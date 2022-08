Online Daten kann manchmal echt nerven. Vor allem dann, wenn es kein Match mit der Person gibt, die wir unbedingt kennenlernen wollen. Wir wissen schließlich alle, dass unser:e Traummann/Traumfrau nicht plötzlich wie in allen Hollywood Filmen vor uns steht. Da müssen wir schon selber nachhelfen. Viele machen das gerne über Dating Apps. Aber kennst du schon Lovoo? Die App ist Tinder und Co. einen Schritt voraus. Wir erklären dir, wie die Dating App funktioniert und wie du mit dem Lovoo Ice Breaker Leute kennenlernen kannst, obwohl ihr (noch) kein Match hattet.

Was ist Lovoo?

Lovoo ist eine weltweite Online Dating Plattform zum daten, chatten und kennenlernen. Bei der App werden dir Singles aus deiner Nähe angezeigt, mit denen du dich daten kannst. Die Plattform gibt es seit 2011 und hat mittlerweile 50. Millionen User:innen. Ob One-Night-Stands, Dates, Freundschaft Plus, offene Beziehungen oder eine:n feste:n Partner:in finden - bei Lovoo ist alles möglich.

Wie funktioniert die Dating App?

Nachdem du die App heruntergeladen hast, kannst du auch schon loslegen. Du kannst dich dann entweder über deine E-Mail Adresse oder über dein Facebook Konto anmelden. Keine Sorge, Lovoo postet nichts in deinem Namen und deine Facebook-Kontakte können es auch nicht sehen. Nachdem du dein Profil angelegt hast, kann es auch schon los gehen. Wie bei vielen anderen Dating Apps auch, gilt hier das Swipe Prinzip. In der Mitte gibt es einen Button, über den du direkt eine Nachricht verschicken kannst. Um mit einem Match zu schreiben, kannst du in der App den Bereich “Chats” öffnen. Hier siehst du ganz oben immer eine Auswahl an Matches, mit welchen du noch nicht geschrieben hast und die gerade Online sind. So kannst du dort eine neue Konversation starten. Darunter siehst du alte Gespräche mit deinen anderen Matches.

Die Icebreaker Funktion

Achtung Aufgepasst! Jetzt kommt das wohl coolste Feature von Lovoo. Wie oft ist man bitte genervt, wenn man swiped und dann ist es kein Match. Du siehst deine:n potenziellen Traummann/Traumfrau und ihr könnt euch nicht kontaktieren. Na toll und jetzt? Vielleicht hat er/sie dich ja einfach zu schnell weg geswiped. Lovoo hat die Lösung. Mit einem Icebreaker kannst du auch Personen kontaktieren, mit denen du (noch) kein Match hast. Wenn du auf das Brief-Symbol tippst, kannst du einem User einen Icebreaker schicken. Am besten kurz und knackig, so machst du dich interessant. Allerdings kannst du nur einen Icebreaker pro Person schicken. Wurde er abgelehnt, kannst du diesen User nicht mehr bei Lovoo kontaktieren. Schreibt dir die Person auf deinen Icebraker zurück, findest du die Nachricht in deinem normalen Chat-Verlauf.

Wie unterscheiden sich Lovoo und Tinder?

Der große Unterschied ist auf jeden Fall die Icebreaker Funktion. Lovoo gibt dir die Möglichkeit auch Personen anzuschreiben, mit denen du (noch) kein Match hast, damit jeder deine wundervolle Bekanntschaft machen kann. Im Gegensatz zu Tinder, kannst du dann bei Lovoo auch ohne Übereinstimmung die gewünschte Person anschreiben. Bei einer Übereinstimmung ist die Wahrscheinlichkeit auf eine positive Antwort aber natürlich trotzdem höher.

Bei Lovoo gibt es auch eine Live Funktion. Hier hast du die Möglichkeit, einen Live Stream von dir einzustellen, wo dir alle Nutzer:innen zuschauen können. Achtung: Obszöne oder verstörende Darstellungen werden von der App gesperrt und dein Konto wird ebenfalls gelöscht.

Vor-und Nachteile

Vorteile

Definitiv die Ice Breaker Funktion! Wo kann man schließlich sonst Singles auch ohne Matchh anschreiben?

Die Nutzung des Live Radars macht Spaß. Beim Live Streamen kannst du ebenfalls coole neue Bekanntschaften machen.

Die App ist super einfach zu bedienen.

Nachteile

Wie bei jeder anderen Dating App gibt es natürlich auch Personen, die du nur Spaß und keine ernsthafte Beziehung suchen. Das hängt ganz davon ab, was für ein Bindungstyp dein Match ist.

Die App ist nicht so bekannt und deshalb unter Dating App Nutzer:innen etwas weniger beliebt als Tinder und Co.

Einige bemängeln das Niveau der Mitglieder. Es verstecken sich wohl auch viele Fake Accounts unter den User:innnen.

Ist die App kostenlos?

Ja, die Basis Version ist kostenlos. Yayy. Mit dieser Funktion kannst du auch schon Singles in deiner Nähe finden und anschreiben. Wie auch bei anderen Dating Apps, gibt es hier auch eine Premium Version. Bei der Premium Version hast du beispielsweise jeden Tag drei Icebreaker.

Lovoo Premium Features

Mit dem Premium-Abo kannst du sehen, wer dich alles geliked hast, du wirst anderen öfters angezeigt, du bekommst mehr Eisbrecher und du kannst Profil Besuche von dir auf anderen Profilen verbergen. Außerdem kannst du sehen, wer dein Profil besucht hat. Manchmal sehr interessant.

Für diese Altersgruppen ist Lovoo geeignet

Generell gilt: Für die Liebe ist niemand zu alt! Die meisten Mitglieder auf Lovoo befinden sich aber in einem Alter zwischen 18- 35. Die Mitgliederzahlen für Singles über dem 50. Lebensjahr ist mit gerade einmal 1% sehr niedrig. In diesem Fall am besten den Radius beim Live-Radar etwas vergrößern.