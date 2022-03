So sicherst du dir deine exklusive WOMAN Trend Bag

Es wird sie wieder geben: die heiß begehrte und streng limitierte WOMAN Trend Bag, diesmal in der starken Fashion Colour „Basil“. Alle Infos, wie du an dein It-Piece kommst, gibt’s über die WOMAN APP. Hier geht’s zum Download >>

Die hippe Stofftasche in der internationalen Trendfarbe der Saison ist ein Geschenk von WOMAN an Österreichs Frauen am WOMAN DAY und soll sie in der aktuellen Fashion-Saison begleiten. In den letzten Jahren wird die WOMAN Trend Bag extrem gehypt. Das liegt auch daran, dass sie nur in streng limitierter Stückzahl produziert wird. Und dieses Jahr noch limitierter als sonst!

Hol dir deine Trend Bag in unserem WOMAN Pop-Up

Die WOMAN Trend Bags werden dieses Jahr in unserem WOMAN Pop-Up in der Peek & Cloppenburg Filiale in der Kärntner Straße in Wien verteilt. Zeig dein Handy mit der WOMAN-APP und hole dir die Trend Bag.

Der Pop-Up ist eine WOMAN DAY Erlebniswelt mit Fotocorner, DJ von kronehit, Glücksrad und vielem mehr! Und keine Angst, der Pop-Up wird sicher beim nächsten WOMAN DAY auch in deiner Stadt halt machen, falls du nicht aus Wien bist. Das ist erst der Anfang der großen WOMAN DAY Roadshow.

Außerdem heißt es schnell sein: Die coole Tasche gibt es in streng limitierter Stückzahl und nur solange der Vorrat reicht.

Pssst: zusätzlich werden wir bei unseren WOMAN DAY Partnern QR Codes platzieren über die man auch mit etwas Glück an eine Trend Bag gelangt. Welche Partner das sein werden, erfahrt ihr in der WOMAN APP:

Hier geht’s zur kostenlosen WOMAN APP >>