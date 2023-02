Am Valentinstag wird die Liebe gefeiert. Das kann auf die verschiedensten Arten und Weisen passieren. Zu Zweit bei einem romantischen Dinner, als Single mit Eis auf der Couch oder aber mit den besten Freundinnen. Egal wie - wir zeigen dir, wie du den Tag perfekt machst! Von außergewöhnlichen Date-Ideen über Geschenk Tipps (für kleines und großes Geld) bis hin zu 7 Ideen wie Singles den Valentinstag zelebrieren können.



Wann ist Valentinstag?

Jedes Jahr am 14. Februar ist Valentinstag. An allen Ecken tauchen gerade pinke und rote Rosen auf, es gibt Süßigkeiten in Herzform zu kaufen, Ballons, Stofftiere und Pralinen. Singles hingegen fürchten diesen Tag - aber kein Grund für Liebeskummer. Wir können genauso gut unsere Selbstliebe feiern. Aber was hat es mit dem Valentinstag eigentlich auf sich?

(c) Elke Mayr

Darum feiern wir den Tag der Liebe

Der Heilige Valentin gilt als "Vater des Valentinstags“. Er lebte im 3. Jahrhundert und war Bischof. Es gibt zahlreiche Geschichten über ihn. Zum Beispiel soll er Verliebte, denen das Heiraten verboten war, getraut haben.

Sein Todestag ist der 4. Februar 269 nach Christus. Die Kirche richtete daher den 14. Februar als Gedenktag ein.

Im deutschsprachigen Raum ist der Valentinstag vor allem nach dem Ende des 2. Weltkriegs populär geworden – vermutlich durch das Wirtschaftswunder und den gesellschaftlichen Wohlstand, aber auch durch die in Deutschland stationierten US-Soldaten, die den Brauch aus Amerika mitbrachten.

» Die Tradition dieses Tages geht auf das Fest des heiligen Valentinus zurück, der ein Märtyrer war. «

Inspirationen für das perfekte Valentinstags-Date

Pralinen sind dir zu langweilig? Dann lass dich von uns inspirieren:

Den inneren Picasso entdecken . Seid ihr eher künstlerisch veranlagt? Schafft zu zweit euer ganz persönliches Kunstwerk. Spezielle Bodypaint-Sets ab 69 Euro liefern euch unter anderem Farbe und Leinwand – der (kreative) Rest bleibt euch überlassen.



Theaterbesuch – Sexy Edition. Die Kunst- und Kulturszene bietet allerlei Möglichkeiten für euren außergewöhnlichen Date-Abend. Kauft euch Tickets für eine Burlesque-Show! Unterhaltung, Musik und nackte Haut bescheren euch eine anregende Zeit, die Lust auf mehr macht.



Gemeinsam Schwerlos sein und entspannen: Beim „Floating” Im warmen, salzhaltigen Wasser schwebt ihr für rund 100 Euro dahin und könnt die Welt um euch herum vollkommen vergessen. Die brandneue Erholungsmethode gibt euch innerhalb weniger Stunden das Gefühl, im Kurzurlaub zu sein.

Noch mehr Entspannung bitte: Wie wäre eine Ganzkörpermassage, ein Thermenbesuch oder ein Wellnes-Wochenende?

Geschenk Ideen für den Freund/die Freundin zum Valentinstag

Manchmal ist es aber auch gar nicht so einfach kreativ zu sein. Vor allem passende Geschenke für Männer zu finden, ist für viele eine kleine Herausforderung. Wir haben ein paar Ideen für dich:

Für Ihn

Für Sie

Verwöhnendes für den Tag der Liebe?

Mit den handgemachten Badekugeln (Valentine Bombshell) von Lush kannst du ein entspannendes Bad zelebrieren - allein oder zu zweit. In der "Fresh & Flowers Box" ist alles enthalten, was du für einen ruhigen Abend brauchst. Lass dich verwöhnen, verwöhne dich selbst oder verwöhne auch deine:n Liebste:n damit.

Die exklusive Valentinstagsbox bei LUSH

Persönliche Geschenke: Von Liebesbotschaften bis Unterstützung im Alltag

Für jede:n von uns bedeutet Liebe etwas anderes: Hilfe in schlechten Zeiten, liebevolle Worte oder im Gegenteil einfach schweigen und kuscheln. Es gibt ganz unterschiedliche Art und Weisen, wie wir Liebe ausdrücken bzw. wann wir uns geliebt fühlen.

Der US-Paarexperte Gary Chapman hat dies in seinen berühmten 5 Liebessprachen (engl. Love Languages) zusammengefasst:

Bedeutungsvolle Geschenke Zeit für Zweisamkeit und ungeteilte Aufmerksamkeit Berührungen und körperliche Nähe Unterstützung und Hilfsbereitschaft Liebevolle Worte

Passend zu den "Liebessprachen" haben wir ein paar besondere Geschenkideen als Inspiration für dich herausgesucht:

Unterstützung: Geschenke, die den Alltag erleichtern: Übernehme doch mal das Fenster putzen, Abo Gemüsekiste, Supermarktlieferung bis zur Haustür etc.

Wertschätzung: Dankes- und Liebesbotschaften (für DIY-Lover) oder ein selbstgeschriebener Liebesbrief, Lied oder Gedicht (nur für Fortgeschrittene)



Zweisamkeit: Mit einem Liebes Glas neue Seiten aneinander entdecken jede menge Spaß zusammen haben. Auf den Zetteln findet ihr Süße Mini-Games wie Fragen aber auch Love Messages und Inspirationen für persönliche Liebeserklärungen

Persönliche Geschenke: Fotoalbum mit Paarhighlights und Lieblingserinnerungen oder eine Songliste mit Songs die euch etwas bedeuten



Liebe geht durch den Magen: Überrasche deine:n Liebste:n mit einer Herz Pizza.

7 Ideen für Singles am Valentinstag

1 Plane ein Date mit dir selbst. Keine Lust auf soziale Aktivitäten? We feel you. Bekoche dich selbst. Probiere ein neues Rezept aus, höre dabei deine Lieblings-Playlist und genieße DEINEN Abend.

2 Sextoys rausholen & Treat Yourself. Nimm dein Glück selbst in die Hand - vom Womanizer bis Satisfyer, alles geht. Das Beste: Masturbation baut Stress ab und entspannt dich.

3 Meditieren um deine innere Balance wieder zu finden und zur Ruhe zu kommen.

4 Kaufe dir Blumen

...oder noch besser: eine schöne Zimmerpflanze - die halten auch länger!

5 Wolltest du schon ewig in die neue Ausstellung? Brauchst du ein neues Outfit? Gibt es ein Yoga-Studio, das du schon immer mal austesten wolltest? Do it, now!

6 Mit positiven Affirmationen dein Liebesleben in Schwung bringen und deine:n Traumpartner:in manifestieren.