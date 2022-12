Hast du dir auch erst kürzlich schöne Nägel machen lassen? Deine Gel- oder Acrylnägel sind aber schon herausgewachsen und du hast absolut keine Zeit sie dir demnächst neu zu machen? Selbst möchtest du aber auch nicht eingreifen, weil du ja nichts kaputt machen möchtest. Was also tun?

Wir sind immer wieder froh, dass da draußen so viele kreative Köpfe rumlaufen, die ihre genialen Ideen per Instagram, Twitter & Co mit uns teilen. Denn auch für dieses Problem gibt es eine Lösung! Wir geben zu, dass es sich dabei auch nur um eine vorübergehende Lösung handelt. Aber diesen Trick ist so leicht und erfordert so wenige Mittel, dass man dabei echt nichts verliert.

Für den Hack braucht man entweder Glitzernagellack oder losen Glitzer (am besten funktioniert es mit gröberen Glitzerflocken). Die Nägel auf die gewünschte Länge feilen und in Form bringen. Nun kommt der Glitzernagellack zum Einsatz: Eine großzügige Menge auf den "Nagelansatz" tupfen - nicht verstreichen! Die Schicht soll dick werden, damit sie dieselbe Höhe wie die Gelnägel erreicht. Mit dem losen Glitzer: Eine Schicht Nagellack nach Wunsch auftragen und den Glitzer drauftupfen. Eintrocknen lassen und mit einem Topcoat abdecken. Eventuell den ersten Schritt wiederholen, damit die Schicht schön dick ist. Du kannst natürlich auch eine andere Farbe statt dem Glitzer nehmen. Achter aber darauf, dass du diese dick aufträgst, damit man den Unterschied nicht so sehr sieht. Als Alternative kannst du auch Steinchen an den Rand kleben.

Das Ergebnis sollte dich zumindest von dem inneren Drang abhalten, doch noch Nageldesignerin zu spielen und sich beim Versuch, die Situation zu retten, alles nur schlimmer zu machen. Natürlich wachsen deine Krallen weiter und irgendwann hilft nicht einmal mehr Glitzer dabei, diesen Umstand zu kaschieren. Aber wir hoffen jetzt mal, dass es erst gar nicht so weit kommen wird!