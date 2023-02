Wurdest du am Arbeitsplatz schon einmal sexuell belästigt?

"Auch mir ist es widerfahren, auch ich habe es erlebt" . Unter dem Hashtag #MeToo teilen Frauen (und auch einige Männer) auf den sozialen Netzwerken ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung, Missbrauch oder Vergewaltigung. Das öffentliche Bewusstsein für diese Problematik wurde vor allem durch die Enthüllungen um den US-amerikanischen Filmproduzenten Harvey Weinstein geweckt.

Im Oktober 2017 beschuldigten ihn zahlreiche Schauspielerinnen der sexuellen Nötigung und des Missbrauchs. Schauspielerin Alyssa Milano forderte in einem Tweet andere Frauen auf, unter dem Hashtag #MeToo öffentlich über ihre Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen zu berichten. Seitdem hat sich der Hashtag weltweit verbreitet immer mehr Frauen teilen ihre Geschichte.

Viele Frauen müssen sich zudem immer wieder sexistische Kosewörter und herablassende Aussagen am Arbeitsplatz anhören. Dies sind nur einige Beispiele:

Grenzüberschreitungen sind nämlich noch immer alltäglich. Man könnte nach all den Debatten in den vergangenen Jahren annehmen, dass männliche Vorgesetzte und/oder Arbeitskollegen mittlerweile wissen sollten, dass Puppal, Püppchen, Mausal oder Schatzl nicht der Name der Mitarbeiterin oder Kollegin ist. Solche Wörter tragen dazu bei, dass Frauen nicht als gleichwertige Arbeitskolleginnen angesehen werden. Eher dienen sie der Abwertung und Minderung.

Zudem findet nach wie vor geschlechtsspezifische Diskriminierung bei Bewerbungsgesprächen statt. So werden Frauen immer noch gefragt, wie denn die Familienplanung ausschaut oder ob eine aktuelle Schwangerschaft besteht. Fakt ist aber: Die Frage nach einem Kinderwunsch ist laut dem Gleichbehandlungsgesetz nicht zulässig. Ob du eine Familie gründen möchtest und wann, gilt als Privatsache.

Sexuelle Belästigung? Das kannst du tun

Einzelne Vorfälle von Sexismus oder sexueller Belästigung mögen harmlos erscheinen, aber sie erschaffen eine Atmosphäre der Einschüchterung, Angst und Unsicherheit. Nimm deine Gefühle und Wahrnehmungen ernst. Wenn du das Gefühl hast, an deinem Arbeitsplatz sexuell belästigt zu werden, kannst du folgendes tun:

1 Mach deinen Standpunkt klar. Weise die Person höflich, aber bestimmt darauf hin, dass das Verhalten unerwünscht ist. Bei sexistischen Kommentaren kannst du deine:n Kolleg:in bitten, den Kommentar laut zu wiederholen. Auf diese Weise kannst du ihn:sie entlarven und mit seinem:ihrem Verhalten konfrontieren.

2 Das Gespräch suchen. Bei diesem Gespräch solltest du klar und selbstbewusst auftreten. Erkläre auf sachliche Weise, warum die Kommentare, Witze oder das Verhalten der Person weder witzig noch angebracht sind. Fordere ihn:sie auf das zukünftig zu unterlassen.

3 Sprich mit Personen deines Vertrauens, aber achte darauf, dass die Informationen vertraulich behandelt werden. Suche Verbündete, kompetente Unterstützer:innen (Betriebsrat).

4 Melden, wenn das Verhalten nicht aufhört. Zum Beispiel der HR-Abteilung. Dein:e Arbeitgeber:in ist verpflichtet, etwas zu unternehmen – und zwar so, dass Betroffene anonym bleiben. Du kannst beim Arbeits- und Sozialgericht zudem auf Schadensersatz klagen.

5 Telefonberatung bei sexueller Belästigung. Du hast unangenehme Erfahrungen am Arbeitsplatz gemacht, die du nicht richtig einordnen kannst? Du bist von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz betroffen und weißt nicht mehr weiter? Die Telefonberatung Act4Respect 0670 600 70 80 (österreichweit) ist vertraulich und kostenlos. Oder die Frauenhelpline gegen Gewalt 0800 222 555.

Unternehmen sollten Strukturen schaffen, die helfen, Sexismus im Alltag zu vermeiden und es für Frauen und Männer einfacher machen, solche Themen frühzeitig anzusprechen.

Warum sexuelle Belästigung uns alle etwas angeht

In zwischenmenschliche Beziehungen, in denen unterschiedliche Machtverhältnisse aufeinandertreffen (wie am Arbeitsplatz), kann die vermeintlich überlegene Person ihre Macht ausüben. Genau aus diesem Grund, schweigen Betroffene und lassen die Belästigungen über sich ergehen. Häufig schämen sich die Opfer, dass sie betroffen sind. Die Auswirkungen sexueller Belästigung zeigen sich häufig durch Angst, Hilflosigkeit und Unsicherheit.

Wir müssen uns stets vor Augen führen, wie stark das Frauenbild in unserer Gesellschaft noch immer von Oberflächlichkeit und Sexismus geprägt ist. Aus diesem Grund ist es wichtig gemeinsam unsere Stimmen zu erheben. Tage wie der Weltfrauentag sind dafür da, um Aufmerksamkeit auf bestehende Diskriminierungen und Ungleichheiten zu richten.