmitteln vorkommt, müssen besonders Vegetarier und Veganer auf eine hinreichende Zufuhr achten.

Was ist Vitamin B12?

Bei Vitamin B12 handelt es sich im Grunde genommen um kein einzelnes Vitamin. Vielmehr wird unter B12 eine ganze Gruppe an Vitaminen, die sogenannten "Cobalamine", verstanden. Vitamin B12 hat eine besondere Eigenschaft: Es ist das einzige wasserlösliche Vitamin, das der menschliche Körper über mehrere Jahre (vor allem in der Leber) speichern kann.

Wo kommt Vitamin B12 vor?

Vitamin B12 kommt nahezu ausschließlich in tierischen Lebensmitteln vor. Der Grund dafür ist, dass nur Bakterien, die in der Magen- und Darmflora von Tieren leben, das Vitamin bilden können. Zudem nehmen Tiere das Vitamin auch über die Nahrung auf, da sich die vitaminbildenden Bakterien auf der Erde oder auf Pflanzen befinden. Bei Nutztieren wird allerdings zusätzlich B12 zugefügt, da auch sie nicht genug produzieren können.

Besonders reich an Vitamin B12 sind folglich tierische Lebensmittel wie Muskelfleisch, Leber, Fisch, Milch, Eier und Käse. Vegetarier oder Veganer müssen deshalb darauf Acht geben, ausreichend Vitamin-B12-haltige Nahrung zu sich zu nehmen. Als Alternative können auch Supplemente in Form von Pillen oder Tropfen eingenommen werden. Falls es zu Problemen kommt bei der Aufnahme durch den Magen bzw. Darm, kann B12 auch durch Spritzen beim Arzt verabreicht werden.

In pflanzlichen Lebensmitteln kommt Vitamin B12 nämlich so gut wie nicht vor. Zwar weisen einige Meeresalgen einen hohen Gehalt des Vitamins auf, doch liegt der Nährstoff nicht immer in einer für den Menschen verwertbaren Form vor. Außerdem kann der Mensch nicht so viel davon essen, sodass es am Ende nicht ausreichend wäre.

Welche Lebensmittel enthalten B12? [Tabelle]