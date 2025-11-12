Ein Tag voller Magie

Mit Höchstspannung erwartet wurde Mental-Health-Botschafterin Gemma Styles, die auf Umwegen das Stift Ossiach erreichte: Sie hatte den Anschlussflug von Wien nach Klagenfurt verpasst. Doch Ende gut, alles gut: Die ältere Schwester von Pop-Superstar Harry Styles zelebrierte typisch britisches Understatement (beige Leinenhose, Jeanshemd) und plädierte im Bühnentalk für die Destigmatisierung psychischer Probleme. Ihre späte ADHS-Diagnose empfindet sie „eher als Segen denn als Fluch“; schließlich wisse sie nun, warum es ihr schwerfalle, sich zu fokussieren und Arbeiten anzugehen. Sie gewährte aber auch Einblicke in ihr Familienleben und lobte Bruder Harry als hervorragenden Babysitter für ihre einjährige Tochter. Geduldig signierte sie im Anschluss an den Bühnentalk ihre Bücher.