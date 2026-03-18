Auch unser Event Kunst der Balance“ am 25. April in Wien steht im Zeichen von „Detox für Body & Soul“. Es erwarten Sie Workshops, Bühnentalks und hochkarätige Speaker:innen zum Thema. Eine von ihnen ist Dr. Hanna Heikenwälder, Deutschlands wohl bekannteste Krebsforscherin. Sie erklärt, was jede:r im Alltag selbst tun kann, um Zellschäden zu begrenzen, und spricht über das sogenannte Scheinfasten – eine Ernährungsform, die den Stoffwechsel für einige Tage in den Fastenmodus versetzt. Und damit einen spannenden wissenschaftlichen Blick auf das ermöglicht, was viele heute unter Detox verstehen.