Möglichst wenig. Und darauf freue ich mich wie eine Schneekönigin. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich: Nach einem vollen Jahr muss für mich nicht auch noch der Advent in einen Event-Marathon ausarten. Lieber ein paar Einladungen bewusst auswählen (für die man sich in chice Looks hüllt) und dazwischen Platz lassen. Für gemeinsames Kochen, ein wenig Deko, lange Abende am Kamin.

Mein verlässliches Wohlfühlprogramm? Peter-Alexander-Filme und heiße Schokolade mit Schlagobershaube. Dazu eine Decke, den Dackel eingerollt darunter und die Aussicht, gerade nirgendwohin zu müssen. Auch hier bei uns in der Redaktion stehen die Adventkalender bereit, ein paar Weihnachtskugeln hängen, und manchmal läuft sogar unsere X-Mas-Playlist … Wobei: Ein bisschen zieht es uns gedanklich auch schon in wärmere Gefilde. Nach Spanien zum Beispiel. Dort versteht man sich auf eine ganz eigene Philosophie des gesunden Älterwerdens und des Glücks – vielleicht lässt sich davon ja etwas in die Feiertage mitnehmen.

Meine Kollegin Kristin Pelzl-Scheruga erklärt die wichtigsten Gedanken dahinter. Auch bei einem ernsten Thema lohnt sich der Blick nach Spanien: Das Land zählt zu den Vorreitern im Kampf gegen Gewalt an Frauen. Was wir uns von unseren europäischen Kolleg:innen abschauen können und was es braucht, damit Frauen besser geschützt werden, hat Claudia Zettel recherchiert. Denn so sehr wir uns gerade nach Rückzug und Geborgenheit sehnen: Ein sicheres Zuhause darf kein Glücksfall sein.

Ich wünsche Ihnen jedenfalls erholsame Tage mit Ihren Liebsten, entspanntes Gustieren in unserer Geschenkestrecke und viele kleine Momente, die Ihnen guttun – vielleicht bei einem köstlichen (und wirklich nicht aufwendigen!) Gericht aus unserem X-Mas-Menü. Und natürlich genügend Zeit mit Ihrer WOMAN auf dem Sofa.

Frohe Weihnachten!