Kleidung richtig falten: Filefolding-Methode

"Falte das Kleidungsstück indem du zunächst die Ärmel nach innen faltest. Dann falte es in der Hälfte zusammen und danach entweder nochmal halbieren oder dritteln (je nach Höhe der Box/Schublade)", verrät Desiree Schweiger. "Dadurch, dass die Kleidung vertikal in der Schublade steht, sieht man auf einen Blick, was man hat und kann die einzelnen Stücke auch viel einfacher herausnehmen." Wenn die T-Shirts in einem Stapel liegen und man das unterste anziehen möchte, wird der Stapel meistens zerstört. Noch ein Vorteil der Filefolding-Methode: "Durch diese Methode passt auch wesentlich mehr in den Schrank und die Kleidung zerknittert weniger, weil nicht so viel Gewicht von oben auf ihr lastet," so der Ordnungscoach.