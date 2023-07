Der Weißensee, auch Weissensee, in Kärnten gehört wohl zu den schönsten Juwelen in Österreich und ist der Place-to-be, wenn du nach einer Auszeit und Ruhe suchst. Der Natursee besticht mit seinem glasklaren Wasser und liegt fernab vom großen Trubel am Fuß der Gailtaler Alpen.

Der größte Teil des Seeufers ist unverbaut und so eignen sich der Weißensee und Umgebung nicht nur zum Schwimmen, sondern auch zum Wandern, Klettern oder Mountainbiken.

Wegen der ausgezeichneten Wasserqualität kannst du auch Tauchen, Klippenspringen, Wasserskifahren, Wakeboarden, Surfen, Segeln, Schlauchkanadiertouren so wie Fischen. Nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter bietet der sauberste See in Kärnten jede Menge Action.

Wunderschöne Flora & Fauna rund um den Weißensee | (c) Jennifer Hauska

Short Facts zum Weißensee

Wo? Kärnten

Kärnten Länge? 11,6 km

11,6 km Breite? 900 m an der breitesten Stelle

900 m an der breitesten Stelle Maximale Tiefe? 99 m

99 m Seehöhe? 930 m

930 m Durchschnittliche Temperatur: 24° Grad Celsius

Wo liegt der Weißensee?

Der Weißensee ist mit 930 Meter über dem Meeresspiegel der höchstgelegene Badesee Kärntens. Der See liegt am Fuße der Gailtaler Alpen nördlich von Hermagore. Er erstreckt sich über 11,6 km - wobei der größte Teil zur Gemeinde Weißensee gehört und das Ostufer zur Gemeinde Stockenboi. Vom Ostufer sieht man bei klarer Sicht sogar bis zu den Dolomiten.

Woher hat der Weißensee seinen Namen?

Wer schon mal am Weißensee war, wird den Namen sofort verstehen. Der komplette See ist nämlich von einem weißen "Band" umgeben. Der hellere Seerand entsteht durch Ablagerungen von Kalkstein am Seegrund.

© Video: Jennifer Hauska

Wie im Video zu sehen, ist der komplette See in ein sattes Blau - von hell bis dunkel - getaucht. Auch spannend ist, dass der See eine unterschiedliche Färbung hat. Da der westliche Teil nicht ganz so tief ist, strahlt der See in smaragdgrün. Während der östliche Teil eher türkis bis tiefblau scheint.

Aktivitäten am Weißensee

Wie bereits geschrieben, kann man am Weißensee die unterschiedlichsten Aktivitäten ausprobieren, sodass einem ganz bestimmt nicht langweilig wird.

Vom Schwimmen bis zum Wassersport

Da das Seeufer größtenteils unverbaut ist, kann man an vielen Spots einfach (kostenlos) ins Wasser gehen. Viele Hotels bieten hauseigene Strandabschnitte, wo logischerweise nur Gäste reingehen dürfen. Der Vorteil: Es gibt sichere Einstiege ins Wasser durch Stege oder Treppen.

Schwimmen oder Bootfahren im Weißensee - ein Traum! | (c) Jennifer Hauska

Wer sich etwas mehr Action wünscht, kann aber auch Tauchen, Klippenspringen, Wasserskifahren, Wakeboarden, Surfen, Segeln oder Schlauchkanadiertouren. Die Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos. Der Weißensee bietet also alles, was man sich von einem Urlaubsort wünscht.

Wandern am Weißensee

Du möchtest mehr als nur am See herumliegen? Kein Problem! Probier' einen der über 200 km markierten Wanderwege rund um den Weißensee aus. Hierbei werden Seeufer, Wälder und Berggipfel kombiniert. Falls du nicht unbedingt bergauf gehen möchtest, kannst du auch mit der Bergbahn auf die Naggler Alm fahren. Von dort hast du nicht nur einen wunderschönen Blick auf den Weißensee, sondern kannst auch noch aus einer ganze Reihe von Wanderwegen auswählen.

Sessellift rauf zur Naggler Alm | (c) Jennifer Hauska

Umrunden kann man den Weißensee übrigens nicht, aber man kann beispielsweise das gesamte nördliche Ufer entlang des Slow Trail begehen. Der dreistündige Wanderweg (15,6 km) führt entlang des Ufers, hat aber auch An- und Abstiege.

Auch eine sehr schöne und familienfreundliche Wanderung (ca. eine Stunde) ist der Weg von Techendorf zum Hotel Ronacherfels. Dort kannst du einen Zwischenstopp einlegen und dann entweder zu Fuß oder mit dem Schiff wieder zurück.

Mountainbiken rund um den Weißensee

Wer es noch abenteuerlicher mag, kann mit dem Mountainbike eine der 13 Mountainbike-Strecken mit 160 km Länge ausprobieren. Auch auf der Naggler Alm kannst du eigens gekennzeichnete Trails mit dem Mountainbike unsicher machen.

Schifffahrt am Weißensee

Du möchtest lieber etwas Ruhiges machen, aber dennoch den See erkunden? Dann ist eine Schifffahrt genau das richtige für dich. Zwischen Techendorf (Westufer) und dem Dolomitenblick (Ostufer) verkehren von Mai bis Oktober Linienschiffe: MS Alpenperle, MS Austria, MS Weißensee und der MS Kärnten. Du hast die Wahl, ob du einfach eine gemütliche Rundfahrt - dauert etwa 2 h - machen möchtest, oder ob du eine Wanderung mit einer Schiffsfahrt kombinierst.

Fahrplan Schifffahrt Familie Müller (MS Alpenperle & MS Austria)

Ice World - Winter am Weißensee

Nicht nur im Sommer ist der Weißensee eine ausgezeichnete Anlaufstelle, sondern auch im Winter. Wenn es kalt genug ist und das Wasser zufriert, verwandelt sich der See in Europas größte präparierte Natureisfläche. Von Dezember bis Anfang März öffnet die Ice World ihre Pforten und ab dann tummeln sich Eislauffans auf der bis zu 40 cm dicken Eisdecke. Weitere Sportarten, die am Eis möglich sind: Eisstockschießen, Eistauchen, Eisschnelllaufen und Eislochfischen. Es gibt sogar verschiedenste Wettbewerbe, an denen man teilnehmen kann.

Natürlich kannst du im Winter auch auf der Naggler Alm skifahren, snowboarden oder rodeln. Du möchtest das Winterwunderland langsamer genießen? Wie wär's mit Schneeschuhwandern oder Langlaufen? Auch hierfür findest du rund um den Weißensee bestens geeignete Strecken. Wer ganz hart ist, kann natürlich auch Eisbaden.

Anreise mit Auto und Bahn

Um an den idyllischen Weißensee zu gelangen, gibt es mehrere Möglichkeiten von Wien aus. Die Anreise per Auto ist wahrscheinlich die flexibelste, aber umwelttechnisch nicht die beste. Von Wien bis zum Weißensee sind es ungefähr 4 Stunden bzw. 370 km. Die Kosten richten sich je nach den tagesaktuellen Spritpreisen.

Bei der umweltfreundlicheren Anreise mit dem Zug lohnt es sich früh genug zu buchen, denn da starten die Preise bei 34,90 € (Sparschiene bei ÖBB) je Strecke. Zweimal am Tag verkehrt ein IC oder Railjet ohne umsteigen direkt bis zum Greifenburg-Weißensee Bahnhof. Die Fahrtzeit liegt bei 5 Stunden und 18 Minuten.

3 Freizeitaktivitäten in der Umgebung

Natürlich kannst du auch rund um den Weißensee jede Menge sehen und unternehmen. Wir haben drei Ideen für dich herausgesucht:

Der Kletterpark Greifenburg befindet sich 13 km entfernt und bietet für Groß und Klein jede Menge Kletterspaß. Es gibt 3 Monkey Trees und eine Seezipeline. Das Wetter ist nicht so schön? Ab ins Museum! In rund 26 km Entfernung befindet sich das Gailtaler Heimatmuseum mit über 5.000 Artefakten der einzigartigen Sammlung Georg Essl. Wer erlebnisreiche Wanderung mag, der sollte zum Wassererlebnisweg Gnoppnitzbach (ca. 14 km entfernt), denn dort erwartet dich entlang des Weges ein tosender Wildbach. Die familienfreundliche Wanderung erstreckt sich über 7,3 km (ca. 2:45h) und ein besonderes Highlight für Kinder ist der Erlebnisspielplatz.

➠ Mehr Infos zum Weißensee

Unsere Hotelempfehlung: Strandhotel am Weißensee

Das Strandhotel am Weißensee ist Mitten im Naturparadies und ist das erste vegan-vegetarische 4 Sterne Bio-Hotel in Österreich. Es liegt in Neusach und ist sowohl für Familien, Solo-Reisende als auch für verschiedene Anlässe (Geburtstag, Hochzeit) geeignet.

Ich war das erste Mal im Strandhotel am Weißensee 2020 während der Corona-Pandemie. Damals war ich auf der Suche nach einem schönen, entspannenden Spot in Österreich. Da ich mich vegan ernähre, wurde mir das Strandhotel vorgeschlagen und ich wusste sofort: Da muss ich hin! Ich war danach noch weitere zweimal und hab es wirklich nie bereut.

Die Anfahrt von Wien ist super easy: Vom Hauptbahnhof fährt direkt ein Zug zum Bahnhof Greifenburg und von dort holt dich ein kostenloser Shuttlebus ab und bringt dich direkt ins Hotel. Ab dann kannst du deinen Entspannungsmodus anmachen und genießen. Und das meine ich auch wirklich so.

Aussicht vom Zimmer Strandhotel am Weißensee | (c) Jennifer Hauska

Bei meinem ersten Aufenthalt musste ich die Junior Suite buchen, da ich zu spät dran war und zu dieser Zeit kein anderes Zimmer mehr frei war - es war tatsächlich jeden Cent wert! Die Aussicht direkt auf den Weißensee war traumhaft und hat mich sofort in Urlaubsstimmung versetzt. Stress? Der war sofort verflogen.

Ich war direkt im Strandhotel, jedoch kann man auch Appartements buchen, die sich ein paar Meter daneben befinden. Die eignen sich vor allem dann, wenn man mit mehreren Personen anreist.

Richtig entspannen kannst du im See-Spa, welcher sich direkt am See und gegenüber vom Hotel befindet. Hier kannst du dich auch mit einer wohltuenden Massage verwöhnen lassen oder in der Sauna die Seele baumeln lassen. Danach lohnt sich ein Sprung ins kühle Nass.

Relaxen im See-Spa beim Strandhotel am Weißensee | (c) Jennifer Hauska

Wer das rundum Wohlfühlprogramm möchte, der sollte Halbpension buchen, denn da bekommst du nicht nur ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, sondern auch jeden Abend ein 4-Gänge-Menü. Für mich als Veganerin ist das Essen immer das reinste Schlaraffenland - ich habe selten so abwechslungsreich, nachhaltig und gut gegessen, wie in diesem Hotel. Klare Empfehlung!

Veganes Essen im Strandhotel am Weißensee | (c) Jennifer Hauska

Ich war immer im September vor Ort, da ich versuche, dem größten Ansturm aus dem Weg zu gehen und weil ich die Temperaturen im Spätsommer angenehmer finde. Tatsächlich fahre ich jedes Jahr alleine hin, weil es für mich die absolut beste Entspannung ist. Man fühlt sich auch nie wirklich einsam, weil entweder das Personal mit einem quatscht oder man vor Ort auch immer auf sehr viele nette Menschen trifft. Für mich persönlich die beste Entscheidung.

Weitere Hotels am Weißensee

Die folgenden Hotels wurden nicht von uns ausprobiert, aber vor Ort sehr positiv wahrgenommen und/oder empfohlen.

Neusacherhof

Das Hotel Neusacherhof hat bereits lange Tradition und liegt direkt am Weißensee in Neusach. Du kannst aus 16 Zimmern & Suiten auswählen. Zudem gibt es einen Wellnessbereich, der sich direkt am See befindet. Die Unterkunft bietet kostenfreie Fahrräder und Parkplätze sowie einen Garten und eine Terrasse. Falls du eine Businessreise planst, kannst du vor Ort auch die Seminarräume buchen.

Neusacher Moser

Der familiäre Biobauernhof Neusacher Moser existiert seit rund 700 Jahren und bietet sowohl Zimmer als auch Ferienwohnungen direkt am Weißensee an. Hier verschmelzen bäuerliche Traditionen mit gehobenem Komfort. Besonders für Kinder eignet sich diese Unterkunft, weil es viel Platz zum Toben gibt.

Haus am See

Das Haus am See wird seit 40 Jahren als Familienbetrieb geführt und liegt in Techendorf. Diese Hotel wird vor allem Tierfreunden empfohlen, da Hunde erlaubt und sogar herzlich Willkommen sind. Die Vierbeinen können kostenlos mitgenommen werden und haben sogar einen eigenen See-Abschnitt. Die Unterkunft verfügt ebenso über einen direkten Seezugang und einen Wellness-Bereich.

Hotelanlage | (c) Haus am See

➠ Weitere Übernachtungsmöglichkeiten findest du hier