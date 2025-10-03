Das sind die wichtigsten Modetrends für H/W 25

Verspielte Details, fantastische Prints, fancy Farben, Business-Dresscodes, bezaubernde Accessoires – das sind die neuen Trends!
Tierisch gut
Der Abenteuerurlaub blieb heuer aus? Macht nichts, denn wir begeben uns ohnehin in der neuen Saison auf eine modische Safari. Auf welche Tiere wir unser Fernglas dabei vor allem richten: Zebras und Kühe. Ihre Musterung tragen wir am liebsten im Allover-Look oder in der animalischen Kombi wie bei Duran Lantink.
Trend-Shades
Diesen Herbst wachsen wir über uns hinaus. Denn während Grüntöne von Limette bis Olive für Wachstum und Erneuerung stehen, repräsentieren Flieder- und Violettnuancen Kreativität und Weisheit. Modisch bedeutet das: Mutig sein – ob mit opulentem Power-Coat, im übergroßen Business-Look oder im Allover-Leder-Ensemble.
Mega-Mascherl
Auch als „Lavallière“ bekannt, gab es die ersten Schleifenkragen bereits im 19. Jahrhundert. Modern interpretiert finden sich die Halsschmeichler jetzt auch am Runway wieder – als XL-Strickversion und in süßen Candy Colours. Liebster Kombipartner: Perlen-Accessoires und samtige Texturen in Erdnuancen.
Neue Länge
Schwungvolles Comeback: Lange Röcke bestimmten die Optik auf vielen Catwalks, meist aus strukturierten Materialien wie Wollstoffen, schwerer Viskose oder weichem Leder. Sie bringen nicht nur Bewegung ins Outfit, sondern auch eine subtile Eleganz mit nostalgischem Charme. Dazu passen chunky Knits, XL-Hoodies, Longshirts oder Kastenjacken.
Kuschelalarm
Taschen zeigen sich jetzt von ihrer soften Seite: fl auschig, verspielt und überraschend vielseitig. Besonders angesagt sind Varianten in zarten Candy Colours wie Sorbetrosa (hier von Gucci), Himmelblau oder Salbei. Ob als Mini-Bag oder Oversized-Variante, setzen sie frische Akzente zu sonst gedeckten Herbst-Looks.
Pumps rocken jetzt
… lautete wohl die Message am Runway von Isabel Marant. Denn um den Schuhklassiker vom bislang eher damenhaften Image zu befreien, setzt die Designerin auf edle Metallic-Optiken, schmucke Knöcheldetails und dazu edgy Netzstrümpfe. Unser Fazit: Damit gibt die Französin stiltechnisch diese Saison den Ton an!
Auf Linie!
Nadelstreifen und Contemporary Tailoring sind die Business-Trendthemen der Stunde. Ebenso cool: weite Anzughosen wie bei MSGM mit darunterliegenden Boxershorts, die dem sonst formellen Stoff eine sporty-architektonische Note verleihen.
Kettenreaktion
Ein Trend, der diverse Styling-Möglichkeiten verspricht: Lange Ketten bekommen als Statement Piece mit verspielten Blumendetails und zum geradlinigen Blazer einen lässigen Boho-Charakter. In Kombination zur weißen Bluse ist der schlichte Look mit Lederband und übergroßem Metallpendant hingegen effektvoll, elegant und urban.