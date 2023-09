Dies prestigeträchtige Preisverleihung der Grammys, bei der die besten Leistungen in der Musikindustrie gefeiert werden, ist nicht nur eine Plattform für musikalische Leistungen, sondern auch eine Bühne für die Präsentation der neuesten Modetrends.

Während wir den nächsten Grammy Awards entgegenfiebern, werfen wir einen Blick auf die Geschichte, die wichtigsten Momente und die coolsten Fashion-Statements der Veranstaltung.

Was sind die Grammy Awards?

Die Grammys, die offiziell als Grammy Awards bekannt sind, werden jährlich von der Recording Academy verliehen. Die Musikpreise honorieren herausragende Leistungen in der Musikbranche.

Seit ihren Anfängen im Jahr 1959 ist diese mit zahlreichen Stars besetzte Veranstaltung zu einem Symbol für außergewöhnliche künstlerische Leistungen und Fähigkeiten geworden und zu einer Chance für die Welt, die Begegnung von Talent, Fashion und Glamour zu erleben.

Die Verleihung eines Grammys bringt große Anerkennung für Künstler:innen der Musikbranche und führt in der Regel zudem auch meist zu einer Steigerung der Plattenverkäufe.

Grammy Preis & Kategorien

Die Statue, die den Gewinner:innen überreicht wird, ist ein vergoldetes Grammophon, auch bekannt als Phonograph oder Plattenspieler. Der Name Grammy ist eine Hommage an das Grammophon und dessen Einfluss auf die Musikindustrie.

Die Gewinner werden aus mehr als 25 Kategorien ausgewählt, die Genres wie Pop, Rock, Rap, R&B, Electronic/ Dance, Country, Reggae, Gospel, Jazz und viele mehr umfassen.

Darüber hinaus werden vier allgemeine Preise für die Aufnahme, das Album, den Song des Jahres und den besten neuen Künstler vergeben.

Wo kann ich die Grammys sehen?

Für alle, die nicht persönlich dabei sein können, werden die Grammys in den USA auf CBS und Paramount+ übertragen, so dass die Zuschauer die Magie der Musik von zu Hause aus erleben können. Auf der Website der Grammys ist der Event ebenfalls zu sehen. Stars sind zudem mit ihren Auftritte auf youtube vertreten.



Wann sind die nächsten Grammys?

Die Recording Academy hat den Termin für die Grammys 2024 am Sonntag, dem 4. Februar 2024 bereits bekanntgegeben. Die Veranstaltung findet zum 66. Mal statt und wird live in der Crypto.com Arena in Los Angeles übertragen. Die Nominierten für 2024 werden am 10. November 2023 bekannt gegeben.

Zudem wurden drei neue Kategorien bekannt gegeben: Beste afrikanische Musikperformance, Bestes alternatives Jazz-Album und Beste Pop-Dance-Aufnahme. Sie werden bei den Grammys 2024, den 66th Grammys Awards, zum ersten Mal vergeben.

The Grammy Awards: Überblick & spannende Fakten zur Preisverleihung

Die Grammy Awards sind neben den Academy Awards für Film (Oscars), den Emmy Awards, den Golden Globes und den Tony Awards für Theater einer der großen jährlichen Preise der Unterhaltungsbranche.

Die Grammy Awards werden in 91 Kategorien vergeben, darunter "Record of the Year", "Album of the Year", "Song of the Year" und "Best New Artist".

Die Gewinner werden von den stimmberechtigten Mitgliedern der Recording Academy gewählt.

Die Verleihung der Grammy Awards wird live im Fernsehen übertragen. Die erste im TV übertragene Zeremonie war die 13. jährliche Grammy-Verleihung im Jahr 1971.

Der rote Teppich ist 500 Fuß lang und 80 Fuß breit.

Beyoncé brach 2023 den Rekord für die meisten Grammy-Gewinne eines/r einzelnen Künstler:in mit insgesamt 32 Auszeichnungen.

Die Geschichte der Grammys

Die Grammys blicken auf eine lange Geschichte zurück, die die Entwicklung der Musik selbst widerspiegelt. Von den kleinen Anfängen, als nur 28 Preise in zwei Kategorien vergeben wurden, sind sie mittlerweile auf über 80 Kategorien angewachsen. Mit ihnen werden herausragende Leistungen in allen Genres ausgezeichnet, von Pop und Rock bis hin zu Klassik und Jazz.

Die erste Grammy-Verleihung fand 1959 in Los Angeles statt. Zu den berühmten Empfänger:innen gehörten Größen wie Ella Fitzgerald, Frank Sinatra oder das Kingston Trio.

Das Genre Rock wurde von der Academy erstmals bei der Verleihung 1980 als Genre anerkannt, Rap bei der Verleihung 1989. Ein Preis für das beste Musikvideo wurde erstmals 1982 vergeben, um den wachsenden Einfluss des Mediums zu würdigen.

Im Laufe der Jahre standen legendäre Künstler wie Prince, Whitney Houston, Shakira, Madonna oder Beyoncé auf der Bühne der Grammys und machten sie zu einer musikalischen Institution, die die Herzen von Musik begeisterten Menschen weltweit erobert.

Wer hat die meisten Grammys gewonnen?

Im Laufe der Jahre haben es einige Künstler geschafft, ihre Namen in die Geschichte der Grammys einzutragen, indem sie eine überwältigende Anzahl von Auszeichnungen anhäuften.

Den Rekord für die meisten Grammys hielt 2022 der Dirigent Georg Solti mit sage und schreibe 31 Grammy Awards. Beyoncé brach 2023 den Rekord für die meisten Grammy-Gewinne eines/r einzelnen Künstler:in mit insgesamt 32 Auszeichnungen. Die Band mit den meisten Grammys ist U2, sie erhielten den Preis 22-mal.

Allerdings ist zu erwähnen, dass sich dieser Rekord ständig verändert, da immer wieder neue oder alte Musiktalente in den Vordergrund rücken und bei den Grammys so richtig abräumen. Zu denjenigen, die bisher die meisten Grammys erhalten haben, gehören unter anderem auch Quincy Jones (28 Grammys), Alison Krauss oder Stevie Wonder (25).

Die Gewinner der Grammy Awards 2023

Am Dienstag, dem 05. September, wurden die Grammy Awards für 2023 verliehen. Beyoncé führte die Nominierungen mit neun an, gefolgt von Kendrick Lamar mit acht und Adele und Brandi Carlile mit jeweils sieben.