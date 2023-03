Wir feiern Muttertag jährlich am zweiten Sonntag im Mai, wer aber glaubt, dass dieser Tag eine Erfindung des Blumenhandels ist, irrt. Wie der Tag zu Ehren der Mütter entstanden ist und welche Muttertagsgeschenke in Österreich am liebsten verschenkt werden, erfährst du in unserem Muttertags-Artikel.

Neben Muttertagssprüchen für die Muttertagskarte sind auch gereimte Zeilen sehr beliebt: hier die schönsten Muttertagsgedichte im Überblick.

Klassische Gedichte zum Muttertag

Liebe Mutter, hör' mich an,

was ich für ein Sprüchlein kann.

Hör' mich an, was ich dir sage,

heutV zum frohen Muttertage.

Mütterlein ich wünsch' dir heut'

recht viel Glück und recht viel Freud'

bleib' gesund in allen Tagen,

das wollte ich dir heute sagen.

Meine liebe Mutter du,

ich will dir Blumen schenken.

Was ich dir sagen will dazu,

das kannst du dir schon denken.

Ich wünsch' dir Glück und Fröhlichkeit,

die Sonne soll dir lachen!

So gut ich kann und allezeit

will ich dir Freude machen.

Denn Muttertage, das ist wahr,

die sind an allen Tagen.

Ich habe dich lieb das ganze Jahr,

das wollte ich dir sagen.

(Ursula Wölfel)

Du bist echt der Hammer!

Ich finde dich einfach wunderbar,

denn du bist immer für mich da!

Du hast mich auf die Welt gebracht,

hast mit mir immer gelacht.

Heute möchte ich dir danke sagen,

für die Liebe, für die Zeit

und hatten wir auch manchmal Streit,

hab' ich dich nicht vergessen.

Und ich weiß nicht,was ich sagen soll,

Mama du bist einfach toll!

An diesem schönen Muttertag,

will ich dir sagen, dass ich dich mag.

Du bist die beste auf der Welt,

egal wie oft man es noch zählt.

Vielleicht war ich nicht immer lieb zu dir,

liebe Mutti, verzeih' es mir.

Du hast so viel für mich gemacht,

nun hab ich an dich gedacht.

Nimm diesen Blumengruß von mir,

denn was ich bin, verdank' ich dir.

Liebe Mama, du bist mir

die Treuste auf der Welt.

Du bist einfach unbezahlbar,

Nicht für Gut und Geld.

Wenn sich andre von mir wenden,

stehst du fest zu mir.

Wenn ich nicht mehr weiter weiß,

führt mich mein Weg zu dir.

Du bist dieser einz'ge Mensch

auf den ich zählen kann.

Mache ich selbst große Fehler,

du verzeihst mir dann.

Umstände ändern sich so rasch,

doch eines bleibt, wie's ist,

dankbar und überglücklich bin ich,

dass DU MEINE Mutter bist!

(Carmen Jakel)

Hab' vieles dir nicht leicht gemacht,

oft Sorgen und Kummer

ins Haus dir gebracht.

Ich hör' dich noch sagen ...

hoffentlich bist du bald groß!

Du hattest mit mir – kein leichtes Los.

Doch gab es auch Stunden

in fröhlichen Runden

mit Scherzen und Lachen

Manch' lustiger Sachen.

Wir teilten die Freude,

auch Kummer und Schmerz,

für mich immer da

war dein Mutterherz.

Bin lang schon erwachsen

und steh' nun hier,

um dir zu sagen "Ich danke dir"

für all die Stunden,

die du mir geschenkt.

Ich hab' dich lieb!

(Carmen Jakel)

Wenn nichts mehr geht, geh' ich zu dir

und klag dir meine Sorgen.

Du nimmst dir Zeit, leihst mir dein Ohr,

ich fühle mich geborgen.

Als ich ein Kind war, konntest du

die Dinge für mich richten.

Nun, da ich groß bin, hilfst du mir,

sie richtig zu gewichten.

Wenn nichts mehr geht, geh ich zu dir,

du bist mein Zufluchtsort.

Du schaust mich an, bist einfach da,

und weiter braucht's kein Wort.

Für das, was ich geworden bin,

hast du den Keim gelegt.

Du hast die zarte Pflanze lang

gehütet und gepflegt.

Auch wenn ich diese Worte oft

im Alltagstrott nicht sage,

heut' sag ich sie: Ich bin so froh,

Mama, dass ich dich habe.

(Renate Eggert-Schwarten)

Kurze Muttertagsgedichte

Kurz und bündig, ehrlich klar:

Mama, du bist wunderbar!

Lebe glücklich, lebe heiter,

lebe in Gesundheit weiter,

lebe viele Jahre noch!

Liebe Mutter, lebe hoch!

Liebe Mama, freue dich,

denn zum Glück hast du ja mich.

Dieser Tag wär' ohne mich

gar kein Muttertag für dich.

Liebe Mami, hör' mal zu,

niemand ist so lieb wie du.

Und nun geb' ich dir zum Schluss

einen zuckersüßen Kuss.

Roses are red,

violets are blue,

all i need is you!

Was soll ich dir sagen? Ein langes Gedicht?

ICH HAB' DICH LIEB! Mehr weiß ich nicht!

Muttertag: lustige Gedichte

Liebe Mutter, ich und du,

wir sind verwandt wie Kälbchen und Kuh.

Wir sehen uns ähnlich wie Fohlen und Pferd,

wir haben schon immer zusammengehört.

Wär' ich ein Lamm, dann sagte ich brav:

Du bist das allerliebste Schaf.

WärV ich ein Ferkel, dann fiele mir ein:

Du bist das allernetteste Schwein.

Als gelbes Küken sagte ich:

Piep, bleib' immer bei mir, ich hab' dich lieb.

Du bist die allerbeste Ente.

Sind das nicht schöne Komplimente?

Mein Hirn gleicht leider einem löchrigen Sieb

aber trotzdem, liebe Mama, ich hab' dich lieb!

Muttertagsgedicht für die, die ihre Mama am Muttertag nicht sehen können

Wenn wir uns heute leider nicht seh'n

und nicht mit Blumen vor deiner Türe steh'n.

So möchten wir dir auf diesem Wege sagen,

dass wir sehr froh sind dich zu haben.

Du gingst mit uns durch Höhen und Tiefen,

warst immer da, wenn wir dich riefen.

Du wirst gebraucht, geliebt, geschätzt,

weil's niemand gibt, der dich ersetzt.

Der Klassiker unter den Muttertagsgedichten

Wir wären nie gewaschen

und meistens nicht gekämmt.

Die Strümpfe hätten Löcher

und schmutzig wär' das Hemd.

Wir gingen nie zur Schule,

wir blieben faul und dumm

und lägen voller Flöhe

im schwarzen Bett herum.

Wir äßen Fisch mit Honig

und Blumenkohl mit Zimt.

Wenn du nicht täglich sorgtest,

dass alles klappt und stimmt.

Wir hätten nasse Füße

und Zähne schwarz wie Ruß

und bis zu beiden Ohren

die Haut voll Pflaumenmus.

Wir könnten auch nicht schlafen,

wenn du nicht noch mal kämst

und uns, bevor wir träumen,

in deine Arme nähmst.

Wer lehrte uns das Sprechen?

Wer pflegte uns gesund?

Wir krächzten wie die Krähen

und bellten wie ein Hund.

Wir hätten beim Verreisen

nur Lumpen im Gepäck.

Wir könnten gar nicht laufen,

wir kröchen durch den Dreck.

Und trotzdem! Sind wir alle

auch manchmal eine Last.

Was wärst du ohne Kinder?

Sei froh, dass du uns hast.