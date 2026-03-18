Chefredakteurin Kristin Pelzl-Scheruga geht im Editorial der neuen Ausgabe der Frage nach, warum sich Frauen gerade jetzt nach mehr Energie und Klarheit sehnen, weshalb Detox weit mehr als ein Gesundheitstrend ist – und wie sich das wissenschaftlich einordnen lässt.
Wenn uns die Frühlingssonne
kitzelt, klingt die Idee nach einem „Neustart“ besonders verheißungsvoll: Ballast abwerfen, von vorne beginnen, wieder „bei sich“ ankommen. Detox ist längst mehr als ein Gesundheitstrend. Gerade Frauen, die sich nach einer Auszeit, nach mehr Energie und Klarheit sehnen, suggeriert der Begriff eine simple Botschaft: Du bist belastet, aber du kannst etwas tun.
Medizinisch betrachtet ist die Sache jedoch ernüchternd. Denn unser Körper verfügt bereits über ein hochkomplexes Entgiftungssystem. Leber, Nieren, Darm, Lunge und Haut arbeiten rund um die Uhr daran, Schadstoffe auszuscheiden. Solange diese Organe gesund sind, braucht es keine zusätzlichen „Reinigungsmaßnahmen“.
Worauf es ankommt
Dennoch sind positive Effekte spürbar: Wer sich etwa pflanzenreich ernährt, viel Wasser trinkt, Zucker reduziert, auf erholsamen Schlaf und (digitale) Pausen achtet, spürt Lebenskraft und Leichtigkeit. Wir haben dem Thema diese Magazinausgabe gewidmet – vom mikrobiomstärkenden Fermentieren über das Ausmisten im Kleiderschrankund das Entsorgen von Gedankenmüll bis hin zum gehypten Cortisol-Detox.
Sehen wir uns am 25. April?
Auch unser Event Kunst der Balance“ am 25. April in Wien steht im Zeichen von „Detox für Body & Soul“. Es erwarten Sie Workshops, Bühnentalks und hochkarätige Speaker:innen zum Thema. Eine von ihnen ist Dr. Hanna Heikenwälder, Deutschlands wohl bekannteste Krebsforscherin. Sie erklärt, was jede:r im Alltag selbst tun kann, um Zellschäden zu begrenzen, und spricht über das sogenannte Scheinfasten – eine Ernährungsform, die den Stoffwechsel für einige Tage in den Fastenmodus versetzt. Und damit einen spannenden wissenschaftlichen Blick auf das ermöglicht, was viele heute unter Detox verstehen.
Über die Autor:innen
Kristin Pelzl-Scheruga
Liebt seit 30 Jahren, was sie tut: Schreiben. Übt achtsamen Lebensstil, scheitert dabei immer wieder und lernt gerade dadurch viel. Teilt ihre Erkenntnisse und das Know-How von Expert:innen in Kolumnen, im Magazin und im Podcast "Zeit zum Reden." Lebt mit ihrer Familie in Wien.