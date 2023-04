Die Familienplanung ist beendet oder es gab nie einen Kinderwunsch. Die Pille führt zu depressiven Stimmungsschwankungen und die Kupferspirale tut einfach nur weh. Auf der Suche nach alternativen Verhütungsmethoden, denken einige Frauen über eine Sterilisation nach. Hierbei werden entweder beide Eileiter durchtrennt oder verschlossen, wodurch eine Schwangerschaft unmöglich wird.

Möchte sich allerdings eine Frau unter 35 Jahren sterilisieren lassen, stößt dies oft auf Unverständnis. Durch einen medizinischen Eingriff erzeugte Unfruchtbarkeit, die nicht rückgängig zu machen ist - dazu sagen viele Ärzte und Ärztinnen "Nein". Aber warum ist das so? Wir haben mit einer jungen Frau gesprochen, die mit uns ihre Erfahrungen teilt.

Die Sterilisation der Frau ist ein operativer Eingriff, bei dem die Eileiter verschlossen oder - das kommt seltener vor - teilweise oder ganz entfernt werden. Die Eileiter können auch mithilfe von Hitze verödet oder mit einem Clip abgetrennt werden.

Mit dem Verschließen der Eileiter wird verhindert, dass die Spermien, die normalerweise beim Geschlechtsverkehr über die Gebärmutter in die Eileiter gelangen, diese erreichen und diese befruchten können. Eine Schwangerschaft ist somit ausgeschlossen.

Wichtig: Eine Sterilisation kann nicht rückgängig gemacht werden. Nimm dir also genug Zeit, um darüber nachzudenken. Lass dich von niemandem zu dieser Entscheidung drängen.

Wenn du dich für eine Sterilisation als alternative Verhütungsmethode entscheidest, müssen die Kosten von ungefähr 1.400 bis 2.000 Euro (Richtwert) selbst getragen werden. Nur bei medizinischer Notwendigkeit, werden diese von den Sozialversicherungsträgern übernommen.

Teuer. In Österreich liegen die Kosten bei etwa 1.400 Euro. In diesem Preis ist zwar ein Vorgespräch und auch die medizinische Nachsorge inbegriffen, dennoch ist es sehr teuer. In Deutschland ist es etwas günstiger, ca. 500 bis 1.000 Euro muss hier für den Eingriff bezahlt werden.