Das sind die wichtigsten Modetrends für H/W 25

Der Abenteuerurlaub blieb heuer aus? Macht nichts, denn wir begeben uns ohnehin in der neuen Saison auf eine modische Safari. Auf welche Tiere wir unser Fernglas dabei vor allem richten: Zebras und Kühe. Ihre Musterung tragen wir am liebsten im Allover-Look oder in der animalischen Kombi wie bei Duran Lantink.