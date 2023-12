Dr. Fehse erklärt noch weiter, warum der 1. Jänner ein magisches Datum in puncto Vorsätze ist: "Das liegt auf der Hand: Der Jahreswechsel markiert einen Zeitpunkt, der wie geschaffen ist für einen symbolischen Neubeginn. Schlechte Gewohnheiten sind häufig unsere hartnäckigen Begleiter – und der Alltag hindert uns in vielen Fällen, diese durch gute Gewohnheiten zu ersetzen. Die innere Stimme, die uns zuruft, dass wir jetzt endlich unsere Themen angehen müssen, wird zum Jahresende traditionell immer stärker. Der 1. Jänner eignet sich perfekt für den Neuanfang – und er erlaubt uns auch, etwas Anlauf für das Neue und Bessere in unserem Leben zu nehmen."

Nicht nur unser Ehrgeiz treibt uns an, bestimmte Vorhaben zu realisieren, sondern auch das allgemeine Streben nach Selbstverbesserung erzeugt eine positive Dynamik, so die Mindset-Coachin. Sie nennt auch ein Beispiel dafür: "Wenn unsere Freunde uns nach unseren Vorsätzen für das neue Jahr fragen, kann das Zugkraft entwickeln. Das ist menschlich: Wir teilen untereinander unsere Träume und Ambitionen, und das kann wie ein motivierender Cocktail wirken. Wenn wir z. B. im neuen Jahr regelmäßig joggen wollen – und die beste Freundin möchte dabei mitmachen, gibt uns das vielleicht den entscheidenden Anstoß. In jedem Fall fühlen wir uns mit unseren Vorsatz-Komplizen besonders verbunden – auch wenn wir das bei dem ersten Treffen um 6 Uhr morgens bei 0 Grad und Schmuddelwetter vielleicht bereuen."

Dr. Fehse, die auch Autorin des Buches "Radikales Selbstvertrauen. Die geheime Stärke erfolgreicher Menschen" ist, fasst noch einmal zusammen: "Insgesamt sind Vorsätze ein menschlicher Ausdruck des ständigen Strebens nach persönlichem Wachstum und Wohlbefinden. Die Tradition, sich zu Beginn eines neuen Jahres Vorsätze zu fassen, spiegelt das Bedürfnis wider, ein bewussteres und erfüllteres Leben zu führen. Und genauso menschlich sind die inneren Widerstände, die uns in unsere alten Verhaltensweisen zurückzerren wollen."