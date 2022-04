Im folgenden Artikel findest du Glückwünsche zur Geburt von Kindern, mit denen du den freudigen Eltern herzlich gratulieren kannst. Du kannst diese per WhatsApp oder auf einer Glückwunschkarte übermitteln!

"Ein bisschen Mami, ein bisschen Papi und ganz viel Wunder."

"Großes Glück kann so klein sein."

"Wenn ein Stern vom Himmel fällt, erblickt ein Kind das Licht der Welt.

Glück kann man nicht kaufen. Es wird geboren."

"Kinder sind eine Brücke zum Himmel."

"Vier Füße groß und mittelklein gingen lange Zeit allein, nun gehen auf Schritt und Tritt zwei winzig kleine Füßlein mit."

"Das größte Geschenk, das Eltern ihrem neugeborenenen Schatz geben können, ist eine glückliche Kindheit."

"Der Himmel strahlt, es ist eine Wonne,

Nun habt Ihr Eure eigene kleine Sonne."

"Euer kleiner Schatz ist wirklich prächtig - wir freuen uns mit Euch ganz mächtig.

Herzliche Glückwünsche."

"Herzlich Willkommen du wunderbares Kind,

in dieser Welt, in der dein neues Leben beginnt."

"Aus 1 + 1 wird manchmal 3."

"Ein Kind aus dem eigenen Bauch zu holen ist ebenso schön wie ein Zauberstück!"

- Simone de Beauvoir

"Die Kinder sind die wirklichen Lehrmeister des Lebens."

- Peter Rosegger

"Mit jedem neugeborenen Kind geht eine kleine Sonne auf."

- Irmgard Erath

"Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben."

Herrmann Hesse

"Jedes Kind, das zur Welt kommt, ist ein menschgewordene/r Gott/ Göttin."

- Simone de Beauvoir

"Die Welt wird jedes Mal neu erschaffen, wenn ein Kind geboren wird. Geboren zu werden bedeutet, dass uns eine ganze Welt geschenkt wird."

- Jostein Gaarder



"Zwei Dinge sollten Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel. "

- Johann Wolfgang von Goethe

"Sei frech und wild und wunderbar. "

- Astrid Lindgren

"Wer sagt, es gibt sieben Wunder auf dieser Welt,

hat noch nie die Geburt eines Kindes erlebt.

Wer sagt, Reichtum ist alles,

hat nie ein Kind lächeln gesehen.

Wer sagt, diese Welt sei nicht mehr zu retten,

hat vergessen, dass Kinder Hoffnung bedeuten."

- Honoré de Balzac

"Im Menschenleben ist es wie auf der Reise. Die ersten Schritte bestimmen den ganzen Weg. "

- Arthur Schopenhauer

"Die kleinsten Füße hinterlassen die schönsten Spuren."

"In den Augen eines neugeborenen Kindes

spiegelt sich das Wunder des Lebens."

"Wenn aus Liebe Leben wird, erhält das Glück einen Namen."

"Das große Glück ist manchmal ganz klein."

"Plötzlich ist da jemand,

der die Welt auf den Kopf stellt.

Aber dann merkt man,

dass sie so herum besser aussieht!"

"Glückwunsch, ihr habt ein neues Familienoberhaupt!"

"Drei Dinge sind uns

aus dem Paradies geblieben:

Die Sterne der Nacht,

Die Blumen des Tages

Und die Augen der Kinder."

- Dante Alighieri

"Welch wunderbares Geheimnis

ist der Eintritt eines neuen Menschen in die Welt."

- Tolstoi

"Als du geboren wurdest war ein regnerischer Tag.

Aber es war nicht wirklich Regen,

sondern der Himmel weinte,

weil er seinen schönsten Stern verlor."

- Antoine de Saint-Exupéry

Unsere Hände werden dich halten,

solange du es brauchst.

Unsere Füße werden dich begleiten,

solange du es willst.

Unsere Herzen werden dich lieben,

solange wir leben.

"Kinder sind Augen, die sehen,

wofür wir längst schon blind sind.

Kinder sind Ohren, die hören,

wofür wir längst schon taub sind.

Kinder sind Seelen, die spüren,

wofür wir längst schon stumpf sind.

Kinder sind Spiegel, die zeigen,

was wir gerne verbergen."

"Sind die Kinder klein, müssen wir ihnen helfen,

Wurzeln zu fassen.

Sind sie aber groß geworden,

müssen wir ihnen Flügel schenken."

"In deinem Herzen möge die Gewissheit wohnen,

dass nach jedem Unwetter ein Regenbogen leuchtet."

Hier packst du am besten deine eigenen Erfahrungen oder ganz persönlichen Wünsche in Worte. Der Babyname darf natürlich nicht auf der Karte fehlen. Das könnte beispielsweise wie die folgenden Sprüche aussehen:

"Herzlichen Glückwunsch an die frisch gebackenen Eltern! Freut euch auf die lautesten, längsten, anstrengendsten und schönsten Nächte eures Lebens!"

"Gratulation an die stolzen Eltern eines glücklichen und gesunden kleinen Menschen. Wir/ ich wünsche/n euch eine wunderbare Zeit mit ganz viel Freude und Liebe. Die besten Wünsche an euren Sohn/ eure Tochter."

"Wir heißen dich heute offiziell willkommen.

Wir wünschen dir ein langes Leben und viel Glück.

Mögest du mutig alle Herausforderungen bewältigen,

denen du begegnest,

und mögest du deinen Eltern, deiner Familie,

deinen Freunden und allen, die dich kennen,

auch weiterhin große Freude machen."

"Da werden Hände sein, die dich tragen

und Arme, in denen du sicher bist

und Menschen, die dir ohne Fragen zeigen,

dass du willkommen bist."

"Liebe/Lieber...

Ich werde dich an den Händen halten,

damit du nicht fällst.

Ich werde dich auf deinem Weg begleiten

und dich unterstützen.

Ich werde deinen Kummer mit dir teilen und dich trösten.

Ich werde dir helfen, deine Träume wahr werden zu lassen.

Ich werde da sein, wenn du mich brauchst.

Deine..."

"Mögest du Spuren entdecken,

die dich auf die sonnigen Seiten des Lebens führen.

Und mögest du selbst Spuren hinterlassen auf allen Wegen,

die dich glücklich machen.

Und damit du immer wieder zurückfindest..."

Gedichte

Hier findest du eine kleine Auswahl an schönen Gedichten, mit denen zum großen Wunder der Geburt gratulieren kannst. Diese machen sich besonders toll in einer Glückwunschkarte.

"Herzlichen Glückwunsch

zur Geburt Eures Kindes!

Ein kleines Licht ist neu auf Erden,

strahlt freudig in die Welt.

Das Licht wird bald schon größer werden,

wenn Liebe es erhellt."

"Neues Leben ist im Haus,

schon sieht die Welt viel schöner aus.

Das Baby soll viel Freude machen,

soll heiter sein, soll immer lachen.

Gesegnet sein mit vielen Gaben

und eine schöne Zukunft haben."

"Du kleines Gedicht,

welches von Hoffnung und Neubeginn spricht,

weil es die Welt so viel heller macht –

wie ein Sonnenstrahl morgens, wie ein Stern in der Nacht.

Willkommen in unserer Welt!"

"Zwei kleine Füsse bewegen sich fort,

zwei kleine Ohren, die hören das Wort,

ein kleines Wesen mit Augen, die sehen,

das ist die Schöpfung, sie lässt uns verstehen.

Zwei kleine Arme, zwei Händchen dran,

das ist ein Wunder, das man sehen kann.

Wir wissen nicht was das Leben dir bringt,

wir werden helfen, dass vieles gelingt."

"Du musst das Leben nicht verstehen,

dann wird es werden wie ein Fest.

Und lass dir jeden Tag geschehen

so wie ein Kind im Weitergehen

von jedem Wehen

sich viele Blüten schenken lässt.

Sie aufzusammeln und zu sparen,

das kommt dem Kind nicht in den Sinn.

Es löst sie leise aus den Haaren,

drin sie so gern gefangen waren,

und hält den lieben jungen Jahren

nach neuen seine Hände hin."

- Rainer Maria Rilke

© Elke Mayr

Sprüche zur Geburt von Zwillingen

Manchmal kommt das Babyglück in doppelter Form. Auch dafür gibt es eigene Sprüche, die ein bisschen zum Schmunzeln bringen und nah ans Herz gehen.

"Doppelte Freude

doppeltes Glück

gegebene Liebe

kommt doppelt zurück!"

"Zwillinge sind nie alleine.

Sie tragen immer den anderen im Herzen."

"Manchmal ist das große Glück ganz klein und manchmal kommt es nicht allein."

"Zwei auf einen Streich – Das gibt Double Trouble!"