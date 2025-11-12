Ein Tag voller Magie

Internationale Speaker:innen, Workshops & viel Inspiration: Unter dem Motto „Kunst der Balance – A Breath of Nature“ feierten 400 Gäste im Stift Ossiach am Ossiacher See die Energie der Natur und die Kraft des Moments.
Die Erwartungen waren riesig – und wurden dennoch übertroffen. Schon bei der Begrüßungs-Ansprache von Kärnten Werbung-Chef Klaus Ehrenbrandtner, der die Gäste im übervollen Saal des wunderschönen Stift Ossiach mit seiner „Lei lossn“-Mentalität charmant auf die Themen Natur, Entschleunigung und Balance einstimmte, war klar: Das wird ein ganz besonderer Tag.
Viele Highlights
Zehn (internationale) Speaker:innen auf der Bühne, elf Workshops indoor wie im Freien (darunter Kaltbaden, SUP Yoga und Waldtherapie), Kulinarik-Highlights von Slow Food Kärnten, tolle Partner-Brands und 400 begeisterte Gäste verwandelten am 11. Oktober das barocke Stift Ossiach am idyllischen Ossiacher See in einen Ort der Achtsamkeit, Inspiration und Lebensfreude. Unter dem vielschichtigen Motto „A Breath of Nature“ fand dort das Event „Kunst der Balance“ statt – ein Tag, der Körper, Geist und Seele gleichermaßen in Schwingung brachte.
ORF-Moderatorin Eva Pölzl („Guten Morgen Österreich“) und WOMAN Balance-Chefredakteurin Kristin Pelzl-Scheruga hatten sichtlich Freude daran, die mitreißenden Bühnengespräche zu moderieren.
Natur trifft Lebenskunst
Passend zum Tagesmotto eröffnete Naturcoachin Barbara Wiegele den Gesprächsreigen mit einer fesselnden Keynote darüber, wie wir „im Grünen gesünder und glücklicher“ werden können. Sie zitierte Studien, die belegen: Bereits eine halbe Stunde täglich in der Natur senkt nachweislich unser Stresslevel.
Im Anschluss daran plauderte Transformations-Coach Jakob Horvat über bewusstes Atmen (er hielt auch Biodynamic Breathwork-Sessions), seine lebensverändernde Weltreise, Van Life und seine Arbeit als Männercoach. Unternehmerin und Permedio-Geschäftsführerin Katharina Schneider („2 Minuten 2 Millionen“) beeindruckte mit ihrer Keynote über personalisierte Medizin, während Mikronährstoff-Coachin Nicole Schöll (Panaceo) ihr umfangreiches Wissen zum Thema Darmgesundheit charmant übermittelte.
Mit Höchstspannung erwartet wurde Mental-Health-Botschafterin Gemma Styles, die auf Umwegen das Stift Ossiach erreichte: Sie hatte den Anschlussflug von Wien nach Klagenfurt verpasst. Doch Ende gut, alles gut: Die ältere Schwester von Pop-Superstar Harry Styles zelebrierte typisch britisches Understatement (beige Leinenhose, Jeanshemd) und plädierte im Bühnentalk für die Destigmatisierung psychischer Probleme. Ihre späte ADHS-Diagnose empfindet sie „eher als Segen denn als Fluch“; schließlich wisse sie nun, warum es ihr schwerfalle, sich zu fokussieren und Arbeiten anzugehen. Sie gewährte aber auch Einblicke in ihr Familienleben und lobte Bruder Harry als hervorragenden Babysitter für ihre einjährige Tochter. Geduldig signierte sie im Anschluss an den Bühnentalk ihre Bücher.
Weitere Bühnen-Höhepunkte waren Meditationslehrer Prof. Dr. Peter Riedl, der erklärte, wie man mithilfe eines buddhistischen Geistestrainings Probleme bewältigt, und Yogalehrerin Sandra König, die alltagstaugliche Rituale verriet, um Ruhe zu finden und Energie zu tanken.
Mitten ins Herz
Direkt von ihren ausgebuchten „Speed-Coaching“-Workshops auf die Bühne eilte die prämierte Keynote-Speakerin Nicole Hobiger-Klimes und sprach über die Kraft der Stille und der Manifestation. Ex-Skirennläuferin und Business-Coachin Lizz Görgl öffnete den Blick für Flow-Erfahrungen.
Zum Finale traf Bestsellerautor Lars Amend vom ersten Satz an mitten ins Herz des Publikums: „Gefühlt habe ich mich heute schon mit jeder und jedem hier unterhalten“, lachte er. Sein eindringlicher Appell zu mehr Mut und Lebensfreude – „Mach die Dinge jetzt!“ – wurde mit Standing Ovations belohnt. Der magische Abschluss eines Tages, dessen Energie noch lange nachhallen wird.