Bei deinen Freunden riecht die Wohnung immer herrlich frisch und duftig? Trotz Hitzewelle? Trotz Sommer? Atme tief durch und ein - wir verraten dir, wie das in deinen vier Wänden auch funktioniert!

Wir haben euch ja bereits für fast alle Sommer-Problemchen die besten Life-Hacks verraten: Wie deine Füße sommerfit werden, wie du dich nicht länger mit eingewachsenen Härchen herumschlagen musst und sogar, welche Sonnencreme die beste ist. Es gibt aber noch eine Frage, die beantwortet werden will: Wie riecht meine Wohnung selbst bei stehender Hitze frisch und luftig?

Gerade wer in Städten wohnt, kennt das Problem: Die Hitze steht - und sobald wir die Wohnung verlassen kommt uns eine schneidend-stinkige Sommerluft-Wand entgegen. Es riecht im besten Fall nach heißem Müll. Mmmh, Sommer!

Stickige Luft und Geruch - was tun?

Und selbst wenn du dich nicht mit dem heißen Wiener Sommergeruch herumschlagen musst wird dir aufgefallen sein, dass deine vier Wände in den heißeren Monaten nicht ganz so frisch riechen. Aber keine Sorge - so schaffst du es, dass deine Wohnung immer riecht wie ein frischer englischer Rosengarten im Morgentau - ganz egal, wo du lebst. Diese Lufterfrischer bedürfen quasi keiner Arbeit und lassen deine Wohnung gut riechen ...

Mit diesen 5 Tipp riecht dein Zuhause immer gut!

1. Arbeite mit der Natur

Fast schon zu einfach: Arbeite mit dem, was uns die Natur gegeben hat. Besorge dir im Blumenladen deines Vertrauens einen Strauß Eukalyptus oder ein Sträußerl Lavendel - der hält richtig platziert sogar lästige Gelsen fern! Tipp: Den Eukalyptus-Strauß ins Bad geben. Die feuchte Wärme intensiviert den Geruch dank der ätherischen Öle des Eukalyptus.

2. Ätherische Öle

Apropos ätherische Öle. So kannst du einen Raumduft easy selbst machen: Besorge dir intensive Öle wie Pfefferminz oder Lemongrass, tränke damit ein Wattepad und lege das getränke Pad auf den Boden des Müllkübels - sprich unter den Müllsack. Das übertüncht schlechte Gerüche. Und zack, schien riecht es wunderbar in deiner Wohnung. Ganz einfach und ohne Aufwand!

3. Für Faule - ein Diffuser

Diffuser sind ja mittlerweile wirklich keine Weltneuheit mehr, es gibt aber mittlerweile auch Raumerfrischer, die mit App und Alexa gesteuert werden können. Du kannst außerdem zwischen verschiedenen Intensitäten wählen - so bekommst du auch nie Kopfweh wegen eines zu starken Geruchs und überhaupt ist so ein Diffuser tausendfach sicherer als eine Kerze. Außerdem sehen die Teile mittlerweile so fancy aus, dass sie glatt als Deko durchgehen.

4. Duftstäbchen

Old-School, aber immer effektiv: Raumdüfte mit Stäbchen. Die gibt es in verschiedensten Gerüchen und machen sich auch als Dekoobjekt super.

5. Seife

Was bei Oma funktioniert hat, macht sich auch bei uns gut. Ein einfacher Hausmittel für einen guten Duft in der Wohnung. Lege ein Stück Duftseife in den Kleiderschrank und profitiere von immerfrischer Wäsche. Funktioniert wirklich!