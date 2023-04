Warum du saisonale Lebensmittel kaufen solltest

Eine regionale sowie saisonale Ernährung ist gesund und umweltfreundlich. Im Supermarkt gibt es zwar das ganze Jahr über fast jede Gemüse- oder Obstsorte zu kaufen, aber sind wir uns ehrlich: Muss man im Dezember Erdbeeren essen, die um die halbe Welt geflogen sind und nach nichts schmecken?

➠ Vitamine und Mineralstoffe: Das braucht unser Körper [Überblick]

Die größte Auswahl an saisonalem Gemüse gibt es im Sommer, vor allem zwischen Juni und Oktober. Aber auch in der kalten Jahreszeit ist Saisongemüse erhältlich, so zum Beispiel Kohlsprossen oder Topinambur. Erdäpfel, Karotten oder Kürbisse gibt es als Lagerware fast das ganze Jahr über.

In den Sommermonaten hat bei uns auch das Obst Hochsaison. Erdbeeren sowie Kirschen und viele andere Beeren schmecken jetzt am besten. Äpfel gibt es als Lagerware zwar das ganze Jahr, aber zwischen August und Oktober ist "ihre" Saison. Zwetschken und Weintrauben sind typisches Obst in der Herbstzeit.

Wenn du auf Importware zurückgreifst, vor allem in den Wintermonaten, achte zum Beispiel auf Fair-Trade-Siegel oder ähnliches.

Saisongemüse und -obst sorgen für eine natürliche Abwechslung in der Ernährung und sind außerdem für Gesundheit sowie Umwelt am besten. Aber welches Gemüse und Obst ist in Österreich in welchem Monat reif und wird regional angeboten? Unser Saisonkalender verrät es dir.

Jänner bis Dezember: Saisonkalender für Gemüse und Obst [Grafik]

© woman/Martin Czwiertnia

Saisonales Gemüse & Obst im Jänner [Liste]

Was hat Saison im Januar? So einiges! Chinakohl erfreut sich hierzulande immer größerer Beliebtheit und bekommt durch Senföle seinen typischen Geschmack. Die Vitaminbombe schlechthin, Grünkohl, hat auch noch Saison und ist reich an Vitamin A, C, E und Kalzium.

Erdäpfel sowie (Butternuss)Kürbisse sind als Lagerware erhältlich, sie sind gesund und schmecken zudem köstlich, zum Beispiel in Aufläufen.

Ebenfalls als Lagerware im Jänner zu bekommen sind die Obstsorten Äpfel und Birnen. Äpfel enthalten viel Vitamin C, Birnen viele Ballaststoffe und Kalium.