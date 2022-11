Die meisten Menschen suchen nach der Liebe online über Dating Apps. Aber was wäre denn wenn wir dem Offline Dating mal wieder eine Chance geben würden? Speed Dating ist eine Möglichkeit andere Menschen in der "realen" Welt kennenzulernen. Das richtige Timing ist ja bekanntlich sehr wichtig. So eben auch in der Liebe. Aber kann man sich innerhalb von wenigen Minuten entscheiden, ob man die andere Person sympathisch findet? Auf Tinder & Co. haben wir schließlich nur Sekunden und entscheiden uns anhand von Fotos. Wir wollen wissen, wie Speed Dating genau abläuft, welche Vorteile es gibt und wo man passende Events findet.

Was ist Speed Dating?

Wir alle kennen Online Dating. So oft sind wir aber enttäuscht, wenn die Person in echt ganz anders ausschaut als auf ihren Fotos. Mal wieder auf ein Catfish reingefallen. Das Treffen läuft auch ganz anders als gedacht und oft stimmen die Vibes einfach nicht. Speed Dating hingegen ist eine beliebte und erfolgreiche Kennlernform aus den USA , ideal für selbstbewusste, moderne Singles! Es macht Spaß, hat viele Vorteile und basiert auf dem Wissen, dass sich in den ersten Sekunden entscheidet, ob mir jemand sympathisch ist oder nicht. Denn darauf kommt es im Endeffekt an. 7 - 14 Dates warten in der Regel auf dich. Je nach Altersgruppe, Bundesland und Geschlechter Gleichstand, variiert die Teilnehmeranzahl. Nach jedem Date entscheidet man sich für ein "Ja", weiteres Kennenlernen ist erwünscht, oder ein "NEIN": bitte keinen Kontaktaustausch. Nur bei beidseitiger Übereinstimmung, mit einem Match, werden die Kontaktdaten übermittelt.



(c)iStock

Wie funktioniert das Kennenlernen auf Zeit?

Wenn du ein Speed Dating Angebot gefunden hast, kannst du dich auch schon anmelden. Normalerweise gibt es Speed Dating Angebote in verschiedenen Städten und unterschiedlichen Altersgruppen. Ob du also Singles zwischen 25-39 Jahren oder 40-56 Jahren kennenlernen möchtest, ist ganz dir überlassen. Suche dir eine Speed Dating Gruppe aus, finde ein passendes Datum und wähle die Location aus.

Eine frühzeitige Anmeldung ist wichtig, damit das Speed Dating Event organisiert werden kann. Bei der Veranstaltung selbst sitzt man sich gegenüber und kann sich für einige Minuten unterhalten und kennenlernen. Die Zeitspanne wird dabei vom Veranstalter vorgegeben und von anwesenden Speed-Dating-Mitarbeitenden gestoppt.

Sobald ein Signalton oder die Stimme eines Veranstaltungsmitglieds ertönt, setzen sich alle einen Stuhl weiter, so dass man immer einem/einer neuen Gesprächspartner:in gegenübersitzt.

Speed Dating in Wien: Hier triffst du auf Singles in deiner Nähe

City Speed Dating XXL

Bei City Speed Dating XXL kannst du aus unterschiedlichen Städten auswählen. Nach der Online-Anmeldung erhältst du eine Mail mit den genauen Informationen zum Event. Bei jedem Date wird eine Frage vorgegeben, wodurch ein entspanntes Kennenlernen sichergestellt wird. Hier verbringst du gemeinsam mit anderen Singles einen unterhaltsamen Abend. Der Veranstalter hostet auch Gay Speed Dating Events und ganz neu: die Matching Night. Bei entspannter Bar-Atmosphäre hast du hier die Chance, bis zu 250 Singles aus deiner Stadt zu treffen. (Kosten: 25€)

City Speed Dating

Beim City Speed Dating kannst du aus folgenden Altersgruppen wählen: 26-38, 31- 42 und 47-59 Jahren. Die Locations sind zentral gelegen und gut erreichbar. Es gibt einen separaten Bereich, wo ihr ungestört seid. City Speed Dating ist Marktführer und ca. 4.000 Singles nehmen pro Jahr teil. (Kosten 23€)

Date YORK

Date YORK ist ein großer Veranstalter von Speed Dating in Österreich, der Schweiz und Deutschland. Ein Speed-Dating-Abend kostet hier unter 20 €. Die Altersgruppen teilen sich ein in 20 bis 32 Jahre, 26 bis 39 Jahre und 35 bis 45 Jahre. Auch hier soll das Kennenlernen einfach und unkompliziert sein! Der Veranstalter wirbt mit einer Erfolgsquote von über 83%. (Kosten 19€)

Vor- und Nachteile Speed Dating

Vorteile

+ Man lernt schnell & viele Leute an einem Abend kennen.

+ Es können nicht nur Dates, sondern auch neue Freundschaften entstehen.

+ Selbst wenn es nichts wird: Man hatte einen lustigen Abend in einer schönen Location.

Nacheile

- Speed Dating Veranstaltungen kosten Geld (ob du jemanden triffst, der dir gefällt, bleibt natürlich ungewiss)

- Wenn du schüchtern bist, ist Speed Dating vielleicht nicht das richtige für dich. Hier ist es wichtig offen zu sein.

- An alle Couchpotatos, ihr müsst leider eure Wohnung verlassen. Gemütlich swipen von zu Hause gibt`s nicht.

Speed Dating über 50, kein Problem

Liebe kennt keine Grenzen, kein Geschlecht und auch kein Alter. Natürlich kannst du auch über 50 problemlos an den Speed-Dating-Veranstaltungen teilnehmen. Die Altersklassen reichen bei den meisten Anbietern schließlich bis 59 Jahren.

Welche Fragen werden gestellt?

Am besten ist ein bunter Mix an lustigen und tiefgründigeren Fragen. Hier ein paar Beispiele:

Was wäre für dich das perfekte erste Date?

Was ist der beste Job, den du jemals hattest?

Was war deine längste Beziehung und warum wurde sie beendet?

Was isst du normalerweise zum Frühstück?

Wem in deiner Familie stehst du am nächsten?

Gibt es auch Online Speed Dating?

Du hast bei einigen Anbietern auch die Möglichkeit gemütlich von zu Hause neue Leute kennen zu lernen. Dort kannst du bis zu 15 andere Singles in deiner Altersgruppe online treffen und findest direkt heraus, wer zu dir passt! Der Anbieter City Speed Dating XXL hat beispielsweise einen eigenen entwickelten Matching-Algorithmus, der dafür sorgt, dass du bevorzugt Singles triffst, die besonders gut zu dir passen und aus deiner Nähe kommen!

Darum solltest du Speed Dating eine Chance geben

#1 Hohe Kennenlernquote! Über 90% wollen mindestens eine Person wiedersehen.

#2 Ein:e Moderator:in führt euch durch den Abend und sorgt für gute Stimmung.

#3 Lockere Gespräche und Auswahl aus dem Fragenkatalog mit catchy Fragen.