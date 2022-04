Ein gutes Braut-Make-up holt die schönsten Seiten der Braut hervor, ohne sie zu verkleiden. Wir verraten, welche Looks es gibt und geben wertvolle Tipps für deinen großen Tag!

"Ja, ich will … an meinem großen Tag einfach perfekt aussehen!" Damit du dich auf deiner Hochzeit rundum wohlfühlst, darf ein gelungener Make-up-Look natürlich nicht fehlen. Und selbst wenn du im Alltag wenig bis kaum Make-up trägst, wirst du sicherlich in unserem Artikel fündig werden.

Natürliches Hochzeits-Make-up

Dieser Look ist wohl ein Klassiker, für den sich sehr viele Bräute entscheiden. Denn ein natürliches Make-up bringt die schönsten Seiten und Konturen im Gesicht der Braut hervor. Ein zurückhaltender Look rückt außerdem ein pompöses Hochzeitskleid mehr in den Fokus und erlaubt der zukünftigen Braut mehr Spielraum für auffällige Hochzeitsfrisuren und Haarschmuck.

Im Zuge eines natürlichen Make-ups werden die Augen dezent betont. Um deine Wimpern besonders lang und dicht erscheinen zu lassen, empfiehlt sich die Verwendung von Volumen-Mascara. Achtung: Dieses sollte wasserdicht sein! Lippenstift wird beim natürlichen Braut-Make-up ebenfalls in einem dezenten Ton ausgewählt. Auch Lipgloss ist eine gute Alternative. Deine Wangenknochen können mit dezentem Rouge sanft betont werden.

Hochzeits-Make-up mit betonten Lippen

Auch wenn Lippen in auffälligen Farben geschminkt weniger praktisch für den Hochzeitstag sind, dürfen sie völlig zu Recht in Szene gesetzt werden. Denn erlaubt ist, was gefällt! Ob man sich dabei für ein knalliges Korallrot, dunkles Bordeaux oder etwa einen Beerenton entscheidet, sollte von Haut- und Haarfarbe der Braut abhängig gemacht werden. Damit der Look auch lange hält, greife besser zu mattem Lippenstift. Ein Lip-Primer sorgt für zusätzlichen Halt!

Besonders elegant wirkt der Look mit zurückhaltendem Augen-Make-up. Auch deine Augenbrauen solltest du nur dezent betonen. Contouring empfiehlt sich bei diesem Braut-Make Up ebenfalls!

Romantisches Braut-Make-up

Zeitlos schön, schmeichelhaft und wunderbar romantisch ist ein Make-up-Look mit zarten Braun- und Rosé-Tönen. Damit werden vor allem die Augen betont. Um das Makeup aufregender zu machen wird der dunkelste Farbton in der äußeren Augenfalte verblendet. Im Innenwinkel sorgt hingegen ein heller, glitzernder Lidschatten für einen frischen Look. Gloss auf den Lippen und ein zartes Rouge runden den Brautlook schließlich ab.

Das glamouröse Braut-Make-up

Man heiratet im besten Fall ja nur einmal im Leben. Wann wenn nicht zu dieser Gelegenheit, sollte man es Make-up-technisch also sonst so richtig krachen lassen? Wer auch im Alltag gerne zu Lippenstift, Lidschatten, Bronzer und Co. greift kann ruhig auch am Hochzeitstag selbstbewusst kombinieren. Beim extra-glamourösen Brautlook können etwa die Augen stark betont werden, beispielsweise mit künstlichen Wimpern. Auch einem kräftigen Lidstrich steht hier nichts im Wege.

Der dramatische Braut-Look

Bei diesem Hochzeits-Look kommen Fans von Smoky Eyes voll auf ihre Kosten. Lidschatten, Eyeliner und wasserfeste Wimperntusche dürfen hier natürlich nicht fehlen. Vorbei sind auch die Zeiten, in denen Smoky Eyes ausschließlich in dunklen Tönen gehalten wurden – wer sich traut kann auch zu Farbe greifen. Die Lippen sollten aber in jedem Fall eher dezent gehalten werden.

Das extravagante Braut-Make-up

Verspielt und außergewöhnlich kommt der Braut-Look mit Glitzer-Lidschatten, kleinen Glitzersteinen oder auch Perlen-Applikationen daher. Gerade bei Boho-Hochzeiten eignet sich ein solcher Look besonders gut. Mit Glitzer-Lidschatten (etwa in Gold) wirkt der Augenaufschlag wach, die Augen groß und offen. Der strahlende Blick kommt auch auf Fotos besonders schön zur Geltung. Schminke aber auch hier deine Lippen eher dezent.

DIY: Braut-Make-up selbst schminken

Wer selbst gerne Hand anlegt und geübt im Schminken ist, kann seinen Brautlook auch selbst gestalten. Wichtig ist allerdings diesen vorher zu üben, damit am Hochzeitstag selbst dann keine Panik ausbricht. Wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie ein natürlicher Braut-Make-up-Look gelingt:



Die Basis

1. Trage als ersten Step etwas Primer oder auch Fixierspray auf dein Gesicht auf. Diese Basis sorgt dafür, dass das Makeup länger hält. Trage danach deine Foundation auf. Benutze am besten einen Pinsel damit das Ergebnis schön gleichmäßig wird. Benutze anschließend etwas Concealer in der Augenpartie, den Mundwinkeln sowie bei den Nasenflügeln. Auch Rötungen und Unreinheiten kannst du mit dem Concealer überdecken. Tupfe anschließend glänzende Stellen mit etwas Puder in deinem Hautton ab.

Augen und Augenbrauen

2. Fülle zuerst mit einem Augenbrauen-Puder oder einem Brauen-Stift die Augenbrauen dezent auf. Nun geht es an die Augen: Trage zuerst eine Lidschatten-Base als Grundierung auf. Trage in der Lidfalte einen mittleren Ton auf, um mehr Tiefe zu kreieren. Auf das bewegliche Lid trägst du einen zarten Rosa-Ton auf. In der äußeren Lidfalte wird der dunkelste Farbton verblendet. Der hellste Lidschatten-Ton sollte im Innenwinkel aufgetragen werden. Tusche anschließend deine Wimpern mit wasserfestem Mascara.

Lippen

3. Für ein natürliches Make-up solltest du zu Lippenstift in einem Ton, der den Lippen entspricht, greifen. Außerdem sollte er unbedingt kussecht sein. Verwende vorab einen Lip-Primer als Grundierung. Trage dann die Farbe mit einem Lippen-Pinsel von der Mitte der Lippe nach außen auf. Achtung: Am schmalsten Teil der Lippe nicht über die Konturen hinaus malen!

Rouge

4. Um den ganzen Tag frisch und rosig zu strahlen, kannst du zum Abschluss ein zartes Rouge in rosa auf den Wangen auftragen. Als letzten Schritt fixiere nun das gesamte Makeup mit einem Fixierspray! Fertig ist der natürlich-umwerfende Bridal-Make-up-Look!

Tipps, damit dein Braut-Make-up auch am Abend noch toll aussieht