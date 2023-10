Mit unseren 26 Gesichtsmuskeln können wir unzählige Mimiken machen, im World Wide Web stolpert man über die Angabe von ca. 3.000 Variationen an Gesichtsausdrücken. Hier zehn von ihnen und was sie bedeuten:

Ein Gesichtsausdruck kann nicht nur falsch interpretiert oder missverstanden werden, sondern auch etwas komplett anderes bedeutet. Die verschiedenen Kulturen weltweit unterscheiden sich in ihrer nonverbalen sowie verbalen Sprache. In ihrem Web-Glossar beschreibt Körpersprache-Expertin Monika Matschnig, dass beispielsweise die arabischen Länder, Griechenland oder Lateinamerika zu den kontaktreichen Kulturen gehören, die sich durch eine höhere Berührungsfrequenz und ein geringeres Distanzbedürfnis auszeichnen. Im Gegensatz dazu gehört Asien, Nordeuropa und US-Amerika zu den kontaktarmen Kulturen.

Gilt die Geste des Okay-Zeichens (Daumen und Zeigefinger bilden ein O) hierzulande als weit verbreitet, bedeutet sie in Griechenland, in Teilen Südamerikas oder in der Türkei das Gegenteil und ist beleidigend.

Die sogenannten Grundemotionen, wie Angst, Ekel oder Freude, werden hingegen auf der ganzen Welt gleich empfunden, daher gehen wir auf diese kurz näher ein.

7 Grundemotionen Wir machen einen kurzen Exkurs in die Psychologie und widmen uns für das bessere Verständnis den sieben Grundemotionen nach Paul Ekman (*1934). Der US-amerikanische Psychologe ist vor allem für seine Forschungen zur nonverbalen Kommunikation bekannt und identifizierte in den 1960er-Jahren folgende Basisemotionen, die weltweit von uns Menschen gleich verstanden werden: Angst

Ekel

Freude

Trauer

Überraschung

Verachtung

Wut Die Mimik dieser Grundemotionen können wir einem Gefühl zuordnen, auch wenn wir unser Gegenüber nicht kennen. Bei Angst wären es beispielsweise hochgezogene Augenbrauen, weit aufgerissene Augen oder auseinandergezogene Mundwinkel. Paul Eckman entwickelte auch die erste Version des "Facial Action Coding System" (FACS), mit diesem mittlerweile weltweit verbreiteten Kodierungsverfahren können Gesichtsausdrücke einfacher entschlüsselt werden.

Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Mimik

Die oben genannten Grundemotionen sind auf der ganzen Welt vorhanden, egal auf welchem Kontinent wir leben oder welches Geschlecht wir haben. Aber trotzdem gibt es neben kulturellen auch geschlechtsspezifische Unterschiede, wie uns Monika Matschnig verrät: "Emotionale Ausdrücke wie Wut, Trauer, Freude, Verachtung, Ekel und Sorge sind universell vorhanden, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Unterschiede bestehen jedoch in Qualität und Quantität."

» Frauen zeigen intensivere und häufigere Gesichtsausdrücke. «

- Monika Matschnig

Die Körpersprache-Expertin erklärt weiter: "Frauen sind auch besser darin, Gesichtsausdrücke zu erkennen und zu interpretieren, was auf biologische Faktoren, soziale Einflüsse und kulturelle Erziehung zurückzuführen ist. Frauen gelten daher tendenziell als "verräterischer". Studien zeigen, dass Frauen häufiger lachen als Männer, selbst in konfliktreichen Situationen, was oft den Versuch darstellt, Konflikte durch ein "falsches" Lächeln zu entschärfen. Im Gegensatz dazu zeigen Männer häufiger ein Pokerface und weniger emotionale Gesichtsausdrücke."

Gibt es Gesichtsausdrücke, die als "typisch" weiblich gelten?

Wenn du lauthals lachst, neigst du dann eventuell dazu, dir die Hand vor den Mund zu halten? Wenn ja, bist du erstens damit nicht alleine und zweitens ist diese unterbewusste Handlung historisch geprägt, könnte man überspitzt sagen. Warum? Monika Matschnig klärt auf: "Frauen neigen dazu, einen offeneren und expressiveren Gesichtsausdruck zu verwenden, was auf soziale Erwartungen, Rollen und kulturelle Einflüsse zurückzuführen ist. Historisch galt lautes Lachen für Frauen als peinlich und vulgär. Diese Auffassung hat sich teilweise geändert, obwohl Frauen immer noch dazu neigen, leiser zu lachen oder es hinter vorgehaltener Hand zu tun."

» Ein typisch weiblicher Gesichtsausdruck wird mit Lebendigkeit assoziiert, wirkt freundlich-verbindlich und beinhaltet oft ein seitliches Neigen des Kopfes und ein sanftes Lächeln. «

- Monika Matschnig

Die Körpersprache-Expertin fügt noch hinzu: "Frauen können auch meisterhaft lasziv-verführerische Blicke einsetzen, wie das Blicken von unten nach oben oder das werfen von neckisch verschämten Blicken aus den Augenwinkeln."

Wie strahle ich mehr Selbstvertrauen aus?

Eine Frage, die uns besonders interessiert hat, war, wie Frauen ihre Mimik und auch Körperhaltung nutzen können, um Authentizität und Selbstvertrauen auszustrahlen – vor allem im Bezug auf die Arbeitswelt. "Authentizität liegt im Auge des Betrachters. Frauen sollten sich in der Arbeitswelt mit Rollen identifizieren, die zu ihnen passen. Empfehlenswert ist eine Selbstreflexion, idealerweise mit professioneller Beratung, um passende Tipps für eine optimale Wirkung zu erhalten.", so Monika Matschnig.

» In Beratungen und Trainings erlebe ich wahre Metamorphosen – plötzlich wird aus einem grauen Mäuschen ein strahlender Schwan, der vor Selbstbewusstsein und innerer Stärke nur so strahlt. «

- Monika Matschnig

Tipp der Expertin ist es, seine Vorstellungskraft zu nutzen und sich vor dem inneren Auge in die Rolle einer Königin beispielsweise zu versetzen, um so ohne Zweifel Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit auszustrahlen.

Kann man seine Mimik "trainieren"?

Nutze die Macht der positiven Mimik zu deinem Vorteil, beispielsweise bei einem Bewerbungsgespräch, einer Gehaltsverhandlung oder einem Vortrag. Eine gezielt eingesetzte Mimik verstärkt die Wirkung deiner Gesten und Worte, so sorgt ein einfaches, freundliches Lächeln bei einer Begrüßung für eine bessere Stimmung. Aber aufgepasst, ein künstlich aufgesetztes Dauerlachen wird schnell entlarvt.

So wie die positive Mimik Vorteile mit sich bringt, kann eine negative Mimik wiederum nachteilige Effekte auslösen. Gesichtsausdrücke, die Ablehnung oder Zweifel signalisieren, lösen beim Gegenüber beispielsweise ebenso Unbehagen aus. Hochgezogene Augenbrauen oder Naserümpfen können Anzeichen dafür sein, dass ein Gespräch alles andere als gut verläuft. Aber auch in so einem Fall, nutze diese Signale, um entgegenzuwirken und versuche die Unterhaltung gezielt in eine andere (positive) Richtung zu lenken.

In diesem Zusammenhang haben wir uns gefragt, ob man seine Mimik "trainieren" kann, um im Beruf oder auch in der Beziehung besser kommunizieren zu können? Die Antwort von Monika Matschnig: "Microausdrücke, die nur 150 Millisekunden dauern, können nicht kontrolliert werden. Allerdings können bestimmte Ausdrücke abtrainiert und durch passendere ersetzt werden. Ein fokussierter Blick, der negativ wahrgenommen wird, kann bewusst in einen sympathischeren Ausdruck umgeschaltet werden."

Ihr Tipp: "Eine empfohlene Methode ist die "Post-it Methode": Ein Post-it mit einem Symbol für die unerwünschte Mimik wird am Smartphone angebracht. Im Meeting kann man dann bewusst die Mimik überprüfen und umschalten."

