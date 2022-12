Viele Diätmythen besagen, dass Fett grundsätzlich schlecht ist. Aber stimmt das? Nein! Vor allem essenzielle Fettsäuren, wie Omega 3, braucht dein Körper zwingend. Aber was bringt dir diese Fettsäure genau, wie nimmst du sie am besten auf und solltest du zu Supplementen greifen?

Was ist Omega 3?

Omega 3 – früher Vitamin F genannt – ist eine der essenziellen Fettsäuren. "Essenziell" bedeutet hier, dass der menschliche Körper diese nicht selbst herstellen kann und somit über die Nahrung aufnehmen muss. Gemeinsam mit Omega 6 zählt Omega 3 zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren.

Unterschieden wird hierbei zwischen kurzkettigen und langkettigen Omega 3-Fettsäuren, was sich auf die Länge der chemischen Verbindung bezieht. Kurzkettiges Omega 3, wie alpha-Linolensäure (ALA), muss zwingend aufgenommen werden. Langkettige Fettsäuren kann der Körper bei genügender Aufnahme der Kurzkettigen mit eigenen Enzymen auch selbst herstellen.

Wo kommt Omega 3 vor? [Tabelle]

Omega 3 ist sowohl in tierischen als auch pflanzlichen Lebensmitteln zu finden. Kurzkettiges ALA kommt vor allem in Pflanzen, wie Algen, vor. Die langkettigen Omega 3 Fettsäuren Eicopentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA) sind währenddessen in großen Mengen in tierischen Lebensmitteln – vor allem in fetthaltigem Fisch – zu finden.