Da sie sich von Pflanzen ernähren, findet sich Vitamin K1 auch in Tieren und tierischen Produkten – allerdings in geringeren Mengen als den Pflanzen selbst.

Tierische Lebensmittel – Angaben pro 100 g Lebensmittel Menge Kalbsleber 100 µg Leberwurst 50 µg Butter 10 µg Hartkäse 10 µg Makrele 5 µg

Tierische Lebensmittel enthalten außerdem geringe Dosen an Vitamin K2, das in der Natur ausschließlich von Bakterien gebildet wird, und deshalb nicht in pflanzlicher Nahrung enthalten ist. Es wird jedoch auch in geringen Mengen von den Bakterien im Dickdarm hergestellt. Ob dieses Vitamin K auch wirklich in die Blutbahn gelangt und von den restlichen Körperzellen genutzt werden kann, ist noch unklar.