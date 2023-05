Einen Trainingsplan im Fitnessstudio durchziehen? Naja. Laufen gehen? Ist mir oft zu langweilig. Pamela Reif Home-Workout? Keine Chance, dann denken die Nachbarn noch die Decke bricht über ihnen zusammen. Schon mal drüber nachgedacht eine neue Sportart auszuprobieren? Wie wärs mit Bouldern? Wir haben mit den Tiroler:innen Michaela und Manuela über den Klettersport gesprochen. Die besten Tipps für Boulder-Anfänger:innen und alles was du brauchst, um mit den klettern loszulegen, erfährst du bei uns.

Was genau ist Bouldern?

Bouldern ist ein vielfältiger und sozialer Klettersport. Man lernt neue Leute kennen, baut körperliche Stärke auf und verbessert gleichzeitig die geistige und körperliche Gesundheit. Bouldern ist das Klettern ohne Ausrüstung und ohne Sicherung – an künstlichen Kletterwänden oder für die großen Abenteurer:innen unter euch - in der freien Natur.

Doch keine Angst, man klettert beim Bouldern immer in Absprunghöhe d.h. die Kletterwand ist zwischen 2 und 4 Metern hoch. Darunter liegt eine dicke Matte, die einen auffängt, wenn man mal unerwartet hinunterfällt. Im Normalfall klettert man aber wieder vorsichtig hinunter, wenn man mit seiner Route fertig ist. Die verschiedenen Pfade (immer in einer Farbe) sind mit Schwierigkeitsgraden versehen. Die werden übrigens immer Mal wieder von den Betreibern umgesteckt. So wird's nie langweilig!

Für wen eignet sich die Sportart?

1 Für Teamplayer. Auch wenn du Routen alleine bestreiten muss, ist Bouldern eindeutig ein Teamsport. Wenn du also gerne socialized, findest du dort schnell Anschluss. Jeder versucht dem anderen zu helfen. Vor allem die Fortgeschrittenen geben gerne mal Tipps. Geht man alleine oder zu zweit in die Boulderhalle, wird man schnell Leute kennenlernen.

2 Für Menschen, die eine Herausforderung suchen. Bouldern erfordert sowohl körperliche als auch geistige Stärke. Du hast die Möglichkeit neue Orte zu entdecken und dich selbst zu überwinden.

3 Für Abenteurer:innen. Es gibt auch viele interessante und herausfordernde Bouldering-Pfade in der Natur. Eine einzigartige Umgebung und Landschaft, machen das Erlebnis unvergesslich.

Bouldern ist ein effektives Training für den ganzen Körper

Beim Bouldern ist der ganze Körper gefordert. Je nach Routensetzung und Wandneigung werden dabei verschiedenste Muskelpartien beansprucht. Bouldern trainiert den gesamten Körper wobei der Oberkörper am stärksten belastet wird.

Doch man trainiert nicht nur körperlich – wie man die Kletter-Routen am besten bestreitet erfordert vollste Konzentration und manchmal auch ein bisschen Kreativität. Deshalb ist dieser Sport perfekt um abzuschalten. Die Erfolgserlebnisse, die man feiert, wenn man eine Route geschafft hat, sind nicht nur unfassbar motivierend, sondern machen richtig happy. Juhu Glückshormone - und das von Sport!

» Es erfordert Kraft, Ausdauer und Technik. «

Zwei Expertinnen verraten die besten Tipps für Boulder-Anfänger:innen

Wir haben mit den den Boulder-Expertinnen Michaela und Manuela gesprochen. Die beiden Tirolerinnen gehen seit fünf Jahren regelmäßig bouldern - und das mit großer Freude!

"Gescheit die Hände und Finger aufwärmen, das finde ich persönlich sehr wichtig", so Michaela. "Nicht aufgeben. Am Anfang wird es sicherlich nicht leicht. Das Kräfte-Einteilen steigert das Körperbewusstsein". Beim Bouldern versucht jeder dem anderen zu helfen, es ist ein echter Teamsport - sei offen dafür, rät Michaela.

"Die Schultern sind sehr wichtig und auch immer ein bisschen die Hüfte öffnen und mobilisieren. Bei den Händen sollte vor allem der Fokus auf das Handgelenk gelegt werden", so Manuela.

Bouldern: Welches Equipment benötigt man?

Bouldern ist ein sehr minimalistischer Sport, du brauchst nicht viel Equipment um loszulegen. In jeder Boulderhalle kannst du dir die nötige Ausrüstung ausleihen. Hier das wichtigste:

Boulderschuhe

Für das Bouldern solltest du auf jeden Fall Kletter- bzw. Boulderschuhe haben. Diese sind einfach wichtig, da du mit allen anderen Schuhen bei weitem nicht so viel Halt findest und schnell abrutschen wirst. Für deine ersten Versuche kannst du dir in jeder Kletter- oder Boulderhalle Schuhe ausleihen.

Die Schuhe sollten eng sitzen, damit man bei den kleineren Tritten nicht abrutscht. Manchmal sind die Griffe nämlich so klein, dass nur noch die Zehenspitzen darauf Platz haben. Je enger die Schuhe sitzen, desto besser.

Chalk und Chalkbag

Guter Halt ist beim Bouldern extrem wichtig. Den bekommst du durch Magnesiapulver (Chalk). So kannst du den Griff an den Händen zu verbessern und das Schwitzen der Hände zu verringern. Am besten direkt in der passenden Chalkbag aufbewahren.

Kleidung

Ganz normale Sportkleidung ist perfekt zum Bouldern. Wenn es im Winter ein bisschen kühler in der Halle ist, solltet ihr euch warm anzuziehen, damit die Muskeln nicht auskühlen.

Was kostet Bouldern?

Für Eintritt und Leihausrüstung kannst du zwischen 13 und 18 Euro einplanen. MyClubs ermöglicht dir ebenfalls den Zugang zu einigen Boulderhallen - so könnt ihr verschiedene austesten.

Hoch hinauf in Österreichs Boulderhallen: Hier kannst du den Klettersport ausprobieren

Wien

Die Boulderbar gibt es 4x in Wien und gehört zu den bekanntesten und größten Boulderhallen. Sie bietet eine große Auswahl an Boulderrouten für Anfänger:innen und ambitionierte Boulderer.

Tirol

Tirol hat nicht nur Kletterabenteuer in den Bergen zu bieten, sondern auch eine große Zahl an Kletter- und Boulderhallen verschiedenster Größe. Das Kletterzentrum Innsbruck (KI) gehört zu den größten und modernsten Sportkletteranlagen weltweit.

Salzburg

Auch in der Boulderber Salzburg ist vom Anfänger bis zum Profi etwas dabei. Jeder kann sein Tempo selbst bestimmen, je nach individuellem Leistungsniveau.

Steiermark

Großzügige Aufteilung, mit genügend Platz fürs Verweilen und Anfeuern gibts beim Boulderpoint. Kletter- und Bouldervergnügen gibt es hier auf knapp 1.400 Quadratmeter Fläche.

Kärnten

Testet doch mal das Kletterzentrum Boulderama. Auf insgesamt 2000m² finden sich 200 Boulderprobleme, 150 Kletterrouten bis 17,5 Meter Höhe, ein 8,5m hoher Free-Solo-Turm und vieles mehr.

Vorarlberg

Die größte Kletterhalle K1 mit ungefähr 100 Routen in allen Schwierigkeitsgraden steht in Dornbirn. Die Routen werden regelmäßig neu geschraubt, damit es nie langweilig wird.

Oberösterreich

In der Kletterhalle Linz / Auwiesen verändern Routensetzer ständig die Boulderrouten. Ihr könnt euch also immer wieder neuen Herausforderungen stellen.

Niederösterreich

Als die schönste Kletterhalle Österreichs und TOP-Ausflugsziel gilt das Kletter- und Therapiezentrum Weinburg.Hier gibt es eine 700m² Indoor Kletterfläche bis 17m Höhe und Outdoor 422m² Kletterfläche bis 17m Höhe mit imposanten Kletterturm.

Burgenland

Klettern und Bouldern in der Indoor Kletterhalle Steinbrunn. Über 300m² fürs Seilklettern und 70m² Boulderwände sorgen für nötige Abwechslung und Herausforderung