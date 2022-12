Die 17 besten Weihnachtsfilme

Die Vorweihnachtszeit und Feiertage sind da und du hast endlich Zeit, es dir mit deinen Liebsten zu Hause gemütlich zu machen. Es fehlt nur noch ein Weihnachtsfilm für die richtige Stimmung? Wir haben die besten für dich zusammengesucht. Da ist für alle etwas dabei!

Die besten Klassiker für die Weihnachtsfeiertage

Von diesen Filmen hast du sicher schon einmal gehört oder sie bereits vielleicht sogar bereits gesehen. Diese Filme gehören zu Weihnachten einfach dazu!

Ist das Leben nicht schön

George Bailey (James Stewart) ist frustriert über sein Leben und plant sich daher zu Weihnachten umzubringen. Ein Himmelsbote erscheint und zeigt ihm eine Version des Lebens, in dem er nie geboren ist. Der wohl schönste Schwarz-Weiß-Weihnachtsfilm, den es je gegeben hat.

Der Kleine Lord

Der 7-jährige Cedric lebt nach dem Tod des Vaters mit der Mutter in ärmlichen Verhältnissen. Sein Großvater Earl von Dorincourt möchte den Jungen bei sich aufnehmen und zu seinem Nachfolger erziehen.

Das Wunder von Manhattan

Der Rentner Kris Kringel springt für den entlassenen Weihnachtsmann vom Kaufhaus ein. Als dieser jedoch behauptet der echte Weihnachtsmann zu sein, wird er als unzurechnungsfähig erklärt. Nur die 8-jährige Susan glaubt an den alten Mann und kann bald auch alle anderen von seiner Glaubwürdigkeit überzeugen.

Die Geister, die ich rief...

Der Film (1988) basiert auf dem klassischen Roman "Die Weihnachtsgeschichte" von Charles Dickens aus dem Jahre 1843. In dieser Weihnachtskomödie wird Bill Murray als exzentrischer Geschäftsmann mit den Geistern der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft konfrontiert, um den eigentlichen Sinn des Weihnachtsfestes wieder zu erkennen.

Die lustigsten Weihnachtsfilme aller Zeiten

Wir lachen doch alle gerne! Bei diesen Movies bleibt das Lachen sicher nicht aus!

Kevin allein zuhause & Kevin allein in New York

Wer kennt diese beiden Filme nicht? Alle Jahre wieder bringt Kevin uns zum Schmunzeln. In der Kult-Komödie wird der kleine Kevin zuhause vergessen, während seine Familie verreist. Allein muss er das Haus gegen zwei idiotische Einbrecher verteidigen. Im zweiten Teil geht der Junge am Flughafen verloren, da er ins falsche Flugzeug steigt. Alleine in New York trifft er wieder auf die altbekannten Banditen.

Schöne Bescherung

Die Komödie aus dem Jahr 1989 bringt uns noch immer zum Lachen. Die Familie Griswold (Chevy Chase, Beverly D'Angelo, John Gallecki und Juliette Lewis)

freuen sich auf auf ein ruhiges und gemütliches Weihnachtsfest, doch wie so oft kommt alles anders als geplant.

Fröhliche Weihnachten, Mr. Bean

Wenn Mr. Bean (Rowan Atkinson) Weihnachten feiert, geht alles daneben, was nur möglich ist. Der der tollpatschige Brite sorgt beim Weihnachtsshopping im Kaufhaus für jede Menge lustiges Chaos. Zuhause mit seinem besten Freund, den Teddybären geht es ans Kochen des Fest-Menüs. Auch hier sorgt er für viele Lacher. “Fröhliche Weihnachten, Mr. Bean” ist immer noch so komisch, wie bei der Erstausstrahlung (1992) und bringt uns zum Schmunzeln!

Romantische Filme für Weihnachten

Du liebst Romantik? Wir haben eine tolle Auswahl an schönen Filmen für dich!

Tatsächlich Liebe

Viele kleine Geschichten zur Weihnachtszeit, die lustig und romantisch gespielt sind. Hugh Grant, Colin Firth, Keira Knightley und Liam Neeson sind nur ein paar der vielen Hollywood-Stars, die diesen Film zu einem absoluten Must-See machen.

Rendezvous mit einem Engel

Pfarrer Henry Biggs (Courtney B. Vance) widmet seine ganze Kraft den sozialen Belangen seiner schwarzen Baptisten Gemeinde in einem von Armut geprägten Stadtteil von New York. Voll und ganz in seine Arbeit vertieft, bemerkt er nicht, dass er seine Frau Julia (Whitney Houston) und seinen kleinen Sohn vernachlässigt. Zusätzliche Sorgen machen ihm das Leben schwer und als Antwort auf ein Stoßgebet sendet Gott ihm den Engel Dudley (Denzel Washington) als Unterstützung.

Whitney Houston und Denzel Washington in einem wundervollen, romantischen Weihnachtsfilm.

Liebe braucht keine Ferien

Himmlisch romantisch-witziger Weihnachtsfilm mit Starbesetzung. Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet und Jack Black machen den Film zu einem Weihnachts-Meisterwerk.

Aufgrund eines gebrochenen Herzens entscheiden sich die beiden Protagonistinnen (Diaz und Winslet) ihre Häuser in L.A. und England zu tauschen und Weihnachten einmal anders und vor allem abseits von Familie, Freunden und Ex-Lovern zu feiern. Doch dieser Plan scheitert, denn die Liebe macht nie Ferien!

Schlaflos in Seattle

Tom Hanks und Meg Ryan sind wohl das Hollywood-Traumpaar schlechthin. Wer den Film noch nicht gesehen hat - MACHT ES SOFORT!

Love Hard

Die herzerwärmenden Geschichte von Netflix. Nina Dobrev spielt Natalie, die sich online in einen jungen Mann verliebt. Sie besucht ihn überraschend und stellt fest, dass die Dinge etwas anders sind als gedacht.

Die coolsten Filme für Weihnachtsmuffel

Weihnachten ist nicht so dein Ding? Dann sind die folgenden Filme wie für dich gemacht... uuuund vielleicht bringen sie dich ja doch noch in die richtige Stimmung für die Feiertage!

Der Grinch

Jim Carrey in einer seiner Glanzrollen! Sehr lustiger Film, der auch wahre Weihnachtsmuffel überzeugen wird. Der Grinch ist eine Kreatur mit grüner Haut, der in einer Berghöhle lebt. Aufgrund von schlechten Erfahrungen in seiner Kindheit mag er Weihnachten nicht und deswegen stiehlt er in der Verkleidung des Weihnachtsmannes die Geschenke der Bewohner:innen des Ortes Whoville. Doch die Einwohner von Whoville feiern trotzdem Weihnachten und die kleine Cindy Lou Who setzt sich für den Grinch ein und hilft ihm gleichzeitig, die Vergangenheit zu verarbeiten.

Stirb Langsam

Der etwas andere Weihnachtsfilm ist nicht nur für Fans von Action-Filmen ein "geladener" Spaß, er ist auch eine gute Unterhaltung für Weihnachtsmuffel. Viele können sich die Weihnachtsfeiertage ohne „Stirb langsam“ vielleicht gar nicht mehr vorstellen. In seiner Paraderolle des Polizisten John McClane bekämpft Bruce Willis an Weihnachten schwer bewaffnete Gangster.

Die besten Filme für Kinder

Für die Kleinen gibt es natürlich auch tolle Filme, damit auch sie gut unterhalten durch die Feiertage kommen.

Der Weihnachtsfilm mit Kurt Russell ist witzig und unterhaltsam. Der unkonventionelle Santa Claus dieser Geschichte hat das Herz am rechten Fleck und die Netflix-Eigenproduktion bietet Unterhaltung für die ganze Familie.

The Christmas Chronicles 1 & 2

Klaus

Ein süßer Weihnachtsfilm von Netflix für Kinder und Erwachsene, der das Herz erwärmt. Ein eigennütziger Postbote und ein eigenbrötlerischer Spielzeugmacher freunden sich an und bescheren einem kalten, dunklen Dorf die Freude, die es so bitter nötig hat.

Arthur Weihnachtsmann

Der süße Animationsfilm "Arthur Weihnachtsmann" ist im Streaming-Programm von Netflix verfügbar. Die Geschichte dreht sich um die Familie Weihnachtsmann und den jungen Arthur, der das Weihnachtsfest retten muss. Sein älterer Bruder Steve plant nämlich, Weihnachten zu kommerzialisieren und das muss vereitelt werden!