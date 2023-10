Was versteht man genau unter Körperhaltung?

Nicht nur ein Blick, sondern unser Körper sagt mehr als 1.000 Worte, warum? Auch wenn wir nicht reden, spricht unser Körper, die Rede ist von der Körpersprache. Sie ist Teil der nonverbalen Kommunikation und zu ihr zählen unter anderem Gestik, Körperhaltung sowie Mimik.

Gestiken sind beispielsweise Bewegungen von Händen oder Schultern, so heben wir bei Unverständnis die Schultern an. Ein Augenverdrehen ist zum Beispiel ein mimischer Gesichtsausdruck und bedeutet meist Ironie oder Verärgerung. Und auch die Körperhaltung sagt viel über uns aus, ohne mit Worten zu kommunizieren: So strahlt eine aufrechte Haltung auf andere Selbstsicherheit aus.

» Die Körperhaltung beeinflusst wesentlich die Wirkung eines Menschen. Wer vornübergebeugt in einer schlaffen Haltung "hängt", wird unmöglich die Stärke und Selbstsicherheit einer aufrechten Haltung ausstrahlen. «

- Monika Matschnig, Dipl. Psychologin und Expertin für Körpersprache und Wirkungskompetenz, in ihrem Web-Glossar

Die Körperhaltung spielt aber nicht nur in der Körpersprache eine große Rolle, sondern auch in der Gesundheit – denn die richtige Körperhaltung ist das A und O, um beispielsweise Rückenschmerzen zu vermeiden.

Wirkung der Körperhaltung

Wir bleiben jetzt einmal bei der Körpersprache und wie die Haltung unseres Körpers auf andere wirkt. So signalisiert eine aufrechte Körperhaltung mit einem geraden Rücken Kompetenz und Selbstvertrauen. Salopp formulierte Sprüche, wie "... mit beiden Beinen im Leben stehen" kommen nicht von ungefähr, denn an was denkst du dann? Ich beispielsweise an eine selbstbewusste Person.

Viele Haltungen passieren unbewusst im Alltag, aber wir können sie auch bewusst einsetzen, um unser Auftreten zu verbessern, bestes Beispiel: Bewerbungsgespräch. Eine offene Körperhaltung steht für Mut, verschränkte Arme beispielsweise sind eine bequeme Haltung ist, aber es wirkt abweisend.

"Das Verschränken der Arme wirkt nicht nur ablehnend und verschlossen, sondern mindert einer amerikanischen Studie zufolge unsere Aufnahmefähigkeit um bis zu 38 Prozent.", so die Körpersprache-Expertin Monika Matschnig in ihrem Web-Glossar. Sprich: Eine offene Haltung wirkt sympathisch und steigert die Leistungsfähigkeit.

» Gesten unterhalb der Taille wirken negativ, oberhalb davon positiv und auf Taillenhöhe neutral. «