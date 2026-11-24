Manchmal passen die schönsten Geschenke in keinen Karton: einmal raus aus dem Alltag und rein in die Oper, am besten gemeinsam!
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Der Zyklus „Zum Einstieg“ der Wiener Staatsoper bündelt mit „La traviata“, „Il barbiere di Siviglia“ und „L’elisir d’amore“ drei Opernklassiker, die sich ideal zum Kennenlernen eignen, aber auch von Opern-Liebhabern geschätzt werden. Im Paket spart man außerdem 10 % und kann gleich mehrere wunderbare Abende schenken!
Für Einsteiger:innen und Opernkenner:innen
„La traviata“: Violetta Valéry zählt viele Verehrer, doch sie lässt sich trotz aller Widerstände auf nur eine große Liebe ein: eine moderne Interpretation von Verdis Opernklassiker voller Leidenschaft, Drama und der einen Entscheidung, die für immer alles verändert.
„Il barbiere di Siviglia“: Eine Geschichte voller Intrigen, großer Gefühle und eines genialen Plans, der zwei Seelenverwandte zueinanderfinden lässt: Rossinis Komödie zeigt humorvoll, dass die Liebe alle Hindernisse überwinden kann, selbst wenn sich der mächtige Vormund Don Bartolo in den Weg stellt.
„L’elisir d’amore“: Was passiert, wenn man dem Quacksalber Dulcamara einen vermeintlichen Liebestrank abkauft? Donizettis Opernkomödie erzählt auf charmante Weise vom schüchternen Nemorino, der auf dem einen oder anderen Umweg doch noch seine Herzensdame für sich gewinnt.
Tanz mit Schleife
Für alle, die sich besonders über gemeinsame Ballettabende freuen, eignet sich der Zyklus „Zum Verschenken“. Mit Living Legacies, Woolf Works und der Carmen Suite erlebt man gleich drei berührende Vorstellungen: zwei in der Staatsoper, eine in der Volksoper.
„Living Legacies“: Mit George Balanchine, Christopher Wheeldon und Frederick Ashton treffen drei unterschiedliche Vermächtnisse, Geschichten und Stile aufeinander. Gemeinsam schaffen sie eine harmonische Vision, die zeitlose Eleganz und kreative Innovation auf einer Bühne vereint.
„Woolfs Works“: Inspiriert von Virginia Woolfs bahnbrechenden Romanen übersetzt Woolf Works die vielschichtigen Inhalte der Autorin in fließende Bewegungen. Somit wird ihren Sehnsüchten, Erinnerungen, Vorstellungen und Wünschen auf kreative Weise neues Leben eingehaucht.
„Carmen Suite“: Zwischen Erwartung und Ungewissheit, Bewegungsdrang und fehlender Orientierung: Carmen Suite erzählt tänzerisch eine mitreißende Geschichte über Leidenschaft, Zweifel, Freiheit und schicksalhafte Liebe.
Ob mit der besten Freundin, dem Partner oder der ganzen Familie: Bei jedem Paket ist es möglich, bis zu vier Plätze zu buchen und die Vorstellungen gemeinsam zu besuchen. Da ein Zyklus auch nur eine Saison gilt und sich nicht automatisch verlängert, eignet er sich perfekt als Geschenk!
Wir wünschen frohe Weihnachten und stimmungsvolle Abende in der Oper!