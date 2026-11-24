Ob mit der besten Freundin, dem Partner oder der ganzen Familie: Bei jedem Paket ist es möglich, bis zu vier Plätze zu buchen und die Vorstellungen gemeinsam zu besuchen. Da ein Zyklus auch nur eine Saison gilt und sich nicht automatisch verlängert, eignet er sich perfekt als Geschenk!

Wir wünschen frohe Weihnachten und stimmungsvolle Abende in der Oper!