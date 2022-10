Eine Präeklampsie, eine Erkrankung mit Bluthochdruck in der Schwangerschaft, kann unbehandelt für Mutter und Kind gefährlich werden. Symptome, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von Schwangerschaftshochdruck.

Auch wenn sich jede werdende Mama eine unkomplizierte Schwangerschaft wünscht, können währenddessen ernste Erkrankungen auftreten: Eine von ihnen ist die Präeklampsie. Es sind zwar nur wenige schwangere Frauen davon betroffen, aber die Symptome sind nicht leicht zu erkennen. Welche Anzeichen gibt es für Präeklampsie, was sind die Ursachen und wie gefährlich ist sie für Mutter und Kind? Wir haben bei Prim. Univ.-Prof. Dr. Fritz Nagele, Ärztlicher Direktor sowie Leiter der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe der Privatklinik Goldenes Kreuz, nachgefragt.

Was ist Präeklampsie?

Die Präeklampsie ist eine Erkrankung mit Bluthochdruck in der Schwangerschaft und zählt zu einen der Formen der Gestose (= Krankheiten, die durch eine Schwangerschaft entstehen oder verstärkt werden und mit Bluthochdruck einhergehen). Gestosen sind auch unter dem Begriff Schwangerschaftsvergiftung bekannt, allerdings ist diese Bezeichnung verwirrend, da es sich um keine Vergiftung handelt.

Die Präeklampsie zählt zu den Spätgestosen, die sich ab der 20. Schwangerschaftswoche entwickeln kann. Etwa drei bis fünf Prozent aller Schwangeren erkranken an einer Präeklampsie, vor allem Frauen, die zum ersten Mal ein Baby bekommen oder Frauen mit einer Mehrlingsschwangerschaft.

Präeklampsie: Welche Symptome gibt es?

Typische Präeklampsie-Symptome sind Bluthochdruck, Eiweißausscheidung über den Urin sowie Ödeme (Wasseransammlungen) im Gewebe. Wasseransammlungen im Gesicht, an Händen und Füßen müssen nicht zwingend ein Anzeichen für Präeklampsie sein, Bluthochdruck , Eiweiß im Urin, starke Gewichtszunahme aber schon. In schweren Fällen kann sich die Präeklampsie in eine Eklampsie oder das HELLP-Syndrom entwickeln.