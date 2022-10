Fenster putzen - mit diesen Tipps wird's streifenfrei

Fenster und Fensterrahmen vorab reinigen: Zuerst sollten immer die Fensterrahmen, Fliegengitter und Fensterbretter mit einem Handbesen von grobem Dreck wie Staub, Blättern und Spinnenweben befreit werden. Die Fensterrahmen sollten immer vorher geputzt werden, bevor es an die Fensterscheiben geht!

Diese gilt als besonders effektiv und ist mit der Nutzung der Haushaltsmittel besonders nachhaltig!

1

Das Glas einseifen:

Der erste Schritt bei der Reinigung von Fensterscheiben ist das Schrubben des Glases mit dem Putzwasser, wobei du in alle Winkel hinein arbeiten solltest, um auch die Kanten gut zu erwischen. Achte darauf, dass du jeden Quadratzentimeter des Glases abdeckst. Am besten arbeitest du hierbei in S-förmigen Linien von oben nach unten.