Bildungskarenz: So bildet frau sich im Job weiter

Bildungskarenz beim AMS: Was heißt das überhaupt?

Viele Menschen kommen im Laufe ihrer Karriere drauf, dass sie eigentlich schon immer studieren wollten, diese eine Ausbildung leider nie gemacht haben oder möchten sich generell weiterbilden bzw. umorientieren.

Ist natürlich nicht immer so leicht, den Job hinzuschmeißen und mit Mitte 40 mal eben wieder studieren zu gehen. Es gibt ja leider auch noch sowas wie finanzielle Verpflichtungen. Und schon in jungen Jahren ist Weiterbildung in Kombination mit Lohnarbeit natürlich ein Thema.

Der Schlüssel zum Glück – oder zumindest eine gute Hilfestellung – heißt in Österreich Bildungskarenz. Hierbei handelt es sich um eine Freistellung von der Arbeit für einen bestimmten Zeitraum – Geld bekommt man in dieser Zeit trotzdem.

(c) iStock

Mut zur Veränderung: Was ist der beste Zeitpunkt für eine Bildungskarenz?

Die "perfekten" Umstände im Leben, um es "endlich" durchzuziehen, gibt es wahrscheinlich nicht. "Ein guter Zeitpunkt ist für mich immer einer, wo man durch eine andere Veränderung bereits in eine neue Richtung gedrängt wird", sagt Gabriela Vonwald, Leiterin des Bildungsinstituts Vonwald. "Die Geburt eines Kindes, Jobverlust, Umstrukturierungen am Arbeitsplatz, die man so nicht mittragen will. Aber auch: Die Kinder sind aus dem Haus, wie fülle ich die plötzliche Leere ...? Eine Weiterbildung kann ein guter Anfang sein."

Wer bezahlt die Bildungskarenz?

Obwohl für die Antragstellung eine Zustimmung auf beiden Seiten – nämlich Arbeitnehmer:in und Arbeitgeber – gegeben sein muss, wird die Entlohnung zur Zeit der Bildungskarenz nicht vom Arbeitgeber, sondern vom AMS, dem österreichischen Arbeitsmarktservice, bezahlt.

Da das AMS ein öffentlich-rechtliches Arbeitsamt unter Aufsicht des Bundesministeriums ist, stammt das Geld also im Endeffekt vom Staat, dem es natürlich ein Anliegen ist, dass sich die Menschen in Österreich weiterbilden.

Voraussetzungen für die Bildungskarenz

Eine weitere Voraussetzung - neben dem beidseitigen Einverständnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer:in – ist eine durchgehende Beschäftigung beim selben Unternehmen für mindestens 6 Monate direkt vor der Karenzierung. Das heißt auch, dass beim Einreichen der Bildungskarenz ein aufrechtes Arbeitsverhältnis bestehen muss. Weiterbildungsmaßnahmen müssen im Ausmaß von mindestens 20 Wochenstunden erfolgen.

Wer nur geringfügig arbeitet, hat keinen Anspruch auf Bildungskarenz. Ein Verdienst oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze ist Grundvoraussetzung.

Welche Kurse kann man machen?

Der erste Schritt ist immer, sich mal schlau zu machen und zu überlegen, welche Weiterbildungsmaßnahme man überhaupt in Anspruch nehmen möchte. Ist es ein Studium? Ein WIFI-Kurs? Etc.? Was sind die entsprechenden Aufnahmekriterien? Habe ich einen Plan B? Wer ein Studium beginnen möchte, sollte sich außerdem darüber im Klaren sein, dass ein ganzer Bachelor oder Master länger dauert als eine Bildungskarenz.

Grundsätzlich kann man alles machen, was man möchte – die Hauptsache ist, dass man sich mindestens 20 Wochenstunden damit beschäftigt und die Weiterbildung nachweisen kann. Allerdings ist ein konkreter Bezug zum beruflichen Alltag unbedingte Voraussetzung. Aus- und Weiterbildungen, die im Hobbybereich angesiedelt sind, können nicht im Zuge einer Bildungskarenz absolviert werden.

Welche Fortbildungen bei einer Bildungskarenz akzeptiert werden und welche Kurse nicht beansprucht werden können, muss laut AMS zwischen Arbeitgeber und Arbeiternehmer:in vereinbart werden.

Fremdsprachenschulungen, fachspezifische Weiterbildungen, EDV/IT-Fortbildungen sowie Fachhochschul- oder Studienabschlüsse sind Beispiele für eine mögliche Bildungskarenz. Auch Weiterbildungen im Ausland sind möglich – dies muss ebenfalls mit dem Arbeitgeber abgeklärt werden.

An den meisten Unis gibt es außerdem die Möglichkeit, sich nicht gleich für ein ganzes Studium, sondern sogenannte Lehrgänge einzutragen. Diese dauern nicht so lange und – für manche Leute auch wichtig – man braucht keine Matura als Voraussetzung.

(c) iStock

Wie beantragt man Bildungskarenz?

Der erste Schritt ist immer, mit der oder dem Vorgesetzten zu sprechen und zu fragen, ob das Unternehmen die Bildungskarenz überhaupt genehmigt. Wenn ja, stellt die Firma eine Bildungskarenz-Vereinbarung aus, die von beiden Parteien unterschrieben werden muss.

Hat man diese Vereinbarung, kann man sie beim AMS einreichen. Das kann man bei einer AMS-Geschäftsstelle sowie online tun. Am einfachsten ist es, sich bei FinanzOnline einzuloggen. Unter "Links" findet man den Button "eAMS-Konto", worauf man direkt zugreifen kann.