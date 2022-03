Nina Proll ist bekannt für ihr künstlerisches Schaffen - sie singt, tanzt, steht als Schauspielerin vor der Kamera und verfasste ein Drehbuch.

Neben all ihren vielen Talenten ist sie für ihre politischen Aktionen bekannt und das besonders lautstark und polarisierend.

Steckbrief Nina Proll Name: Nina Proll

Geboren am: 12. Jänner 1974 in Wien

Ausbildung: Gesang und Tanz

Ehepartner: Gregor Bloéb

Kinder: Leopold und Anatol

Beruf: Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin

Größe: 1,70 m

Sternzeichen: Steinbock

Wer ist Nina Proll?

Kindheit, Ausbildung & Musicals

Nina Proll wuchs mit ihrem Bruder Claudius, zu dem sie ein gutes Verhältnis pflegt, gemeinsam in Haugschlag im Waldviertel auf. Die meiste Zeit verbrachte sie bei ihrer Oma, die eine ihrer wichtigsten Bezugspersonen war, da ihre Eltern hauptsächlich in Wien beruflich tätig waren. Die Mutter arbeitet im Familienbetrieb und ihr Vater war als Selbstständiger tätig. Ihre Eltern ließen sich später scheiden.

Im Waldviertel besuchte sie das Gymnasium Waidhofen und kam im Alter von 13 Jahren nach Wien. Mit 16 besuchte sie erstmals einen Schauspielkurs und nahm Tanz- und Gesangsstunden.

Nach der Matura, die sie am katholischen Mädchengymnasium Sacré Cœur erfolgreich beendete, besuchte sie zunächst ein Jahr lang die "Theater an der Wien Studios" der Vereinigten Bühnen Wien.

1996 absolvierte sie ihre Gesang-, Tanz- und Muscialausbildung in den "Performing Arts Studios Vienna". Schon während ihrer Ausbildung war sie in Klagenfurt in "Jesus Christ Superstar" und in Amstetten in der Produktion "Sweet Charity" zu sehen.

Nina Proll gab 2004 die Hauptrolle in der Uraufführung und Musical-Adaption des Kultcomics "Barbarella" im Wiener Raimund Theater.

Nina Prolls erster Auftritt am Bildschirm

1995 gab sie ihr Debüt in der Gesellschaftskomödie "Das Kapital" von Xaver Schwarzenberger.

Sie spielt in der Fernsehsatire die Rolle der Eva, die Tochter einer Wiener Arztfamilie, die sich nur für Geld und Erfolg interessiert. Christiane Hörbiger stellt die Mutter im Film dar.

Nina Prolls Durchbruch auf der Kinoleinwand

1999 spielte sie die Hauptrolle in Barbara Alberts Film Nordrand, der ihr erster großer Erfolg im Bereich der Schauspielerei wurde. Im Drama geht es um zwei ungewollt schwanger gewordene junge Frauen, die einen Ausbruch wagen.

Für die Rolle bekam sie den Marcello-Mastroianni-Preis. Dieser wird bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig an die besten Nachwuchsschauspieler:innen verliehen.

Nina Proll und der Schauspieler Gregor Bloéb sind seit 2006 ein Paar. Die zwei lernten sich zuvor 1999 bei einem "Tatort"-Dreh kennen und ein paar Jahre später funkte es zwischen den beiden auf der Volkstheater-Bühne.

Sie haben zwei Kinder, ihr erster gemeinsamer Sohn Leopold kam im Juni 2008 auf die Welt. Der zweite Sohn Anatol wurde im November 2010 geboren. Die Familie lebt auf einem ruhigen Bergbauernhof in Tirol.

Nina Prolls berufliche Erfolge

Es folgten Engagements in erfolgreichen Filmen wie "Komm, süßer Tod", "Keinohrhasen" oder "Buddenbrooks". Nina Proll wirkte auch bei unterschiedlichen TV-Serien wie "Kaisermühlen Blues" , "Schnell ermittelt" oder "Braunschlag" mit. Im Jahr 2014 wird sie dann für eine Rolle in "Die Vorstadtweiber" gecastet.

Neben der Schauspielerei ist sie auch als Sängerin tätig, veröffentlicht Alben, geht auf Tournee oder wirkte in Musicals wie "Cabaret" (2015) mit. Zudem machte sie auch bei den TV-Shows "The Masked Singer" und "Dancing Stars" mit.

Vorstadtweiber

Nina Proll erreichte hierzulande große Bekanntheit mit ihrer authentischen Darstellung als Nicoletta Huber in der TV-Serie Vorstadtweiber. Im Mittelpunkt der ORF-Produktion stehen fünf Frauen der Wiener Vorstadt und ihr Leben in der vermeintlich heilen Welt des Wohlstands.

Korruption, Intrigen, Mord und eine Menge Leichen im Keller prägen den Alltag der Wiener Vorstadtweiber und sorgen für Unterhaltung und Drama am Bildschirm.

Nina Proll als Drehbuchautorin

Für den Film "Anna Fucking Molnar" schrieb sie das Drehbuch. Neben Gregor Bloéb spielt Nina Proll die Hauptrolle der Anna, einer exzentrischen Schauspielerin, die in einer Krise steckt.

Dancing Star

Sie tanzte bei der 3. Staffel im Jahr 2007 bei den Dancing Stars mit. Nina Proll schied mit ihrem Partner Balázs Ekker in der 7. Runde jedoch aus.

Musikalischer Auftritt bei The Masked Singer Austria

Als Geistergräfin überzeugte Nina Proll mit ihrer Stimme. Sie kam bis ins Finale auf den 3. Platz und performte unter anderem den Song "Cry Me A River" von Justin Timberlake.

Nina Proll und ihr polarisierendes politisches Engagement

Die Schauspielerin beteiligt sich immer wieder an politischen und gesellschaftlichen Debatten. Ihr Engagement ist dabei meist von polarisierenden umstrittenen Worten und Aktionen begleitet.

#Me Too-Debatte

Nina Proll sorgte für Aufregung, als sie unter dem Hashtag #notme („Ich nicht“) dem Feminismus Opferkult vorwarf. In den sozialen Medien tat sie ihre Meinung kund, dass sie sexuelle Annäherungsversuche von Männern nicht als Belästigung empfinde und diese grundsätzlich erfreulich seien. Mit diesen Worten löste Nina Proll einen Shitstorm zur Me Too-Debatte, um ihre Person aus.

In folgendem Artikel gab sie der WOMAN ein Interview und äußerte sich auch zu ihren Postings: Nina Proll blickt in ihre Kindheit

Kritik in der Covid-Pandemie

Aufregung verursachte sie auch mit ihrer Kritik an den Maßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie. Nina Proll veröffentlichte dazu zwei eigene Songs ("Willkommen in der Demokratie" und "I zag di au"), in denen sie ihren Unmut für die österreichische Regierung und die Maßnahmen kundtut.

Sie beteiligte sich zudem an umstrittenen Aktionen und Petitionen, die gegen Masken- und Impfpflicht mobilisieren.

Auszeichnungen von Nina Proll