Eigentlich würde Sie an dieser Stelle meine geschätzte Kollegin Melanie Zingl begrüßen. Wie Sie auf unserem gemeinsamen Foto aber unschwer erkennen können, hat sie sich in den vergangenen Monaten einem ganz besonderen Erfolgsprojekt gewidmet, das nun endlich bereit für den offiziellen Launch ist: Ihr Sohn Luis ist da, und wir freuen uns mit ihr – riesig!

Dass sich Karriere und Familie nicht ausschließen, sondern unter den richtigen Rahmenbedingungen miteinander wachsen, ist ein Thema, das uns bei WOMAN regelmäßig begleitet. Wir erzählen die Geschichten spannender Frauen, sprechen über moderne Arbeitswelten, flexible Modelle und darüber, wie unterschiedlich Erfolg heute aussehen kann. Und weil wir auch leben, was wir schreiben, wird Melanie als Chefredakteurin und WOMAN Elevate-Mastermind nach einer kleinen Babypause bald wieder hier zu sehen sein. Vielleicht führt sie zukünftig die Interviews bei unseren WOMAN Elevate-Events ja auch erstmals mit einem kleinen Co-Moderator … In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns übrigens auch mit anderen ersten Malen. Etwa einem internationalen Fotoprojekt, bei dem Menschen bei ihrem allerersten Job porträtiert wurden. Oder der Frage, was wir über Geld und Vorsorge wissen müssen. Wie „Real Work“ heute definiert wird, hat meine Kollegin Andrea Wipplinger-Penz recherchiert. Und zum Afterwork entführt Sie Jennifer Koutni nach Estland, baltische Interior-Tipps inklusive.

Das Motto „Work hard, play hard“ gilt natürlich auch für unsere Fashion- und Beauty-Favoriten. In diesem Sinne: Auf viele neue Ideen, mutige erste Schritte und den schönsten Erfolg von allen – einen (Arbeits-)Alltag, der uns immer wieder aufs Neue inspiriert.