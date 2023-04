Warum bringt der Osterhase die Osternester?

Das Christentum feiert zu Ostern das Fest der Auferstehung Jesu Christi und zählt zu den wichtigsten Festen der Christen. Das Osterfest ist "beweglich", das heißt es findet nicht zu einem bestimmten Datum statt, sondern immer an dem Sonntag, der dem ersten Frühlingsvollmond folgt. Ostern ist somit frühestens am 22. März und spätestens am 25. April.

Der Osterhase versteckt am Ostersonntag traditionsgemäß bunte Ostereier in Osternestern im Garten, Haus, in der Wohnung, etc. Das Verschenken von bemalten Eiern zählt zu den bekanntesten Bräuchen. Aber weißt du warum? Das Ei ist nicht nur ein Symbol für Fruchtbarkeit sowie neues Leben, sondern es sammelten sich während der Fastenzeit auch viele Eier an, da man auf sie verzichtete. Um sie haltbar zu machen, wurden sie hart gekocht und mit Pflanzensäften gefärbt, um sie später von den ungekochten zu unterschieden.

Und warum versteckt ein Hase bunte Eier in Osterkörbchen? Die Antwort: Der Hase gilt als Bote des Frühlings und wegen seiner Fruchtbarkeit auch als Symbol für neues Leben und so setzte er sich gegen Hahn und Fuchs durch (die früher in Erzählungen auch Ostereier brachten). Da der Osterhase so flink ist, hat ihn auch noch nie jemand beim Ostereierverstecken erwischt ...

7 Ideen: Osternest selbst basteln

Ob klassisch aus Moos und Zweigen, aus Holz oder anderen Materialien wie Gips – kein Ostern ohne Osternester. Bevor es um die Frage geht, was denn eigentlich ins Osterkörbchen hineinkommt, haben wir noch ein paar Ideen für selbst gebastelte Osternestchen gesammelt.

DIY-Osternest aus Milchpackerl

Eierkarton-Pappmaché-Osternest

Hasenbeutel selbst nähen

Mini-Osterkörbchen aus Waffelbechern

Osterhasen-Osterkörbchen

Osternest aus Salzteig

Personalisierter Osterkorb

Was kommt ins Osterkörbchen hinein?

Neben bunt gefärbten (hartgekochten) Ostereier, die ideal zum Eierpecken und Verspeisen sind, kommen je nach Belieben auch noch Süßigkeiten wie Schoko-Osterhase oder Schoko-Ostereier ins Osternest.

Eventuell hüpft zudem noch ein kleines (oder großes) Geschenk für die Kleinen ins Körberl, wie zum Beispiel:

