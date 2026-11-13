An meinen ersten Tag erinnere ich mich noch gut: Vieles war neu, aber die großartige Frauschaft – und ja, ein paar Männer waren auch dabei – machte es mir leicht, anzukommen. Ich wurde aufgenommen, unterstützt, mitgerissen. Von der Energie in der Redaktion, den Ideen und dem gemeinsamen Wunsch, etwas zu bewegen. Und von diesem besonderen Gefühl, zusammen mehr zu können als allein. Seitdem hat sich viel verändert. Menschen sind gekommen und gegangen, der Zeitgeist hat neue Fragen aufgeworfen und manche alte Gewissheit überholt. Geblieben ist der Teamgeist. Und die Neugier auf das, was Frauen bewegt.

Für diese Jubiläumsausgabe haben meine Kolleginnen und ich viel Zeit im WOMAN-Archiv verbracht, haben Ausgaben durchgeblättert, Texte gelesen, Fotos bestaunt. Über so manchen Trend geschmunzelt und darüber diskutiert, was wir heute anders erzählen würden. Gleichzeitig haben wir vieles entdeckt, was uns stolz macht: mutige Ideen, neue Perspektiven und Themen, mit denen WOMAN früh etwas angestoßen hat. Zwischen all den Seiten steckt ein Vierteljahrhundert voller Veränderung. Und erstaunlich viel, was uns bis heute verbindet. Entstanden ist eine Ausgabe, die den Bogen von unseren Anfängen bis ins Heute spannt. Mit Wiedersehen, Erinnerungen und natürlich jenen spannenden Geschichten, die Sie von uns kennen. Denn auch mit 25 haben wir noch jede Menge vor.

Und es ist Zeit, Danke zu sagen. Allen, die WOMAN mit ihrer Arbeit, ihrer Kreativität und ihrer Haltung geprägt haben. Allen, die uns inspiriert, herausgefordert und ihr Wissen mit uns geteilt haben. Den Menschen, die uns ihre Geschichten anvertraut haben – die lustigen, bewegenden und auch die schmerzhaften. Und allen, die an unserer Seite für mehr Selbstbestimmung, Sichtbarkeit und Chancen für Frauen eingetreten sind.

Mein Dank gilt aber auch unseren Leser:innen. Danke, dass Sie uns begleiten. Dass Sie mitdenken, mitfühlen, widersprechen und uns immer wieder zeigen, welche Themen einen Platz in diesem Magazin brauchen. Für die Zukunft wünsche ich uns, dass wir neugierig bleiben. Dass wir einander zuhören, Unterschiede aushalten und uns gegenseitig etwas zutrauen. Dass wir Erfolge miteinander feiern und füreinander einstehen, wenn es schwierig wird. Und dass wir bei allem, was noch zu tun ist, auch die Leichtigkeit und die Freude nicht verlieren. Wie schön, dass wir gemeinsam feiern!

Herzlichst

Michaela Strachwitz

Chefredakteurin, strachwitz.michaela@woman.at