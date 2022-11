Unsere Augen sind eines der fünf Sinnesorgane unseres Körpers. Damit wir die Welt um uns herum jeden Tag aufs Neue mit Vitalität und klarer Sicht wahrnehmen, ist eine ausreichende Versorgung mit Vitamin A entscheidend. Doch in welchen Lebensmitteln steckt besonders viel Vitamin A? Und welche nützlichen Funktionen übernimmt der wichtige Mineralstoff noch? Ein Überblick.

Was ist Vitamin A?

Vitamin A zählt zu den fettlöslichen Vitaminen. Es ist besonders für das Wachstum und die Neubildung von Zellen sowie unterschiedlichen Gewebetypen wichtig (z.B. Haut und Schleimhäute). Gleichzeitig spielt Vitamin A eine essenzielle Rolle beim Sehvorgang (vor allem dem Hell-Dunkel-Sehen). Als Antioxidans reduziert es zudem den oxidativen Stress, dem unser Körper ausgesetzt ist - ein wichtiger Faktor für ein gesundes Hautbild.

Wo kommt Vitamin A vor?

Vitamin A kommt in zwei Formen vor: Retinol und Beta-Carotin. Retinol ist eine natürlich vorkommende Form von Vitamin A, die ausschließlich in tierischen Lebensmittel wie Eiern, Milch und Butter enthalten ist. Beta-Carotin ist eine Vorstufe von Vitamin A (Provitamin A), die in pflanzlichen Lebensmittel wie Karotten, Kürbissen und Spinat enthalten ist. Unser Körper kann Beta-Carotin allerdings problemlos in Retinol umwandeln.