Ihren Optimismus verlor die Tirolerin Kira Grünberg auch nicht seit der Diagnose: Querschnittslähmung: "Ich bin ja nicht krank, sondern sitze nur im Rollstuhl. Es gibt Schlimmeres", meinte sie schon 2016 im WOMAN-Interview. Ein Portrait über die ehemalige Leichtathletin, deren 4,45 Meter-Sprung bis heute von keiner anderen Österreicherin übertroffen wurde.

Steckbrief: Kira Grünberg Name: Kira Grünberg

Kira Grünberg Geboren am: 13. August 1993

13. August 1993 Geburtsort: Innsbruck, Tirol, Österreich

Innsbruck, Tirol, Österreich Wohnort: Kematen, Tirol, Österreich

Kematen, Tirol, Österreich Sternzeichen: Löwe

Löwe Größe: 170 cm

170 cm Eltern: Karin Grünberg, Frithjof Grünberg

Karin Grünberg, Frithjof Grünberg Geschwister: Brit Grünberg

Brit Grünberg Beruf: ehemalige Stabhochspringerin, heute ÖVP-Politikerin

Kira Grünberg: ihre Karriere als Stabhochspringerin

Die am 13. August 1993 in Innsbruck geborene Kira Grünberg verrät auf ihrer Website, dass sie schon mit sieben Jahren davon träumte Stabhochspringerin zu werden. Sie verfolgte damals fasziniert die TV-Übertragung des olympischen Stabhochsprungbewerbes aus Sydney und wusste: "DAS will ich auch einmal machen."

Grünbergs Vater Frithjof, selbst ein ehemaliger Hobby-Stabhochspringer, übernahm die Trainerrolle und so folgte nach dem Kinderturnen eine Leichtathletikausbildung. Kurz darauf spezialisierte sich die junge Kira auf den Stabhochsprung. Die Erfolgsgeschichte begann ...

Zu den größten sportlichen Highlights der talentierten Athletin zählen: 5. der Olympischen Jugendspiele 2010, 4. der U20-WM 2012, Finalistin der EM 2014 (als zweitjüngste Teilnehmerin), 4. der U23-EM 2015 und österreichischer Hallen- und Freiluftrekord (jeweils 4,45 m).

Kira Grünberg im Juli 2015/© imago/Beautiful Sports

Der Unfall – Diagnose: Querschnittslähmung

Am 30. Juli 2015 änderte sich Kira Grünbergs Leben schlagartig. An diesem Trainingstag landete sie nach einem Sprung anstatt auf der Matte im Einstichkasten davor, dabei zertrümmerte sie sich den fünften Halswirbel und das Rückenmark wurde schwer geschädigt – Diagnose: Querschnittslähmung.

» Nur bei diesem entscheidenden Sprung spürte ich schon beim Aufrollen mit ausgestreckten Beinen in vier Metern Höhe, dass das schiefgehen wird. «

- Kira Grünberg im WOMAN-Interview

Hatte die damals 22-Jährige an diesem Tag eigentlich von vornherein ein schlechtes Gefühl? "Nein, alles war ganz normal, ich war motiviert wie immer. Beim Aufwärmen und den ersten Versuchen verlief auch alles ganz gut. Nur bei diesem entscheidenden Sprung spürte ich schon beim Aufrollen mit ausgestreckten Beinen in vier Metern Höhe, dass das schiefgehen wird. Als ich am Boden lag, habe ich nur mehr ein Kribbeln auf den Armen gespürt. So als würden Ameisen darüberlaufen. Im Grunde war uns, meine Eltern waren auch dabei, von der ersten Sekunde an klar, dass ich gelähmt sein würde," so Grünberg zu WOMAN.

Kira Grünberg im April 2015/© imago/GEPA pictures

Eine Notoperation folgte, viele Wochen im Krankenhaus, eine siebenmonatige Rehabilitation. Grünberg schreibt auf ihrer Website über diese Zeit: "Ich habe viel verloren, aber meine Lebensfreude ist mir geblieben." Und so kämpfte sie sich zurück, nicht in ihr altes, sondern neues Leben. Immer an ihrer Seite: ihre Familie. "Das Beste war, dass sie nicht heulend an meinem Bett gestanden sind und geklagt haben, wie schrecklich alles ist. Natürlich macht sich meine Familie Sorgen, aber ich wurde nie in Watte gepackt, und man geht ganz natürlich mit mir um," so Kira Grünberg in einem WOMAN-Interview.

Ihr (neues) Leben im Rollstuhl

Ihren Optimismus behielt sich die Tirolerin trotz ihres schweren Unfalls: "Ich bin ja nicht krank, sondern sitze nur im Rollstuhl. Es gibt Schlimmeres." Ihr Schicksal und ihre positive Einstellung brachten ihr viel (mediale) Aufmerksamkeit, die sie nutzte, um wiederum auf Menschen mit Behinderungen aufmerksam zu machen.

» Ganz ehrlich, wenn ich gewusst hätte, dass ich einmal im Rollstuhl sitzen würde, hätte ich noch härter trainiert. Denn es hat so Spaß gemacht. «

- Kira Grünberg zu WOMAN

Nicht nur in zahlreichen Interviews und Vorträgen verarbeitete Kira Grünberg ihr "neues Leben", sondern auch in ihrem Buch "Mein Sprung in ein neues Leben", das sie 2016 veröffentlichte. Sie erzählt darin, wie sie trotz Rollstuhl ihre Lebensfreude bewahrt hat. Sie erhielt auch etliche österreichische Auszeichnungen, so zum Beispiel den "Leading Ladies"-Award (2015) oder "Woman Of The Year"-Award (2015).