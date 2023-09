Klagst du über trockene Haut? Einen fahlen Teint oder erste Falten? Dann solltest du ab sofort Ceramide in deine Beauty-Routine integrieren. Denn diese sind die heimlichen Skincare-Helden – aber im Vergleich zu Retinol, Vitamin C und Hyaluronsäure wird ihnen oft nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt.

Dabei sollten Ceramide ein unverzichtbarer Bestandteil jeder Hautpflegeroutine sein, denn sie helfen dabei, die Hautbarriere zu schützen, Falten zu minimieren und die Textur der Haut insgesamt zu verbessern. Doch wie wirken Ceramide genau auf der Haut und für wen sind sie besonders zu empfehlen? In unserem Artikel erfährst du alles, was du wissen musst.

Was sind Ceramide?

Ceramide sind im Grunde genommen ein Sammelbegriff für eine bestimmte Gruppe von Fetten bzw. Lipiden, die in der menschlichen Haut vorkommen und sogar bis zu 60 Prozent ihrer Struktur ausmachen. Ceramide befinden sich vor allem in der obersten Hautschicht, wo sie sogenannte Doppel-Lipidschichten bilden, die die Funktion einer natürlichen Schutzbarriere der Haut übernehmen. Deren Hauptaufgabe besteht darin, Feuchtigkeit in der Haut zu binden.

Wie wirken Ceramide auf die Haut?

Ceramide besitzen die Fähigkeit, die Hautbarriere zu reparieren, vor Umwelteinflüssen wie Bakterien, Keimen und UV-Strahlung zu schützen und die Zellen zusammenzuhalten. Weiters reduzieren sie den Wasserverlust der Haut. Ihre Funktion ist also unerlässlich für eine gesunde Haut. Wenn du Ceramide in deine Skincare-Routine einbaust, kann deine Haut von den folgenden Vorteilen profitieren:

1

Feuchtigkeitsregulierung: Ceramide bilden eine Barriere, die den Wasserverlust aus der Haut minimiert. Dadurch wird die Haut stets gut durchfeuchtet, was zu einer glatteren und geschmeidigeren Haut führt.

2 Slow Aging: Ceramide sind ein beliebter Wirkstoff, wenn es darum geht, vorzeitiger Hautalterung vorzubeugen. Denn mit dem Alter nimmt die natürliche Produktion von Ceramiden in der Haut ab. Eine geschwächte Hautbarriere und zunehmender Feuchtigkeitsverlust sind die Folge. Durch die Anwendung von feuchtigkeitsspendenden Produkten mit Ceramiden kann der Hautalterungsprozess jedoch verlangsamt werden.

3 Beruhigung: Trockene, empfindliche oder gereizte Haut kann von Ceramiden profitieren, denn diese können dazu beitragen, Rötungen, schuppige Stellen und Reizungen zu lindern. Dies gilt auch für Menschen mit Hauterkrankungen wie Ekzemen oder Neurodermitis, denn diese haben oft eine gestörte Hautbarriere. Die Anwendung von Ceramiden kann dazu beitragen, diese Barriere wiederherzustellen und die Symptome zu lindern.

Übrigens: Es macht sogar bei der Haarpflege Sinn, Produkte mit Ceramiden zu verwenden. Besonders dann, wenn das Haar trocken, stumpf, brüchig oder spröde ist. Produkte mit dem Power-Wirkstoff helfen dann, die Schuppenschicht der Haare zu kitten. Und auch bei trockener Kopfhaut kann eine Pflege mit Ceramiden Abhilfe schaffen.

Was passiert, wenn die Haut zu wenige Ceramide hat?

Das klingt ja alles schön und gut, aber was passiert eigentlich, wenn unsere Haut zu wenig Ceramide hat? Nun, produzieren wir – etwa wegen fortgeschrittenen Alters, falscher Pflege oder äußeren Einflüssen wie Kälte, Hitze oder UV-Strahlen – zu wenig von den Lipiden, entstehen zwischen den einzelnen Hornzellen winzige Löcher, durch die Feuchtigkeit austreten kann.

Die Folge: Unsere Haut trocknet aus, wird anfälliger für schädliche Einflüsse wie UV-Strahlung oder Bakterien, sie schuppt und fühlt sich rau an. Zusammengefasst kann man sagen, dass der Haut durch einen mangelnden Ceramid-Gehalt ihr natürlicher Kleber, der sie schützt, fehlt.

Welche Ceramide gibt es?

Forscher:innen gehen zurzeit davon aus, dass mindestens neun verschiedene Typen von Ceramiden in unserer Haut vorkommen. Diese unterscheiden sich in erster Linie hinsichtlich ihrer Struktur. Die folgenden Ceramide sind bekannt:

Ceramide 1 – EOS

Ceramide 2 – NS

Ceramide 3 – NP

Ceramide 4 – EOH

Ceramide 5 – AS

Ceramide 6 – AP

Ceramide 7 – AH

Ceramide 8 – NH

Ceramide 9 – EOP

Einige dieser Ceramide kommen auch in der Hautpflege zum Einsatz. Die drei wesentlichen sind die Ceramide 1, 3 und 6. Für sie gibt es die meisten klinischen Daten, deshalb kommen sie auch am häufigsten in der Hautpflege zum Einsatz, und oft verwenden Marken eine Kombination aus diesen Ceramiden in ihren Produkten.

Für welche Hauttypen eignen sich Ceramide?

Ceramide sind sozusagen "Everybody’s Darling" in der Skincare. Und das aus gutem Grund, denn alle Hauttypen können von einer Pflege mit Ceramiden profitieren. Besonders reife und zu Trockenheit neigende Haut wird elastischer und fester. Auch bei der Augenpflege können Ceramide eine gute Wirkung entfalten. Da die Haut um die Augen noch dünner ist, braucht sie noch mehr Feuchtigkeit, damit sich weniger Falten bilden.

Aber auch fettiger und unreiner Haut kommt eine intakte Hautbarriere zugute. Ungewünschte Eindringlinge, die unserer Haut Schaden zufügen können, haben dann nämlich keine Chance. Der positive Effekt: Haut-Unreinheiten werden reduziert und die Talgproduktion ist wieder ausgeglichener.

Ceramide: Gibt es Nebenwirkungen oder Risiken?

Ein weiterer Grund, warum Ceramide bei Skincare-Expert:innen so beliebt sind, ist die Tatsache, dass der Wirkstoff im Grunde kaum bis gar keine Nebenwirkungen hat. Da Ceramide ein hauteigener Wirkstoff sind, eignen sie sich auch sehr gut, um empfindliche oder erkrankte Haut zu behandeln. Nebenwirkungen oder Reizungen treten nur äußerst selten auf. Im Gegenteil: Je beanspruchter und pflegebedürftiger die Haut ist, desto größer ist der Effekt, den man mit Ceramiden erzielen kann.

Aber Achtung: Es kommt natürlich auch darauf an, welche Begleitstoffe in der Creme, dem Serum oder dem Haarprodukt enthalten sind, das du verwendest. Besonders wer zu empfindlicher Haut neigt, sollte also besser vorher die Liste der Inhaltsstoffe checken.

Wie können Ceramide mit anderen Inhaltsstoffen in der Hautpflege kombiniert werden?

Natürlich kannst du deine Haut ganz einfach mit einem Ceramid-haltigen Produkt verwöhnen. Doch statt nur auf ein Ceramide-haltiges Produkt zu setzen ist es noch besser, wenn du Produkte kombinierst, die die Aufnahme von Ceramiden unterstützen und die hauteigene Produktion von Ceramiden ankurbeln. So kannst du nämlich das Maximum aus deiner Pflege-Routine herausholen.

Besonders wirksam sind Ceramide etwa in Kombination mit einer morgendlichen Dosis Hyaluronsäure. Der Grund: Beide sind Feuchtigkeitsspender. Auch Ceramide und Retinol ergänzen sich sehr gut gegenseitig. Denn Ceramide tragen zu einer gesunden Hautbarriere bei. Das wiederum bedeutet, dass dein Vitamin-A-Serum (Retinol) besser wirkt. Außerdem ist es bei einer gesunden Hautbarriere weniger wahrscheinlich, dass es zu Reizungen und Schuppenbildung kommt, die bei der Anwendung von Vitamin A gelegentlich auftreten können.

Auch Niacinamid und Milchsäure kurbeln die hauteigene Ceramid-Produktion an. Es lohnt sich beim Kauf also, einen Blick auf die Liste mit den Inhaltsstoffen zu werfen. Ceramide sind hier im Übrigen meistens mit der Kennzeichnung "Ceramide NP" angegeben.

Ein Peeling vor dem Auftragen einer Ceramid-haltigen Pflege kann ebenfalls für einen besseren Effekt sorgen. Da abgestorbene Hautschüppchen beim Peelen entfernt werden, kann die Haut die Wirkstoffe besser aufnehmen und verarbeiten.

Diese Produkte mit Ceramiden empfehlen wir

Ceramide kommen mittlerweile in diversen Hautpflegeprodukten vor wie etwa Cremes (z. B. Rich Day Cream UV 30 von Louis Widmer), Gels oder Seren. Auch in der Haarpflege sind Ceramide als effektiver Wirkstoff bereits häufig vertreten. Für welches Produkt du dich entscheidest, hängt natürlich von deinen individuellen Bedürfnissen und Vorlieben ab. Wir haben unsere Favoriten für dich herausgesucht: