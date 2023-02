Online Dating ohne Swipen. Hinge basiert auf der Überzeugung, dass jede:r, der:die nach Liebe sucht, in der Lage sein sollte, sie zu finden. Klingt verlockend oder? Einen Funken mit jemandem zu fühlen, kann ja auch schwierig sein, wenn man sich nur auf Fotos beschränkt. Catfishing vorprogrammiert. In einer kürzlich durchgeführten Hinge-Studie gaben 75 % der Nutzer:innen an, dass die Beurteilung der Chemie derzeit einer der schwierigsten Teile des modernen Datings ist. Wie das Online Dating bei Hinge funktioniert, welche Besonderheiten es gibt und wie gut die Dating App wirklich ist, erfährst du hier.

Was ist Hinge?

"Die Dating App, entworfen, um gelöscht zu werden" . Das ist der Werbeslogan von Hinge, einer US-amerikanischen Dating App, die seit 2012 auf dem Markt ist. Hier stehen Interessen und Vorlieben von Nutzer:innen im Vordergrund, die zu Gesprächen inspirieren und Menschen zusammen bringt. Partnervorschläge werden mithilfe eines Algorithmus, der auf Ergebnissen statistischer Forschung beruht, gemacht. Dir werden also bestimmte Personen vorgeschlagen, die gut zu dir passen könnten. Die App gibt es momentan für Android und iOS kostenlos im App Store.

(c) iStock

So funktioniert die Dating App

Anders als bei Tinder, Bumble und Co. wird hier nicht nach rechts und links "geswiped", sondern es werden "Likes" verteilt. Aber aufpassen: Du hast am Tag nur eine bestimmte Anzahl an "Gefällt mir", die du vergeben kannst. Um genau zu sein: 8 Stück pro Tag. Bewusstes Online Dating steht hier im Vordergrund. Du musst dir also genau überlegen, wen du näher kennenlernen möchtest - und wen nicht. Anschreiben können hier sowohl Männer als auch Frauen.

Aber wie genau "liked" man denn eine Person? Du musst einen bestimmten Teil des Hinge Profils auswählen, der dir gefällt. Das kann ein Foto sein, eine Sprachnachricht oder ein ausgefüllter Eisbrecher Satz. Wenn du magst kannst du sogar einen Kommentar zu deinem "Like" hinzufügen, um eine Konversation anzustoßen. Schreiben könnt ihr dann, wenn ihr euch gegenseitig geliked habt.

Das perfekte Hinge Profil anlegen

Um ein Profil bei Hinge anzulegen, solltest du etwas Zeit einplanen. Nachdem du dich mit deiner Mail-Adresse oder Telefonnummer angemeldet hast, kannst du auch schon mit dem Ausfüllen deines Profils beginnen. Deiner Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Insgesamt gibt es knapp 30 Eigenschaften, die ein Profil haben kann. Pflicht sind sechs Fotos von dir und das Ausfüllen von drei Eisbrecher-Fragen. Aussehen können die so:

"Ich bin verrückt nach ..."

"So sieht ein Date mit mir aus: ..."

"In der Stadt kenne ich den besten Ort für ..."

"Der Schlüssel zu meinem Herzen ist ..."

"Eine Sache, die du über mich wissen solltest ..."

Durch die detaillierten Profile kannst du einen sehr guten Eindruck von der Person gewinnen. Bei Hinge gilt also: Mehr ist Mehr. Je mehr Eisbrecher Fragen du ausgefüllt hast, desto eher besteht die Chance auf einen entspannten Gesprächseinstieg.

(c) Hinge

Liken statt Swipen: Das sind die Besonderheiten von Hinge

"Wir richten uns an Menschen, die wirklich die eine Person in ihrem Leben finden wollen und die App dann entfernen” , sagt Justin McLeod, Gründer von Hinge. Besondere Features wie Sprachnachrichten ermöglichen es Benutzer:innen, eine Eingabeaufforderung durch eine 30-Sekündige Sprachaufzeichnung zu beantworten, wodurch andere einen Einblick in ihre Persönlichkeit erhalten wie ein erstes Date aussehen würde. Laut Hinge glauben 65% der Singles, dass das Hören der Stimme von jemandem ihnen helfen würde, das Interesse an einem Match zu bestimmen. Das Audioerlebnis ist für alle Benutzer:innen weltweit verfügbar.

Im Tab "Standouts" werden zudem täglich aktualisierte Profile angezeigt, die besonders gut zu dir passen und am ehesten deinem Typ entsprechen. Die Personen, die du dort siehst, können gelegentlich auch in deinem Discover-Feed erscheinen, aber es ist nicht garantiert. Rosen verteilen. Nein, wir sind hier nicht bei Bachelor, aber du kannst Personen, die du besonders interessant findest einmal in der Woche eine Rose schicken.



» "Wir verlieren ungefähr 20 Prozent der Nutzer:innen im Anmeldeprozess“ Justin McLeod «

Na was zeigt uns das? Bei Hinge melden sich Personen an, die ernsthaftes Interesse an einem echten Kennenlernen haben. Hier geht es nicht nur im schnelle Flirts und Freundschaft Plus.

(c) Hinge

Hinge Facts: Zielgruppe und Kosten

Hinge hat eine klare Zielgruppe: Junge Menschen zwischen 18 und 35 Jahren. Natürlich kann man sich die App in jedem Alter herunterladen, allerdings sind die Nutzer:innen eher Student:innen oder in ihren Mid-twenties/Mid-thirties. Es wird stets auf einen höflichen, respektvollen und angenehmen Umgangston der User:innen geachtet.

Du kannst die App kostenlos nutzen. Wenn du bei Hinge ein Premium-Abo abschließen möchtest, müsst du mit relativ hohen Kosten rechnen: Für einen Monat Hinge Premium werden 40 Euro verlangt, für 3 Monate insgesamt 75 Euro und für ein halbes Jahr 115 Euro.

Das sind die Vorteile und Nachteile von Hinge

Vorteile

+ Bewusstes Daten. Hier gilt auf jeden Fall Qualität vor Quantität. Durch die detaillierten Profile erhält man persönliche Einblicke in potentielle Kandidat:innen.

+ Auf Hinge hast du die Möglichkeit Menschen mit gleichen Einstellungen und Werten zu treffen.

+ Kostenlos. Mit der kostenlosen Version hast du schon viele Features und kannst die App super nutzen.

Nachteile

- Du musst geduldig sein. Wenn du auf der Dating App nur Spaß und einen Ego Boost suchst, bist du hier leider falsch. Super viele Likes wird es hier nicht regnen, dafür findest aber vielleicht eine ernsthafte Beziehung.

- Die Profilerstellung ist zeitaufwändig. Es dauert ca. 15-20 Minuten um endlich loszulegen

- Der Userpool ist vergleichsweise klein. Funktioniert daher eher in großen Städten.

Bumble oder Hinge: Was ist besser?

Das hängt ganz davon ab, was du dir von der App wünschst. Wenn du mutig bist, keine Lust auf klassische Geschlechterrollen hast und gerne den ersten Schritt machst, ist Bumble für dich perfekt. Du bist nicht nur auf der Suche nach der großen Liebe, sondern hast Lust dein soziales oder berufliches Netzwerk zu vergrößern? Auch dann ist Bumble eine gute Dating App für dich. Wenn du hingegen Singles treffen möchtest, die ebenfalls auf der Suche nach einer Beziehung sind und Menschen treffen möchtest, die gut zu dir passen, empfehlen wir dir Hinge. Du solltest allerdings keine Probleme damit haben, etwas mehr über dich preiszugeben. Belohnt wirst du aber mit coolen Matches und interessanten Leuten.

WOMAN Fazit: Was sagen wir zur Dating App? Lohnt es sich, Hinge zu installieren?

Ja! Hinge ist wirklich anders als alle anderen Dating Apps. Und genau das gefällt uns. Die Profilerstellung macht sogar richtigen Spaß. "Ich bin verrückt nach ... Schokolade ist doch klar". Am Anfang herrschte völlige Überforderung - wie soll denn das Swipen funktionieren? Das gibt es hier nicht? Die Möglichkeit bei Hinge einzelne Fotos, Beschreibungen oder Sprachnachrichten zu liken und nicht ständig sinnlos nach rechts und links zu wischen, ist super cool. Man datet wirklich bewusster und nimmt sich Zeit einzelne Profile genauer anzuschauen.

Zudem ist die Antwortrate bei Hinge sehr hoch. Bei fast jedem Match ist auch schnell ein Gespräch entstanden. Bei anderen Dating Apps ist das oft etwas schwieriger. Aber testet selbst.