8 Dinge, die Menschen tun, die IMMER gut riechen

Wir kennen sie alle: Die Menschen, die den Raum betreten und man fragt sich nur noch, welches Parfum sie tragen. Unweigerlich spricht man dann eines der schönsten Komplimente aus, die es gibt: "Du riechst gut. Was ist das?" Sie selbst zucken bloß mit der Schulter und hinterlassen eine wohlriechende Duftwolke. Aber wie machen sie das nur, die Menschen, die IMMER so gut riechen? Da gibt es tatsächlich ein paar hilfreiche Hacks. Hier kommen 8 Dinge, die Menschen tun, die wir "gut riechen können".

1. Sie verwenden Wäscheparfum und Weichspüler

Man sollte ihn vielleicht nicht für die Unterwäsche verwenden, ansonsten ist Weichspüler aber absolut unbedenklich. Auch ein paar Kügelchen oder Spritzer Wäscheparfum sind echte Game Changer! Auf den Duft von frisch gewaschener Wäsche können wir uns wohl alle einigen...

Wäscheparfum findet ihr beispielsweise auf Amazon:





2. Menschen, die gut riechen verwenden... (oh Wunder!) Parfum

Das schockiert euch jetzt wirklich nicht, das wissen wir. Aber: Es gibt in Sachen Parfum Unterschiede. Und zwar sind da jene Parfums, die innerhalb von zwei Minuten verfliegen und solche, die den ganzen Tag halten und auf die man dann tatsächlich angesprochen wird. Zu den Letzteren gehören sicherlich Parfums von Chanel und Thierry Mugler, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Für viele andere Parfums müsst ihr leider in ein kleines Fläschchen investieren, um euer Lieblingsparfum umzufüllen und über den Tag verteilt ein paar Mal nachsprühen. Menschen, die gut riechen, legen nämlich ordentlich Parfum auf und sprühen im Zweifelsfall ein paar Mal zu viel auf den Pullover oder in die Haare.





3. Gut riechen? Das richtige Deo für sich finden...

Die meisten Menschen wissen nicht, welches Deo für sie persönlich funktioniert. Für die einen mag es ein Naturkosmetik-Deo sein, das über den Tag hält. Andere brauchen vielleicht stärkere Sprays oder doch lieber einen Dry-Roll-On. Wichtig: Ausprobieren und bei dem Deo bleiben, das wirklich vor Geruch schützt. Never change a winning team! In folgendem Artikel liest du, wie man Deo richtig aufträgt und warum aluminiumhaltiges Deo gar nicht so gesundheitsschädlich ist, wie viele behaupten.





4. T-Shirts und Tops von Bakterien und Geruch befreien

Es passiert immer wieder: Wir ziehen ein Shirt an, schwitzen, sind vielleicht nervös, stehen unter Stress, schwitzen noch mehr und ZACK – der Geruch scheint sich richtig in den Fasern festgesetzt zu haben. Bei manchen Stoffen (Hallo Polyester!) bleibt leider keine andere Möglichkeit, als das Kleidungsstück zu entsorgen. Manchmal tut's aber auch eine Ladung Hygienespüler, ein bisschen Gallseife und ein Waschgang bei 60 Grad. Einen anderen Life Hack: So bekommst du den festsitzenden Schweißgeruch aus deiner Kleidung – Geruch entfernen mit Backpulver und Essig. Wirkt Wunder! Menschen, die gut riechen, haben einwandfreie und frisch gewaschene Sachen an – so viel steht fest!

Hier sind Hygienespüler erhältlich:





5. Gut riechen - Dusche ist nicht gleich Dusche...

Waschen hilft – was für eine Überraschung! Aber lasst euch eines gesagt sein: Menschen, die gut riechen, nehmen sich Zeit für ihre Dusche. Hier wird nicht "schnell einmal abgebraust". Und zwar mit Schwamm oder Waschlappen und ordentlich Duschgel, auch wenn es mild ist. In Parfum getränktes Duschgel ist auch gar nicht notwendig. Wichtig ist nur, pikante Stellen wie die Achseln mit einem zusätzlichen Gadget außer den Händen zu waschen, wenn man zu stärkerem Geruch neigt. Außerdem ist der Zeitpunkt der Dusche wichtig. Das ist wahrscheinlich eine Sache, die sehr individuell ist. Aber: Menschen, die in der Arbeit gut riechen, haben mit großer Wahrscheinlichkeit am Morgen geduscht.





6. Wie hängt gesunde Ernährung und Körpergeruch zusammen?

Wer sich schlecht ernährt, ist meist übersäuert – das schlägt sich wohl oder übel auf unseren Körpergeruch nieder. Basische Lebensmittel wie Gemüse, Obst, Kräuter und Samen gleichen unseren pH-Wert aus. Fleisch, Fisch, Milchprodukte und Zucker sind sogenannte Säurebildner. In jedem Fall gilt: Die Menge macht's! Aber eine basische Fastenkur tut jedem von uns gut. Smoothies sind im Übrigen ein guter Tipp für alle, die nur schwer auf ihre tägliche Portion Obst oder Gemüse kommen. Menschen, die gut riechen, ernähren sich also meist gesund und haben deshalb weniger Körpergeruch. Euren Basen-Haushalt könnt ihr übrigens mit Stäbchen (mittels Urin-Test) aus der Apotheke überprüfen.

Kochbuch-Tipp:





7. Haut & Haar: Mit diesen Tipps kann man euch besonders "gut riechen"

Die Haare nehmen sehr gut Düfte und Parfum auf. Also ruhig am Morgen einmal mit dem Parfum in die Haare sprühen. Als Alternative könnt ihr euch auch einen extra gut duftenden Conditioner besorgen. Unsere Empfehlung: "Happy Happy Joy Joy" von Lush. Der Conditioner ist ultra leicht, kann nach jeder Haarwäsche verwendet werden und riecht wahnsinnig gut (und langanhaltend) nach Jasmin.

Und so manche Handcreme erfüllt den Raum ebenfalls mit einem betörenden Duft. Einmal eingecremt hält der Duft noch mindestens eine Stunde und erfüllt den ganzen Raum. Liebe!

8. Du riechst so gut wie deine Wohnung

Wer seinen Kleiderschrank in der Nähe der Küche aufgestellt hat, darf sich leider auch nicht wundern, wenn die Wäsche dementsprechend riecht. Lieber einmal mehr lüften als zu wenig, modrige Gerüche vermeiden und eventuell ein Duftsäckchen für den Kleiderschrank verwenden – eurer Duftwolke steht nichts mehr im Wege!