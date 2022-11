Vor allem in der "dunklen" Jahreszeit fühlen wir uns schlapp und kommen morgens nicht aus dem Bett. Und spätestens bei der ersten Erkältung fällt es uns wieder ein: Wir sollten mal auf unseren Vitamin-D-Haushalt achten, denn ein Mangel hat viele gesundheitliche Auswirkungen auf den Körper, vor allem auf das Immunsystem. Das Sonnenvitamin ist aber auch wichtig für Knochen, Zellwachstum und gute Laune. Immer her damit! Aber wie?

Was ist Vitamin D?

Vitamin D ist ein Überbegriff für die fettlösliche Gruppe der Calciferole. Die zwei wichtigsten Formen sind Vitamin D2 (Ergocalciferol) und Vitamin D3 (Cholecalciferol). Vitamin D ist eigentlich ein Hormon, da es seine Wirkung im Zellkern entfaltet. Der Begriff Vitamin ist historisch etwas unscharf gewählt, hat sich aber so eingebürgert. Es ist ein starker Energiemodulator und stark krebshemmend, wenn die Versorgung stimmt. Es moduliert viele medizinische Zustände und kann weit mehr als Osteoporose unterstützen. Die bedeutendste Aufgabe von Vitamin D ist somit die Förderung des Knochenstoffwechsels.

Vitamin D ermöglicht die Aufnahme von Kalzium und Phosphat aus dem Darm. Durch das Vitamin werden Kalzium und Phosphat in die Knochen eingebettet. Vitamin D ist also ausschlaggebend verantwortlich für die Knochenmineralisierung. Es ist auch an weiteren Stoffwechselvorgängen beteiligt, wie bei der Bildung von Proteinen.

Wo kommt Vitamin D vor?

Das Vitamin ist kaum in Lebensmittel vorhanden - in tierischen noch eher als in pflanzlichen. Dies ist vor allem der Fall, weil wir in Europa eine geringere Sonnenscheindauer (vor allem im Winter) haben. Grundsätzlich bildet der Körper selbst durch Sonneneinstrahlung auf unserer Haut Vitamin D.

Welche Lebensmittel enthalten Vitamin D? [Tabelle]