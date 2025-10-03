Das sind die wichtigsten Modetrends für H/W 25

Logo

Drei Models am Catwalk von Chanel FW25 mit übergroßen Perlenketten
MORE IS MORE! Chanel macht's vor: Üppige Details und viel Schmuck regieren jetzt die Stylings.
Verspielte Details, fantastische Prints, fancy Farben, Business-Dresscodes, bezaubernde Accessoires – das sind die neuen Trends!

Tierisch gut

Der Abenteuerurlaub blieb heuer aus? Macht nichts, denn wir begeben uns ohnehin in der neuen Saison auf eine modische Safari. Auf welche Tiere wir unser Fernglas dabei vor allem richten: Zebras und Kühe. Ihre Musterung tragen wir am liebsten im Allover-Look oder in der animalischen Kombi wie bei Duran Lantink.

Blurred image background
Model am Runway von Duran Lantink mit Kuh-Jacke und Zebrahose

Duran Lantink H/W 25/26

 © Launchmetrics

Trend-Shades

Diesen Herbst wachsen wir über uns hinaus. Denn während Grüntöne von Limette bis Olive für Wachstum und Erneuerung stehen, repräsentieren Flieder- und Violettnuancen Kreativität und Weisheit. Modisch bedeutet das: Mutig sein – ob mit opulentem Power-Coat, im übergroßen Business-Look oder im Allover-Leder-Ensemble.

Blurred image background
Model am Runway von Saint Laurent mit großem grünen Coat, Handschuhen und lila Rolllkragen und Sonnenbrille

Saint Laurent H/W 25/26

 © Launchmetrics

Mega-Mascherl

Auch als „Lavallière“ bekannt, gab es die ersten Schleifenkragen bereits im 19. Jahrhundert. Modern interpretiert finden sich die Halsschmeichler jetzt auch am Runway wieder – als XL-Strickversion und in süßen Candy Colours. Liebster Kombipartner: Perlen-Accessoires und samtige Texturen in Erdnuancen.

Blurred image background
Model am Runway von Chanel mit Strickpulli und XL Masche auf der Brust und übergroßer Perlenkette

Chanel H/W 25/26

 © Launchmetrics

Neue Länge

Schwungvolles Comeback: Lange Röcke bestimmten die Optik auf vielen Catwalks, meist aus strukturierten Materialien wie Wollstoffen, schwerer Viskose oder weichem Leder. Sie bringen nicht nur Bewegung ins Outfit, sondern auch eine subtile Eleganz mit nostalgischem Charme. Dazu passen chunky Knits, XL-Hoodies, Longshirts oder Kastenjacken.

Blurred image background
Runway Ganni, Model mit grauen Strickpulli und rosa blumigen Maxirock

Ganni H/W 25/26

 © Launchmetrics

Kuschelalarm

Taschen zeigen sich jetzt von ihrer soften Seite: fl auschig, verspielt und überraschend vielseitig. Besonders angesagt sind Varianten in zarten Candy Colours wie Sorbetrosa (hier von Gucci), Himmelblau oder Salbei. Ob als Mini-Bag oder Oversized-Variante, setzen sie frische Akzente zu sonst gedeckten Herbst-Looks.

Blurred image background
Close-Up Runway rosa Flauschtasche von Gucci

Gucci H/W 25/26

 © Launchmetrics

Pumps rocken jetzt

… lautete wohl die Message am Runway von Isabel Marant. Denn um den Schuhklassiker vom bislang eher damenhaften Image zu befreien, setzt die Designerin auf edle Metallic-Optiken, schmucke Knöcheldetails und dazu edgy Netzstrümpfe. Unser Fazit: Damit gibt die Französin stiltechnisch diese Saison den Ton an!

Blurred image background
Closeup Runway Isabel Marant, Pumps mit Knöchelkette und Spitzen-Strumpfhose

Isabel Marant H/W 25/26

 © Launchmetrics

Auf Linie!

Nadelstreifen und Contemporary Tailoring sind die Business-Trendthemen der Stunde. Ebenso cool: weite Anzughosen wie bei MSGM mit darunterliegenden Boxershorts, die dem sonst formellen Stoff eine sporty-architektonische Note verleihen.

Blurred image background
Closeup Runway MSGM mit grauer Nadelstreifenhose

MSGM H/W 25/26

 © Launchmetrics

Kettenreaktion

Ein Trend, der diverse Styling-Möglichkeiten verspricht: Lange Ketten bekommen als Statement Piece mit verspielten Blumendetails und zum geradlinigen Blazer einen lässigen Boho-Charakter. In Kombination zur weißen Bluse ist der schlichte Look mit Lederband und übergroßem Metallpendant hingegen effektvoll, elegant und urban.

Blurred image background
Runway Michael Kors, Model mit weißer Bluse und langer Kette

Michael Kors H/W 25/26

 © Launchmetrics
