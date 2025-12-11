MIT DIESER HALTUNG blicken wir auf das neue Jahr – und haben eine Ausgabe gestaltet, die Sie durch die kommenden Wochen trägt: Warum Salz ein Comeback in Küche und Wellness feiert (ab Seite 90). Wieso Anerkennung so viel mehr ist als Lob (ab Seite 106). Wie Frauen ihr Herz besser schützen können (ab Seite 100), weshalb uns starke Muskeln länger jung halten (ab Seite 96), wie Haut und Nervensystem interagieren (ab Seite 76). Dazu ein Ausflug in den „Granny Style“ (ab Seite 110) – mit Häkelcharme, Heißgetränken und viel Gelassenheit.