Nina Horcher hat sich währenddessen mit einem Thema beschäftigt, das mich persönlich sehr anspricht: Solo-Travel. Ich fahre seit Jahren immer wieder bewusst allein weg – und empfinde diese Trips als meinen ganz persönlichen Luxus. Ohne Kompromisse, strikte Zeitpläne oder Erwartungen. Und irgendwann merkt man: Wer allein unterwegs sein kann, allein essen geht und sich selbst gute Gesellschaft ist, den kann tatsächlich kaum etwas aufhalten. In diesem Sinne: eine Ausgabe mit inspirierenden Frauen, über Stil, Orte und Entscheidungen, die das Leben vielleicht nicht perfekter, aber definitiv schöner machen.