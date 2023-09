Skincare-Expert:innen handeln diesen Wunder-Wirkstoff bereits als das neue Retinol: Die Rede ist von Bakuchiol, das aus den Samen oder Blättern einer indischen Pflanze gewonnen wird. Doch wofür kann man die pflanzliche Wunderwaffe einsetzen und hält sie wirklich, was sie verspricht? Wir haben die Antworten auf deine Fragen!

Was ist Bakuchiol?

Bakuchiol wird als pflanzliche Alternative zu Retinol (Vitamin A-Säure) gehandelt. Der rein natürliche Wirkstoff wird aus den Samen oder Blättern der indischen Babchi-Pflanze (auch Harzklee genannt) gewonnen. In der Traditionellen Chinesischen Medizin bzw. im Aryuveda kommt Bakuchiol bereits seit Hunderten von Jahren als Heilmittel zum Einsatz – nun hat auch die Beauty-Industrie den Wirkstoff entdeckt! Denn neueste Forschungen zeigen, dass Bakuchiol als Teil der Hautpflege-Routine effektiv gegen feine Linien, Pickel oder Hautirritationen wirkt.

Wie wirkt Bakuchiol?

Bakuchiol vereint viele Vorteile. So regt es etwa die Produktion von Kollagen an. Dieses wichtige Protein verleiht unserer Haut Spannkraft, Elastizität und Festigkeit. Mit der Zeit werden die körpereigenen Kollagen-Vorräte jedoch langsam abgebaut, wodurch Falten entstehen. Bakuchiol beugt diesem Prozess vor und hilft, Kollagen in der Haut zu speichern.

Darüber hinaus wirkt Bakuchiol außerdem antioxidativ und beseitigt freie Radikale. Diese aggressiven Moleküle schädigen unsere Zellen und treiben den Alterungsprozess voran. Antioxidantien wirken dann quasi wie ein Schutzschild für unsere Haut und können nachweislich dazu beitragen, Falten und Pigmentflecken zu reduzieren.

Ein weiterer großer Vorteil und der Grund, warum Bakuchiol für viele als DIE Alternative zu Retinol gilt: Während Retinol-haltige Produkte die Haut reizen oder austrocknen können, sind Seren oder Cremes mit Bakuchiol eine sanfte Alternative, wodurch sich diese auch ideal für Menschen mit empfindlicher Haut eignen. Bakuchiol gilt nämlich als sehr gut verträglich, beruhigt die Haut und spendet Feuchtigkeit. Das verhilft wiederum zu einem gesunden Glow und sagt trockenheitsbedingten Fältchen den Kampf an.

Last but not least: In den Extrakten der Babchi-Pflanze stecken entzündungshemmende sowie antibakterielle Eigenschaften. Bakuchiol ist deshalb eine Wunderwaffe im Kampf gegen Pickel oder Unreinheiten. Und: Bakuchiol hat – anders als Retinol – keinerlei Einfluss auf die Sonnenempfindlichkeit der Haut, sodass es auch im Sommer vor dem Sonnenbaden angewendet werden kann. Den Lichtschutzfaktor sollte man allerdings dennoch niemals vergessen.

Für welche Hauttypen eignet sich Bakuchiol?

Wir finden: Die vielen Vorteile von Bakuchiol sprechen für sich! Doch für welchen Hauttyp ist die Anwendung des angesagten Wirkstoffs überhaupt zu empfehlen? Nun, die Antwort ist simpel: Denn Bakuchiol ist tatsächlich für alle Hauttypen geeignet! Egal ob trockene Haut, empfindlich, fettig oder Mischhaut – der pflanzliche Wirkstoff kann sowohl als Tagespflege oder auch über Nacht zum Einsatz kommen.

Übrigens profitieren speziell auch People Of Colour von Bakuchiol als sanfte Alternative zu Retinol. Der Grund: Bei übermäßiger Nutzung von Retinol können People of Colour leichter Entzündungen und sogar postinflammatorische Hyperpigmentierung bekommen. Mit Bakuchiol bekommt man die positiven Effekte von Retinol, allerdings auf eine weitaus schonendere Weise.

Wie wird Bakuchiol angewendet?

Aufgrund seiner schonenden Wirkung kann Bakuchiol von Anfang an in höheren Konzentrationen in der Hautpflege angewandt werden. Hochdosierte Produkte beinhalten in der Regel etwa ein bis zwei Prozent Bakuchiol und wirken in Kombination mit anderen Trägerölen. Meist ist der neue Power-Wirkstoff in Seren (z. B. Nivea Cellular Expert Lift 3-Zonen Lift Serum) oder Ölen erhältlich, aber auch Cremes mit Bakuchiol gibt es (so z. B. die Anti-Ageing Night Cream aus der The Ritual of Namste Glow-Linie von Rituals). Trage das Produkt am besten direkt nach der Reinigung und dem Toner auf, bevor die Routine mit einer Creme abgeschlossen wird.

Übrigens: Bakuchiol kann auch easy mit anderen Wirkstoffen wie etwa Vitamin C kombiniert werden. Lediglich bei der Verwendung von chemischen Peelings solltest du auf einen ausreichenden Abstand zwischen den Anwendungen achten. Wenn du beide Produkte am selben Tag verwenden möchtest, trage morgens dein chemisches Peeling und abends das Bakuchiol-haltige Produkt auf.

Bakuchiol oder Retinol: Was ist besser für die Haut?

Wegen seinen vielfältigen Vorteilen wird Bakuchiol schon lange in pflanzlichen Heilmitteln und in der ayurvedischen Medizin verwendet. Aber kann der natürliche Wirkstoff tatsächlich mit Retinol mithalten? Tatsächlich haben Forscher:innen bereits 2018 herausgefunden, dass sich Retinol und Bakuchiol ähnlich auf Falten und Pigmentierungen auswirken, wobei letzterer Inhaltsstoff doch deutlich seltener zu Schuppung, Brennen und Juckreiz führt.

Unser Fazit: Obwohl Bakuchiol und Retinol aus chemischer Sicht eine völlig andere Struktur aufweisen, kann es der natürliche Newcomer durchaus mit der Vitamin A-Säure aufnehmen. Neben den vielen positiven Effekten auf die Haut, ist Bakuchiol noch dazu die tierfreundlichere Alternative: Denn während Retinol häufig aus tierischen Lebensmitteln wie Leberöl von Fischen gewonnen wird, ist Bakuchiol rein pflanzlichen Ursprungs.

Allerdings wurden zu Bakuchiol noch nicht so viele Untersuchungen durchgeführt wie zu Retinol, weshalb wir den Hype nicht zu 100 Prozent unterzeichnen würden. Eine tolle Lösung für alle, die "best of both" haben wollen, sind Beauty-Produkte, die sowohl Retinol als auch Bakuchiol enthalten. Denn im Zusammenspiel wird Retinol sogar stabiler und länger wirksam gemacht, zudem hilft Bakuchiol dabei, die Haut für eine größere Menge Retinol verträglich zu machen.

Unsere Lieblingsprodukte mit Bakuchiol

Du bist überzeugt und willst am liebsten sofort Beauty-Produkte mit dem neuen Power-Wirkstoff shoppen? Wir haben unsere Favourites für dich zusammengestellt: