Weißt du, was Weitwandern genau bedeutet? Der österreichische Fachverband für Sportwandern, Weitwandern und Trekking (kurz: ÖFS) definiert es folgendermaßen: "Weitwandern ist die Bewältigung eines längeren Weges, der im allgemein einheitlich markiert und/oder beschildert ist, für den es eine Publikation, allenfalls Abzeichen/Urkunde gibt."

Ein österreichischer Weitwanderweg muss nach den Kriterien des Österreichischen Alpenvereins "[...] mindestens 300 km lang sein und drei Bundesländer berühren." Ein europäischer Fernwanderweg hingegen beginnt bei einer Länge von ca. 500 Kilometer und führt durch mindestens drei Staaten.

Eine Weitwanderung besteht aus sechs bis 30 Tagesetappen, ein Fernwanderweg aus mindestens 30 Etappen pro Tag und eine Mehrtagestour aus zwei bis maximal fünf Tagesetappen, so das Portal Weitwanderwege.

Der Alpenverein weist auf seiner Website darauf hin, dass oft fälschlicherweise von einem Weitwanderweg gesprochen wird, der aber eigentlich ein Hauptwanderweg ist – sprich: Er erfüllt nicht die oben genannten Kriterien.

Ob du es nun als Haupt- oder Weitwanderweg bezeichnest, bleibt dir überlassen, Hauptsache du hast Spaß am Wandern in der Natur.

Für die genaue Definition des Trekkings lassen wir den ÖFS zu "Wort" kommen: "Trekking ist nicht allein auf außeralpine Gebiete bezogen, sondern umfasst die Begehung einer geplanten, zumeist hochalpinen und beschwerlichen Route, die geringere Infrastruktur (Markierung, Beschilderung, Stützpunkte) als beim Weitwandern aufweist."

Kurzum: Trekking findet meist in wenig besiedelten Gebieten statt, Weitwandern eher auf zivilisationsnahen Wegen. So wird auch oft beim Trekking in Zelten übernachten, bei einer Weitwanderung in Berghütten oder Gasthäusern.

Sicher bist du auch schon über den Begriff Pilgern oder Wallfahren gestolpert. Darunter versteht man, kurz zusammengefasst, Fernwandern mit einem religiösen oder spirituellen Hintergrund. Einer der bekanntesten Pilgerwege ist wohl der Jakobsweg.

Diese zehn großen Weitwanderwege, die durch Österreich führen, sind – wie anfangs erwähnt – mindestens 300 Kilometer lang und berühren drei oder mehr Bundesländer. Der kürzeste Weiterwanderwegen liegt bei 430 Kilometer (Salzsteigweg) und der längste umfasst insgesamt 1.200 Kilometer (Zentralalpenweg).

Von den Kilometern her gesehen sind die Pilgerwege nach Mariazell die längste Strecke. Allerdings handelt sich dabei um ein sternförmiges Netz, das aus rund 1.400 Kilometer besteht. Sie werden vom Alpenverein betreut und dieser gibt auch passende Wanderführer für die Strecken heraus.

Österreichs große Weitwanderwege Name Länge (km) Nordalpenweg 01 1.000 km Zentralalpenweg 02 1.270 km Südalpenweg 03 660 km Voralpenweg 04 870 km Nord-Süd-Weitwanderweg 05 500 km Pilgerwege nach Mariazell 06 1.400 km Ostösterreichischer Grenzlandweg 07 720 km Eisenwurzenweg 08 580 km Salzsteigweg 09 430 km Rupertiweg 10 560 km

Die ersten vier Weitwanderwege führen von Osten nach Westen, die restlichen vom Norden in den Süden. Außer die Mariazeller Pilgerwege, sie verbinden die östlichen Bundesländer mit dem Wallfahrtsort in der Steiermark.

Notiz am Rande: 75 Personen ist es bis dato gelungen, alle der oben aufgezählten Wege zu absolvieren. Und einer sogar ganze zwei Mal (das sind knapp 16.000 Kilometer!).

Nordalpenweg

Er gilt als einer der landschaftlich spektakulärsten Weitwanderwege in Österreich: der Nordalpenweg. Diese Route mit der Nummer 01, die 1975 ursprünglich als West-Ost-Weitwanderweg eröffnet wurde, durchquert insgesamt sieben Bundesländer – inklusive knapp 3000 Meter Seehöhe. Neben einer sehr guten Kondition, Schwindelfreiheit sowie Trittsicherheit ist auch eine alpine Ausrüstung für diese 1.000 Kilometer lange Wanderung notwendig.

Zentralalpenweg

Der Zentralalpenweg ist mit 1.270 Kilometer nicht nur der längste Weitwanderweg österreichweit, sondern auch der höchste: Die alpine Route führt auf ca. 3.400 Meter. Das heißt: Eine geeignete Ausrüstung ist notwendig. Aber es gibt auch eine gletscherfreie Ausweichroute (02A) für weniger erfahrene Wanderer.

Südalpenweg

Wie der Name des Weitwanderwegs mit der Nummer 03 vermuten lässt, geht es bei dieser Route durch die Südalpen. Teilweise geht der Südalpenweg auch an der italienischen sowie slowenischen Grenze entlang. Die ca. 660 Kilometer lange Strecke erfordert eine alpine Ausrüstung (es geht auf bis zu 2.700 Meter hoch), Schwindelfreiheit sowie Orientierungsgeschick sind ebenso wichtig, so der Alpenverein.

Voralpenweg

Der Vierte der großen österreichischen Weitwanderwege zählt zu den eher flacheren Routen, 2.000 Meter Seehöhe werden nicht geknackt. Aus diesem Grund gilt der Voralpenweg mit 870 Kilometer Länge auch als familienfreundlich, wobei man trotzdem schwindelfrei und trittsicher sein sollte.

Nord-Süd-Weitwanderweg

Beim Nord-Süd-Weitwanderweg geht es nicht mehr vom Osten Österreichs in den Westen, sondern vom Norden in den Süden. Vom Waldviertel geht es ca. 500 Kilometer lang bis in die Steiermark. Besonders schön auf der Route sind die Weinberge in der Wachau, aber auch die weststeirische Almlandschaft.

Pilgerwege nach Mariazell

Aus mehreren Wallfahrtswegen, die durch Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich, Salzburg, Kärnten und Steiermark führen, setzen sich die Pilgerwege nach Mariazell sternförmig zusammen. Absolviert man alle dieser Weitwanderwege, sind es insgesamt 1.400 Kilometer.

Ostösterreichischer Grenzlandweg

Der siebte Weitwanderweg, der Ostösterreichischer Grenzlandweg, ist mit einer Länge von 720 Kilometer der "technisch" einfachste und eigentlich ganzjährig begehbar, da er nur einige Male über 1.000 Meter Höhe überschreitet. Er führt durch die Bundesländer Niederösterreich, Wien, Burgenland und Steiermark.

Eisenwurzenweg

Den nördlichsten Punkt Österreichs im Waldviertel verbindet der Weitwanderweg mit der Nummer 08 mit dem südlichsten Punkt in den Karawanken. Der höchste Punkt des Eisenwurzenwegs ist auf knapp 2.400 Meter Seehöhe. Länge: 580 Kilometer.

Salzsteigweg

Weitwanderweg Nummer 09 ist der "jüngste" unter den hier aufgezählten und wurde 1983 eröffnet. Mit einer Länge von 430 Kilometer verläuft der Salzsteigweg durch insgesamt drei Bundesländer (Oberösterreich, Steiermark und Kärnten) übers Hügelland, aber auch alpine Regionen.

Rupertiweg

Last, but not least: der zehnte Weitwanderweg mit dem Namen Rupertiweg. Auf seiner etwa 560 Kilometer langen Route durchläuft er Oberösterreich, Salzburg und Kärnten und endet am Fuß der Gailtaler Alpen am Weissensee.

Anleitung zum Weitwandern

Vor einer Weitwanderung sollten einige Punkte abgeklärt werden, so beispielsweise: In welcher körperlichen Verfassung bin ich, wie viel traue ich mir zu, bin ich schwindelfrei? Die Planung ist das A und O.

Das Portal Weitwanderwege fasst folgende fünf Schritte als Anleitung zum Weitwandern zusammen:

1 Suche des richtigen Weitwanderwegs: Je nach der körperlichen Verfassung sollte ein Weitwanderweg ausgesucht werden. Als kleiner Richtwert: Ein Wanderer mit durchschnittlicher Kondition braucht ca. 4 Kilometer pro Stunde in der (horizontale) Ebene, schafft etwa 300 Höhenmeter Aufstieg pro Stunde sowie 500 Höhenmeter Abstieg pro Stunde. Für Einsteiger:innen eignen sich auch kürzere bzw. leichtere (Weit)Wanderwege unter 300 Kilometer.

2 Planung: Wenn die Tour individuell geplant wird (es gibt aber auch zahlreiche Pauschalangebote im World Wide Web zu finden), ist es wichtig im Vorfeld die Unterkünfte zu buchen, Wettervorhersagen anzuschauen, Ausrüstung und Bekleidung an die Strecke und das Wetter anzupassen, wichtige Telefonnummern abzuspeichern bzw. zu notieren (z. B. Bergrettung), Zeitplan für die Tour zu erstellen, etc.

3 Vorbereitung: Ich packe in meinen Rucksack ... aber zuerst steht noch die Frage im Raum: Welche Rucksackgröße brauche ich? Für Weitwanderer (ab ca. sechs Tagen) wird eine Rucksackgröße von ca. 30 bis 39 Liter Fassung empfohlen. Und was kommt alles hinein? Als Faustregel gilt: Für gut trainierte Personen ergibt das Körpergewicht geteilt durch vier das maximale Rucksackgewicht. Natürlich sind auch die richtige Ausrüstung, Bekleidung sowie Schuhe das A und O für eine gelungene Wanderung.

4 Unterwegs am Weitwanderweg: Wenn beispielsweise der kleine Hunger zwischendurch kommt eignen sich zur Stärkung Äpfel, Bananen, Paradeiser, Müsliriegel oder Nüsse. Von fettigen Speisen wird eher abgeraten. Und statt kohlensäurehaltigen Getränken zu stillem Wasser greifen. Hier gilt: Bei Sonnenschein und entsprechenden Temperaturen sollte ein Liter pro Stunde getrunken werden.