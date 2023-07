Was unterscheidet Ursula von der Leyen als erste Präsidentin der Europäischen Kommission von ihren männlichen Vorgängern? "Sie will wirklich regieren", so Martin Selmayr, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, in einem News-Interview. "Sie geht über das hinaus, was ihre Vorgänger sich getraut hätten."

Von der Leyens Kindheit war schon von der Politik geprägt

Als drittes von sieben Kindern wurde Ursula Albrecht am 8. Oktober 1958 in Brüssel (Belgien) geboren – Notiz am Rande: Sie selbst ist heute auch Mutter von sieben Kindern. Als Tochter des CDU-Politikers Ernst Albrecht und seiner Ehefrau Heidi Adele war die junge Ursula an einen politischen Alltag gewohnt. Vor allem als ihr Vater Ministerpräsident in Niedersachsen wurde, wuchs auch das mediale Interesse an der Familie und öffentliche Auftritte gehörten nun auch zum Tagesablauf.

Zuerst besuchte Ursula Albrecht in Brüssel die Europäische Schule, als sie mit ihrer Familie aufgrund der politischen Tätigkeit ihres Vaters umzog, ging sie in Lehrte (Deutschland) auf ein mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium. Dort machte sie auch die Matura und begann im Anschluss in Göttingen (D) und Münster (D) ein Volkswirtschaftslehrestudium. Nebenbei absolvierte sie noch die London School of Economics (England).

Nach ein paar Jahren wechselte Ursula Albrecht die Studienrichtung, denn in ihr hegte der Wunsch, Ärztin zu werden. Gewünscht, getan: Sie studierte Medizin an der Medizinischen Hochschule in Hannover (D) und war dann dort auch als Assistenzärztin für Frauenheilkunde tätig.