Barbara Meier: Von der Mathematikstudentin zum erfolgreichen Model

Eigentlich wollte die internationale Powerfrau Programmiererin werden, doch 2007 änderte sich für die aus Bayern stammende Barbara Meier einfach alles: Sie gewann die zweite Staffel der Castingshow "Germany's Next Topmodel" und wurde innerhalb kürzester Zeit zum gefragten Model.

Plötzlich zierte die Mathematikstudentin zahlreiche Cover und lief auf noch mehr Laufstegen. Doch irgendwann war ihr selbst das nicht mehr genug. Heute lebt Barbara Meier, die 2019 einen österreichischen Unternehmer geheiratet hat, ihre vielen Talente aus und ist als Model, Schauspielerin und Autorin erfolgreich.

Steckbrief: Barbara Meier Name: Barbara Hallmann

Barbara Hallmann Geboren am: 25. Juli 1986

25. Juli 1986 Geburtsort: Amberg, Bayern

Amberg, Bayern Sternzeichen: Löwe

Löwe Beruf: Model, Autorin und Schauspielerin

Model, Autorin und Schauspielerin Wohnort: Wien

Wien Ehepartner: Klemens Hallmann

Klemens Hallmann Kinder: Marie-Therese und Emilia Elise



Start in die Modewelt dank Germany's Next Topmodel

Barbara Meier wurde am 25. Juli 1986 im bayrischen Amberg geboren. Nach Realschule und anschließender Matura, studierte sie in Regensburg Mathematik. Ihr damaliger Berufswunsch: Programmiererin! Doch aus den Plänen wurde nichts, denn als gerade mal 20-Jährige wurde Barbara Meier von einem Modelscout in einem Einkaufszentrum angesprochen.

Es folgte schließlich die Teilnahme an "Germany‘s Next Topmodel", der Model-Casting Show von Heidi Klum. Barbara, die keinerlei Model-Erfahrung vorzuweisen hatte, glaubte selbst am wenigsten daran, das Zeug zum Model zu haben, doch Woche für Woche schaffte sie es, die Jury rund um Heidi zu überzeugen. Schließlich setzte sie sich gegen 16.000 Konkurrentinnen durch und gewann 2007 die Show.

Ihr Sieg sollte gleichzeitig auch der Startschuss für ihre Modelkarriere sein: Neben Editorials und Titelblättern war Barbara auch auf den internationalen Laufstegen zu sehen. Unter anderem lief sie für Wolfgang Joop über die Catwalks von New York, Paris und Bangkok.

Auch für Fashion Weeks in Paris und Berlin wurde sie gebucht. Zahlreiche Werbe-Deals konnte sie ebenfalls verbuchen. Im Lauf ihrer Karriere fungierte sie für unter anderem für Marken wie Sketchers, Disneyland Paris, C&A, Pantene, Müller Milch, Yogurette und Schaebens als Werbegesicht.

Barbara Meier startet als Schauspielerin durch

Das Modeln ist Barbara bald nicht mehr genug, denn sie hat viele Talente und Interessen. Speziell für die Schauspielerei begeisterte sie sich. Ohne viele Umwege schaffte es Barbara – anfangs sogar ohne Schauspiel-Ausbildung oder Erfahrung – in der Branche Fuß zu fassen: 2010 stand sie erstmals für einen TV-Trailer und einen Kurzfilm vor der Kamera.

Ein Jahr später wurde sie von ProSieben zum Casting für den Mystery-Thriller "Schreie der Vergessenen" eingeladen, wo sie die Rolle als Medium Morgana ergattern konnte. Zu dieser Zeit nahm Barbara dann auch privaten Schauspielunterricht in Deutschland und den USA. Dort schloss sie 2011 sogar eine Ausbildung an der New York Film Academy ab.

Ihre Bemühungen zahlten sich letztendlich aus: Neben Auftritten in deutschen Serien, war sie 2018 auch an internationalen Produktionen wie "The Aspern Papers" mit Hollywood Star Jonathan Rhys Meyers beteiligt. 2021 war sie außerdem an der Seite von Matthias Schweighöfer in dem Thriller "Army Of Thieves" zu sehen.

Soziales Engagement für Fair Fashion, gesunde Ernährung und Umweltschutz

Ein gesunder Lebensstil und Freude am Sport sind Themen, die dem Model besonders am Herzen liegen.

Aus diesem Grund veröffentlichte sie 2015 ein Buch mit dem Titel "Dein Weg zum Glücksgewicht". Das Buch enthält viele Wohlfühl- und Ernährungstipps, genauso wie einfache Übungen, die sich allein oder mit Freund:innen umsetzen lassen, in der Mittagspause oder zwischendurch.

Gesundheit ist auch eines jener Themen, für die sich Barbara Meier sozial engagiert: So arbeitete sie etwa mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft an der Kampagne INFORM, die zu Bewegung und gesünderer Ernährung motiviert und darüber aufklärt. 2008 wurde sie außerdem vom deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung zur Botschafterin des Jahres der Mathematik ernannt.

Für den WWF engagierte sich die Allrounderin außerdem, um auf die Gefahr der im Meer treibenden Fischernetze und des Plastikmülls aufmerksam zu machen. Seit 2017 setzt sich Barbara Meier als Botschafterin mit dem deutschen Bundesentwicklungsministerium für Fair Fashion ein. 2021 moderierte sie auch ein Panel auf der Austrian World Summit zum Thema "The Power Of Consumers":

Barbara Meier in TV-Shows wie Let's Dance

Egal ob bei Tanz- oder Musik-Shows sowie diversen Society-Übertragungen: Barbara Meier ist quasi zum Dauer-Gast im deutschen und österreichischen Fernsehen avanciert. 2018 konnten wir sie etwa bei "Let’s Dance" bewundern, wo sie den dritten Platz belegte.

2021 war sie außerdem als Tiger verkleidet bei "The Masked Singer" zu sehen. Auch in ihrer Wahlheimat Österreich ist Barbara immer öfter präsent: Neben diversen Auftritten bei Society-Events wie dem Opernball ist sie im März 2023 auch als Gast-Jurorin bei "Dancing Stars" tätig. Ihr letzter großer Coup: Aufgrund ihrer zahlreichen Erfahrungen rund um Marketing und Medien ist Barbara seit April 2023 Business Angel und Investorin bei der PULS 4-Show "2 Minuten 2 Millionen".

Privat hat Barbara Meier ihr Glück mit Milliardär Klemens Hallmann gefunden

Glück und Erfolg hat die schöne Deutsche aber nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch privat läuft ihr Leben mehr als rund: 2016 wurde ihre Beziehung zu dem österreichischen Unternehmer und Milliardär Klemens Hallmann öffentlich.

Im Juni 2019 heirateten die beiden im Zuge einer pompösen, aber nachhaltig geplanten Feier mit rund 300 Gästen in Venedig. Darunter befanden sich natürlich auch einige prominente Gäste wie etwa Sylvie Meis. Nach der Trauung nahm Barbara den Nachnamen ihres Ehemanns an. Für öffentliche Auftritte behält sie aber ihren Mädchennamen bei.

2020 wurden Klemens und Barbara schließlich das erste Mal Eltern. Ihre Tochter Marie-Therese kam im Juli 2020 zur Welt. Im November 2022 verkündete das Model die Geburt ihrer zweiten Tochter Emilia Elise. An ihrem privaten Glück lässt sie auch ihre zahlreichen Instagram-Follower:innen teilhaben: Rund 182.000 Personen folgen Barbara, die mittlerweile mit ihrem Mann und den beiden Töchtern in Wien lebt.

Barbara Meier ist ein echtes Allround-Talent und hat bereits früh in ihrer Karriere gelernt, für ihre Interessen einzustehen sowie ihre Talente und Leidenschaften auszuleben. Sie scheut sich nicht davor neue Dinge auszuprobieren.

Gemeinsam mit ihrem Mann ist sie seit Jahren ein ein gesehenes Mitglied der österreichischen High Society. Doch sie nutzt ihren Einfluss und ihr großes Netzwerk auch, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen und sich sozial zu engagieren. Besonders ihren Einsatz für Umweltschutz und Fair Fashion finden wir bemerkenswert.