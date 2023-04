Dates. Manche können nicht genug davon kriegen, andere wiederum wollen gar nicht erst hin. Worüber sprechen wir? Was ziehe ich an? Und dann die Fragen der Fragen: Was wollen wir machen? Damit dein nächstes Date ein voller Erfolg wird haben wir hier die besten Tipps und Date Ideen (für alle Jahreszeiten!) für dich. Ja, was trinken gehen geht natürlich auch, aaaaber glaub uns, manchmal ist ein bisschen Abwechslung genau das, was dein Date unvergesslich macht.

Basics: Allgemeine Tipps für das (erste) Date

Ich hatte schon solche und solche Dates. Manche waren richtig cool, andere eher der absolute Horror. Die besten Tipps zum Daten allgemein sind:

Verstell dich nicht. Wenn deine Lieblingsserie Friends ist (ja, sie ist tausend Jahre alt und trotzdem cool) und deine Spotify Playlist viele Charts Titel beinhaltet - dann ist das so. Cool ist, wer nicht versucht cool zu sein.

Analysiere nicht zu viel und lass dich drauf ein. Wieso hat er/sie das jetzt gesagt, irgendwie kaut er/sie komisch... Stooooop!

Nimm den Druck raus. Freu dich einfach darauf einen neuen Menschen kennenzulernen. Du musst die Person ja nicht gleich heiraten. Schau erst mal, ob es zwischen euch passt.

Sieh jede Erfahrung, die du mit dieser Person gemacht hast als Bereicherung an. Jedes mal hast du wieder etwas mehr über dich gelernt. Über deine Wünsche, Grenzen und Vorstellungen von der Liebe. Jede Person mit der es nicht geklappt hat, bringt dich ein Stück weiter zu der Person, die am besten zu dir passt.

Akzeptiere ein wenig Stille. Mach dir keine Sorgen über gelegentliche stille Momente. Sie passieren und verraten oft viel mehr darüber, wie gut ihr zueinander passt.

» Wusstest du, dass wir uns innerhalb der ersten 4 Sekunden entscheiden ob wir jemanden attraktiv finden oder nicht? «

Ideen für das erste Date

Und schon beginnt dieses Kribbeln im Bauch. Aufregung – aber auch Angst vor dem ersten Date. Worüber soll man reden? Wo trifft man sich? Was anziehen? Hiiiiiilfeeee. Ihr habt euch auf einer Party kennengelernt? Oder doch auf einer Dating App? Ganz egal, wenn du noch planlos bist, haben wir jetzt die perfekten Inspirationen für dich. Alle Jahreszeiten inklusive:

Flirten im Frühling: Die besten Date Ideen

Gemeinsam Sporteln

Ob Badminton im Park oder eine Verabredung zum Bouldern oder Klettern. Ihr powert euch gemeinsam aus und baut beim Sichern des Kletterpartners Vertrauen zueinander auf. Ihr wollt noch mehr Action? Wie wärs mit einem Ausflug in ein Trampolinpark? In ganz Österreich gibt es verschiedene "JUMP Houses" oder Trampolinhallen.

Sternenhimmel Romantik

Ab ins Auto, Snacks einpacken und zum Sternenpark Attersee-Traunsee fahren. Im Park gibt es mehrere Sternderl-Schauplätze, die sich besonders gut dazu eignen, den Sternenhimmel zu bewundern. Das Landschaftsschutzgebiet hat das Ziel die natürliche Dunkelheit des Nachthimmels zu erhalten, um dadurch eine klare Sicht für alle Romantiker:innen auf die Sternenwelt zu ermöglichen.

Ein Blick in den Sternenhimmel lässt uns die Größe des Universums spüren. Wir erkennen, wie klein wir sind und wie winzig unsere Probleme im Vergleich zu den unendlichen Weiten. Deep Talks vorprogrammiert.

Freizeitpark: Zuckerwatte & Achterbahn-Adrenalin

Der Wiener Prater ist der größte Freizeitpark in Österreich. Vom Riesenrad habt ihr eine atemberaubende Aussicht auf Wien. Achterbahnen, leckeres Essen und verrückte Fahrgeschäfte. Alles was unsere Herzen höher schlagen lässt. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Vor allem am Abend ist es hier besonders romantisch. Wer träumt nicht auch davon auf einem Riesenrad den ersten Kuss zu haben?

Lieber etwas mehr Action? In Tirol gibt es die Area 47. Dieser Freizeitpark hat sich auf Outdoor-Abenteuersportarten spezialisiert. Hier könnt ihr euch in verschiedenen Wassersportarten wie Rafting, Canyoning und Kajakfahren ausprobieren.

Über Märkte schlendern

Klar, den Naschmarkt in Wien kennt jede:r. Aber warst du schon mal am Brunnenmarkt im 16. Bezirk? Der Brunnenmarkt ist tatsächlich der längste Straßenmarkt Wiens. Hier findest du die besten Falafel, süße Cafés und frisches Obst und Gemüse sowie besondere Gewürze. Gemeinsam stöbern und drüber schlendern macht super viel Spaß.

Auch der Kärntner Wochenmarkt in Klagenfurt ist super cool. Er ist der älteste Markt in Kärnten und bietet eine große Auswahl an regionalen Produkten wie Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Käse. Durchprobieren zu zweit - besser kann ein Date doch nicht sein oder?

Sommer, Sonne und Aperol Spritz: Date Inspirationen für heiße Tage

Durch die Sonnenstrahlen werden unsere Glückshormone angekurbelt und wir fühlen uns automatisch besser. Gut gelaunt lässt es sich gleich viel leichter flirten.

Bier + Spazieren am Donaukanal

Wenn ihr ein chilliges Date haben wollt, sind die Lokale am Donaukanal einfach perfekt dafür. Gönnt euch einen Drink am Tel Aviv Beach oder spaziert einfach gemütlich am Kanal entlang. Der Vibe ist super entspannt. Für die romantischen unter euch: Macht es euch mit einem Bierchen am Kanal gemütlich schaut zusammen den Sonnenuntergang.

Autokino

Hollywood Blockbuster unter freiem Himmel, einzigartige Stimmung, leckere Snacks und wunderbare Sonnenuntergänge gibts beim Autokino in Wien.

Auch in Graz gibt es ein cooles Autokino. Auch hier könnt ihr in einer intimen Umgebung Filme im Freien erleben - und das Beste: Ihr könnt euch eigene Snacks mitbringen und gemütlich im Auto sitzen bleiben.

Schwimmen gehen

Tirol ist landschaftlich wirklich ein Paradies: Als "Tiroler Meer" bezeichnen viele Einheimische den Achensee. Türkis-blaues Wasser umgeben von Bergen. Hier gemeinsam zu schwimmen, ist wohl eine der schönsten Date Ideen.

Generell hat Österreich die wohl schönsten Seen zu bieten. Auch der Neusiedler See , bietet die besten Voraussetzungen für ein romantisches Date. Picknick-Korb mit und die Idylle genießen.

Bootfahren auf der Alten Donau

Schwimmen in der alten Donau und den Sommer genießen - klar das geht auch. Aber warst du dort schon mal Boot fahren? Egal, ob ihr in kleiner Runde mit dem Tretboot unterwegs seid oder euch ein Special, wie das Sofa Boot,ausleiht. Zahlreiche Verleihe mit unterschiedlichen Angeboten warten auf euch.

Herbstzauber: Die besten Date Ideen

Kreativ werden beim Töpfern oder Keramik bemalen

Bei der Potteria in Wien könnt ihr kreativ werden, töpfern und sogar Keramik bemalen. In entspannter Atmosphäre und am besten noch mit einem leckeren Café. Die Zeit steht still, wenn man malt. Und die geschaffenen Produkte werden zu einem persönlichen Erinnerungsstück mit einer eigenen Geschichte.

Spritzer trinken in den Weinbergen

In Wien und den umliegenden Weinbaugebieten gibt es zahlreiche Buschenschanken und Heurigen. Eine süße Location mit tollem Blick über Wien findet ihr beim Wieninger am Nussberg. Hier gibt es leckere Rot- und Weißweine, Sekt und Traubensäfte und ganz wichtig natürlich - hausgemachte Kuchen.

Herbstliche Stadtwanderwege

Wenn du einen Heurigenbesuch mit einer schönen Wanderung kombinieren möchtest, könnt ihr euch auch einen der tollen Stadtwanderwege in Wien raussuchen. Stadtwanderweg 1: :von Nußdorf auf den Kahlenberg. Ja es geht bergauf, aber oben angekommen, werdet ihr mit einem traumhaften Ausblick belohnt.

Bar Hopping

Bar Hopping. Jede:r von euch sucht ein oder zwei Bars aus. So wirds nicht langweilig und lustig garantiert auch. Gemeinsam neue Drinks testen und gleich ein paar neue Bars kennenlernen .

Winter: Romantische Dates für kalte Tage

Christkindlmärkte besuchen

Glühwein, der Duft von gebrannten Mandeln und funkelnde Lichter. Die Christkindlmärkte in Österreich sind wirklich märchenhaft und richtige Date Goals. Ob an der wunderschönen Karlskirche in Wien, am Wiener Rathausplatz (ein bisschen kitschig aber schön), der Christkindlmarkt in der Innsbrucker Altstadt oder auf dem Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz - jeder ist wunderschön.

Eislaufen

Ob am Eislaufplatz oder auf zugefrorenen Seen in der Natur - alles geht. Der Wiener Eistraum am Rathausplatz wird von Jänner bis März zu einer über 9.000 m² großen Eisfläche und zum Paradies für Schlittschuhfans.

Der Weissensee in Kärnten ist die größte beständig zufrierende und präparierte Natureisfläche Europas. Von Mitte Dezember bis Anfang März könnt ihr hier euch hier für ein romantisches Eislauf-Date verabreden.

Billiard Spielen

Sich gemeinsam herausfordern und dabei immer besser kennenlernen. Bei entspannter Atmosphäre, ein zwei Bierchen und vielleicht auch ein kleiner Wettstreit.

Date im Museum

Es gibt so viele tolle Museen. Wien hat natürlich einiges zu bieten. Das Albertina (Modern), Belvedere Museum, das Kunsthistorische Museum oder einfach durch das Museumsquartier schlendern (im Dezember gibt es dort auch einen sehr coolen Christkindlmarkt).

Das Museum der Ilusionen ist ein bisschen ausgefallener. Hier findet ihr interaktive Ausstellungen mit visuellen Effekten, die eure Sinne täuschen und eure Vorstellungskraft herausfordern werden.

Date Night zuhause

Pizza, Amore

Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Das finden wir auch. Ob Herzform oder nicht, Pizza selber machen macht super viel Spaß. Ihr könnt euch richtig austoben und herausfinden ob der/die andere auch so gerne Käse mag wie ihr.

Spieleabend

Small Talk, nein Danke. Lasst uns lieber Tacheles Reden. Das ist kein klassisches Kartenspiel, sondern hier könnt ihr euch auf spielerische Weise über die Themen auszutauschen, die euch wirklich beschäftigen. Magische Moment sind vorprogrammiert, die die Verbundenheit zwischen euch stärken werden. Ihr stellt euch zum Beispiel Fragen wie: "In welchen Situationen wärst du gerne mutiger"?

Stadt, Land, Fluss in Sexy Edition. Überlegt euch ein paar coole Kategorien. Ideenlos? We got you: Jugendsünde, Abturner, Anturner, erogene Zone, Sextoy usw..

Netflix and Chill

Manchmal ist Netflix and Chill doch auch entspannt oder? Vielleicht nur nicht gleich beim ersten Date.

No Gos für das erste Date

Mach dich nicht verrückt. Überlege nicht drei Tage vorher was genau du anziehst. Verkleide dich nicht und zieh nichts an, in dem du dich nicht wohlfühlst.

Monologe halten statt Interesse zeigen. Ja ich weiß, wenn man aufgeregt ist, redet man schnell mal wirres Zeug. Tief durchatmen. Und das kannst du am besten, wenn du der anderen Person auch mal ein paar Fragen stellst.

Unpünktlichkeit. Dazu muss ich nicht viel mehr sagen oder? Unhöflich, Ende!

Nicht zu viel über die Ex-Beziehung sprechen. Jaja, es kann ja mal vorkommen, dass man über die Ex-Beziehung spricht. Aber bitte nicht ewig über die Vergangenheit sprechen.

Date Ideen: Für ein Date mit dir selbst

Wer hat denn gesagt, dass man unbedingt zu zweit sein muss um wundervolle Dinge zu erleben? Aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, sich selbst auf ein Date auszuführen, ist genauso toll. Ob zu Hause oder draußen, hier sind die besten Date Ideen aus der WOMAN Redaktion für eine Single Date Night: