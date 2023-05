Ein gesunder natürlicher Nagel ist rosafarben mit heller Nagelspitze. Pflege und Ernährung bilden die Basis dafür. Sie sehen ohne Lack mit der richtigen Pflege toll aus. Es fallen natürlich auch mit neutralem, halbtransparentem Lack lackierte Nägel unter den Begriff "natürliche" Nägel .

Wie bekommt man gesunde und schöne Naturnägel?

Gute Ernährung ist für die Erhaltung gesunder Nägel besonders wichtig. Eiweiß und Omega-3-Fettsäuren sorgen für ein gesundes Wachstum. Lebensmitteln mit Biotin können die Brüchigkeit der Nägel verringern. Selen, Calcium und Eisen sind ebenfalls empfehlenswert. Zudem sollte auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr geachtet werden!

Außerdem sind auch Vitamin E, Eiweiß, Vitamin D, Zink und Magnesium in Form von Nüssen, Roter Bete, Soja, Bohnen, Linsen, Vollkornprodukten oder frischem saisonalem Obst und Gemüse wichtig, damit deine natürlichen Nägel gesund und kräftig werden.

Du kaust gerne auf deinen Nägeln herum? Lass das lieber, denn es kann sich negativ auf schöne natürliche Nägel auswirken.

Ungesunde Nägel sind zudem einfach oft die Folge einer schlechten Ernährung. Probleme wie brüchige Nägel können beispielsweise durch Kalziummangel entstehen. Die Aufnahme einer ausreichender Menge Kalzium aus der Nahrung kann hier sehr hilfreich sein.

Nagelhärter ist nicht unbedingt notwendig, kann aber gerade bei sehr kaputten brüchigen Nägeln von großem Nutzen sein. Um deine Nägel vor den täglichen Gefahren zu schützen, verwende einen ungiftigen Nagelhärter, der ohne Dibutylphthalat (DBP), Toluol und Formaldehyd aus kommt.

Wie pflegt man natürliche Nägel richtig?

Hier folgen ein paar Tipps und Tricks, um schöne natürliche Nägel zu bekommen.

Schneide deine Nagelhaut nicht - besser nur zurückschieben!

Die Nagelhaut sollte nicht während einer Maniküre geschnitten werden. Sie ist eine Barriere für Bakterien und das Schneiden kann zu Infektionen führen.

Besser ist es die feuchte Nagelhaut mit einem Nagelhautschieber oder einfach mit den eigenen Nägeln sanft zurückschieben und nur abgestorbene Hautstücke wegzuschneiden.

Tipp Nagelhaut vorher mit Öl massieren: Dann lässt sie sich leichter zurückschieben. Das Öl bietet auch zusätzlichen Schutz für eine eventuell folgende Maniküre mit Nagellack.

Nicht auf die Feuchtigkeitspflege für gepflegte Naturnägel vergessen!

Wenn du deine Hände mit Lotion oder Öl einreibst, achte stets darauf, dass du es auch in die Nagelhaut und die Nägel einarbeitest. Regelmäßiges Händewaschen oder die Verwendung von Handdesinfektionsmittel kann die Haut und das Nagelbett schnell austrocknen, daher sollte nach jedem Waschen eine Feuchtigkeitspflege aufgetragen werden, wenn möglich. Kokosnussöl oder Mandelöl sowie speziele Nagelöle eignet sich bestens zum Einreiben der Nägel und der Nagelhaut.

Natürliche Nägel hin und wieder pollieren statt lackieren

Es ist vielleicht nicht so ausgefallen oder auffällig wie Farbe, aber ein wenig Polieren mit einer Buffer-Feile kann richtig viel bewirken. Wenn du dir etwas Zeit für das richtige Trimmen, Feilen und Polieren deiner Nägel nimmst, werden sie es dir danken und das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Naturnägel richtig feilen & schneiden

Ähnlich wie das regelmäßige Schneiden der Haare gut für ihr Wachstum ist, gilt das auch für die Gesundheit von natürlichen Nägeln. Also sollten diese regelmäßig gekürzt werden. Feilen gilt dabei als schonender für den Nagel. Beim Schneiden kann es passieren, dass winzig kleine Splitter entstehen, die dann später dazu führen, dass die Nägel brüchig werden.

Richtig feilen: Arbeite langsam und sanft und nur in eine Richtung. Sonst werden die Nägel schwach und können vorzeitig brechen.

Wenn du immer bei jeder Maniküre in dieselbe Richtung feilst, erhältst du außerdem eine glatte Nagelspitze und kannst deine gewünschte Nagelform leichter erreichen. Wenn du deine natürlichen Nägel zu aggressiv feilst, begünstigt dies leider das Absplittern und kann deine Nägel beschädigen.Säge niemals mit einer Feile hin und her, denn das kann die natürlichen Nägel schwächen. Besser: immer von der Außenkante des Nagels nach innen arbeiten.

Naturnägel richtig schneiden: Am besten ist es, diese in einer geraden Linie zu schneiden und sie dann an den Ecken abzurunden.

Welche Form eignet sich am besten für Naturnägel? Besonders natürlich sieht es aus, wenn die Nägel rund oder eckig gefeilt werden und zur natürlichen Form des Nagelbetts passt.

Auf Inhaltsstoffe bei Nagellack & Nagellackentferner achten

Nagellack beinhaltet in der Regel oft Chemikalien wie Toluol, Dibutylphthalat, Dimethyl- und Diethylphthalate oder Formaldehyd, die natürliche Nägel schädigen oder austrocknen können. Besonders bei brüchigen Naturnägeln, solltest du neben guter Ernährung, lieber auf pflegende Lacke setzen.

Acetonfreier Nagellackentferner, der weniger schädlich für die Nägel ist, stellt eine bessere Wahl dar. Diesen immer ordentlich abwaschen und nicht auf die anschließende Feuchtigkeits-Pflege vergessen.

Verwende Unterlack: Dieser bietet Schutz für die Nägel und kann die Nagelgesundheit unterstützen. Ein Unterlack bildet eine Schutzschicht auf der Haut und verhindert, dass sich die Nägel vom Lack verfärben oder fleckig werden.

Er sorgt außerdem dafür, dass die Maniküre länger hält und der Lack sich besser auftragen lässt. Inhaltsstoffen wie Keratin, Vitamin E, Rizinusöl oder Kalzium, können deine Nägel hydratisieren, nähren und stärken.

Wie wachsen natürliche Nägel schneller?

Fingernägel wachsen ungefähr einen Millimeter pro Woche, im Gegensatz zu Zehennägel, die dafür fast viermal solange brauchen. Wie schnell natürliche Nägel wachsen, hängt aber von vielen verschiedenen Faktoren ab.

Das Wachstum wird auch mit dem Älterwerden langsamer. Im Sommer wachsen sie schneller, da wir mehr Vitamin D abbekommen und auch die Durchblutung besser ist. Neben einer gesunden Ernährung, wie schon oben erwähnt, kann daher auch Bewegung und Sport, die ja bekanntlich die Durchblutung fördern, zum Nagelwachstum beitragen.

Folsäure kann helfen, das Nägel nicht spröde, sondern stattdessen stärker und flexibler werden. Sie ist beispielsweise in Brokkoli, Beeren oder Zitrusfrüchten enthalten. Also hin und wieder schadet ein Glas Zitronenwasser nicht. Omega-3-Fettsäuren ( Nüsse oder Lachs) unterstützen ebenfalls die Flexibilität des Nagels und sorgen für gesunden Glanz.

Biotin härtet die Nägel und sorgt für starke natürliche Nägel. Soja, Eier, Erdnüsse und Fisch sind Quellen. Kalzium ist besonders essentiell für gesunde starke Naturnägel. Ein Kalziumangel zeigt sich oft in Form von weißen Streifen auf den Nägeln. Vitamin D unterstützt dabei die Kalcium-Aufnahme.

© Elke Mayr

Naturnägel aus dem Nagelstudio & natürlich aussehende Nagel-Maniküre

Welche Nägel sehen am natürlichsten aus? Möchtest du deine Nägel möglichst natürlich haben, solltest du diese eher kurz halten und in der Form passend zu deinem Nagelbett feilen. Natürliche wirken rosafarbene oder transparente Lacke, auch Nude-Töne eignen sich für einen dezenten Farbanstrich.

Naturnagelverstärkung

Die Naturnägel werden bei dieser Methode im Nagelstudio mit Acrylpulver oder Gel verstärkt. Ersteres wird auf den Nagel aufgetragen und härtet dann an der Luft aus. Gel wird mit meist einer UV-Lampe gehärtet.

Was Kosten Naturnägel? Die Preise im Nagelstudio können stark variieren und starten ungefähr bei 25 Euro.

French Manicure

Sie ist der Klassiker unter den Looks für natürlich aussehende Nägel. Typisch für French Nails sind die optisch heller abgesetzten Nagelspitzen (auch Tips genannt) auf haut- bis rosafarbenem Nagel. Dabei wird neben zarten Farbtönen auch auf eine eine natürliche Länge gesetzt. Die Form variiert dabei von oval bis eckig und sollte natürlich aussehen.

Natürliche Nägel nach einer Acryl- oder Gel-Maniküre stärken

Brüchigen Fingernägeln sind oft eine langwierige Sache - kaum haben sie wieder eine schöne Länge erreicht, reißen sie auch schon wieder ein oder brechen ab. Bis sie nachgewachsen sind, dauert es dann meist eine gefühlte Ewigkeit. Zudem sind sie oft Folge von einem schlecht gemachtem Gel- oder Acryl-Treatment.

